Le poids de l'exil, et celui du retour

Au fil de leurs pérégrinations d’un bout à l’autre du pays, Sára questionne. Les temps du discours et de l’histoire se croisent, les lieux arpentés par le père et la fille sont l’occasion de faire revivre la famille au complet.

Celle-ci a fini par se morceler dans l’exil: la grand-mère Piroska est restée pour toujours dans « la maison aux colonnes » de Badaló – le village de l’enfance, hongrois à l’époque, aujourd’hui en Ukraine ; Anyja la mère, Nanyika la grand-mère et Abram ont traversé différentes villes-refuges jusqu’à la Suisse, terre d’accueil, tandis qu’Apja le père, juge de profession, tributaire des différents régimes qui se succèdent, a alterné entre les tribunaux et le maquis.

En beaux caractères est à la fois un roman d’apprentissage d’une mémoire familiale et culturelle et le récit d’une seconde génération confrontée à une identité insaisissable.

Les éditions La Baconnière nous en offrent les premières pages en avant-première :

Parution le 9 janvier 2026.

