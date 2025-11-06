Retrouver les siens après tant d’années

Après la mort de la mère, les enfants sont dispersés. Des décennies plus tard, l’aînée, Liliane, ouvre les archives, exhume des lettres et découvre qu’un bébé déclaré mort a survécu. L’enquête intime croise l’histoire politique ; les preuves reconfigurent le passé et la parole se rassemble. Yawenda’ (« nous avons une voix ») dit la réparation : un récit de filiation, de vérité et de transmission, porté par une écriture limpide, tenue, profondément incarnée.

Les éditions Dépaysage nous en offrent les premières pages en avant-première :

Isabelle Picard, ethnologue et autrice huronne-wendat, est chroniqueuse, conférencière, consultante et chercheuse. Formée à l’Université Laval (ethnologie, études autochtones, muséologie), elle a rédigé la première politique culturelle de Wendake et dirigé son centre culturel.

Elle a enseigné à l’Université Saint-Paul et à l’UQAM, collaboré à La Presse et à Espaces autochtones, puis est devenue en mai 2020 la première spécialiste des affaires autochtones à Radio-Canada. Engagée à faire connaître les réalités des Premières Nations, elle a publié en avril 2021 le roman jeunesse Nish : Le Nord et le Sud, un récit sans stéréotypes aux Éditions Les Malins.

Parution le 23 janvier 2026.

