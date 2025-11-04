Adélaïde de Clermont-Tonnerre lauréate du Prix Renaudot 2025

Créée en 1926 en hommage à Théophraste Renaudot (1586-1653), figure pionnière de la presse et de la publicité en France, la distinction a consacré au fil d’un siècle des auteurs majeurs, de Marcel Aymé, Louis-Ferdinand Céline et Louis Aragon à Michel Butor, Édouard Glissant, Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dominique Bona ou encore Virginie Despentes.

En 2024, le Renaudot du roman avait été attribué à Gaël Faye pour Jacaranda (Grasset) et celui de l’essai à Sébastien Lapaque pour Échec et mat au paradis (Actes Sud).

Le jury, composé de Patrick Besson (président), Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud (secrétaire général), Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui, se retrouvera de nouveau le 4 novembre 2025 chez Drouant, pour la délibération finale.

Le prix renaudot

Dans son roman, Adélaïde de Clermont-Tonnerre redonne voix à cette figure légendaire pour en révéler la vérité et la complexité. Derrière la légende, elle dresse le portrait d’une femme libre et redoutée, qui lutte pour son idéal, sa patrie et sa survie dans un monde dominé par les hommes. Ancienne élève de l’École normale supérieure, journaliste et romancière, l’autrice s’est fait connaître avec Fourrure (prix des Maisons de la Presse, prix Sagan), Le Dernier des nôtres (Grand Prix du roman de l’Académie française 2016) et Les Jours heureux (prix Cabourg du roman, 2021).

Par une nuit glaciale, le père Lamandre ouvre sa porte à une fillette de six ans, transie de froid, les pieds en sang dans ses souliers à boucles d’argent. Muette, elle ne livre qu’un prénom : Anne. Vingt ans plus tard, cette enfant mystérieuse est devenue Lady Clarick, une femme puissante et admirée que le cardinal de Richelieu lui-même tient en haute estime.

Mais derrière cette figure fascinante se cache un passé sombre : quatre hommes connaissent sa véritable identité et sont prêts à la démasquer. Manipulatrice, empoisonneuse, redoutable stratège, Anne n’est autre que Milady de Winter, l’héroïne maudite des Trois Mousquetaires.

Le prix essais

Dans la catégorie essais, le prix Renaudot du livre de poche a été attribué à Alfred de Montesquiou pour Le Crépuscule des hommes (Robert Laffont). Dans cet ouvrage, le grand reporter propose une réflexion nourrie par son expérience de terrain sur les guerres, les crises et les bouleversements du monde contemporain.

Le prix poche

Pour le prix renaudot poche, le jury a récompensé Boualem Sansal pour son dernier roman, Vivre : Le compte à rebours. Ce texte intense et lucide poursuit l’exploration de thèmes chers à l’écrivain algérien : la mémoire, la liberté et les dérives du monde contemporain.

Crédits photo : ReseauMollat, CC BY-SA 4.0

