Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu

Le Prix Vendredi 2025 a été attribué à Solène Ayangma pour Les Frontières écarlates, publié aux éditions Talents Hauts. Ce roman engagé et poétique explore les frontières visibles et invisibles qui traversent notre monde contemporain. En tant que lauréate, Solène Ayangma rejoindra le jury du Prix Vendredi 2026, perpétuant la tradition d’un passage de témoin entre générations d’auteurs.

Situé aux confins de l’Empire de Thyr et du royaume de Bakara, ce récit de fantasy politique et sensible explore les ravages de la guerre et les fractures identitaires à travers le regard de Raia, fille d’un commandant d’armée, capturée par Nyx, une espionne ennemie. Dans la somptueuse cité de Solilem, elle découvre une civilisation raffinée, bien éloignée des préjugés inculqués depuis l’enfance, et une geôlière « bien difficile à haïr ».

Rédactrice web indépendante, Solène Ayangma mêle sa passion de l’écriture à son engagement pour une meilleure représentation de la diversité. Ses précédents romans, Pierre-Eustache (2020) et Les Immémorants (2021), déjà publiés chez Talents Hauts, mettent en scène des personnages LGBTQ+ et questionnent les normes sociales et familiales. En tant que lauréate, elle rejoindra le jury du Prix Vendredi 2026.

Le Prix Vendredi des lecteurs du Pass Culture revient, quant à lui, à Coline Pierré pour Le Silence est à nous (Flammarion Jeunesse). Sélectionné par des jeunes lecteurs à travers toute la France via le dispositif du Pass Culture, cet ouvrage a séduit par sa force émotionnelle et son regard sensible sur le pouvoir des mots et du collectif.

Dans ce roman, l’autrice met en scène Léo, une adolescente témoin d’une agression au lycée, restée muette face à la violence. Sa rencontre avec Maryam et la force de l’amitié vont peu à peu lui redonner le courage de parler — et d’agir. Entre solidarité et colère, Le Silence est à nous interroge la difficulté à être entendue dans un monde saturé de bruits et d’injustices.

Depuis la parution de son premier roman en 2013, Coline Pierré a publié une vingtaine d’ouvrages, entre albums et romans pour enfants et adolescents. Elle aime bousculer les normes avec tendresse, creuser les contradictions humaines et croit profondément en la puissance politique de l’optimisme.

L’événement, qui s’est tenu en présence des auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, blogueurs, membres du jury et partenaires, a célébré la richesse et la vitalité de la littérature adolescente. Dans une ambiance conviviale, la cérémonie a mis à l’honneur la pluralité des voix et des imaginaires jeunesse.

Doté de 3000 euros par la Fondation d’entreprise La Poste, le Prix Vendredi bénéficie du soutien de plusieurs partenaires engagés : la SOFIA, le CFC (Centre Français du Droit de Copie), la Fondation Jan Michalski, ainsi que les magazines Livres Hebdo et Je Bouquine, partenaires historiques du prix.

Créé en 2017 et souvent présenté comme le « Goncourt des ados », le Prix Vendredi vise à valoriser la littérature jeunesse exigeante et audacieuse, accessible aux lecteurs dès 13 ans.

Pour prolonger cette édition, une tournée nationale de rencontres en librairies est prévue entre janvier et mai 2026. Cinq rendez-vous permettront aux lecteurs de rencontrer les auteur·ices de la sélection. La première rencontre se tiendra le samedi 31 janvier 2026 à la librairie Coiffard, à Nantes.

L'an dernier, la lauréate était Maureen Desmailles, pour son roman La Chasse (Thierry Magnier).

