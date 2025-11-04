Aux Émirats arabes unis, le sort incertain du poète Abdulrahman al-Qaradawi

Opposant de premier plan au président Hosni Moubarak, Abdulrahman al-Qaradawi s'était largement investi dans le mouvement révolutionnaire de 2011, notamment par l'écriture et la diffusion de ses poèmes. Né au Qatar en 1970, il a toutefois renoncé à la nationalité, préférant se présenter comme égypto-turc.

Figure médiatique en Égypte, il s'exprime régulièrement sur des questions politiques et, fin 2024, il s'était rendu en Syrie, peu après la chute du régime de Bachar el-Assad. Il s'était alors filmé, à Damas, pour saluer la liberté du peuple syrien, mais aussi critiquer des régimes arabes qu'il considérait comme « complices d’Israël et de l’instabilité au Moyen-Orient », comme le soulignait alors RFI.

Fils du prédicateur Youssef al-Qaradâwî (1926-2022), considéré comme extrémiste par de nombreux pays, proche des Frères musulmans et défenseur d'un islam rigoriste, Abdulrahman al-Qaradawi n'est pas lié à l'organisation islamiste transnationale, selon son avocat. Il a néanmoins pris le parti du Hamas, mouvement islamiste terroriste, après l'attaque du 7 octobre que le mouvement a perpétré en Israël, faisant près de 1200 morts, plus de 3000 blessés et conduisant à la prise d'otage de 251 personnes.

« Au sommet des conspirateurs, vous trouverez les régimes arabes honteux et les Arabes sionistes, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte », affirmait-il ainsi lors de son intervention à Damas. Après la diffusion de cette vidéo et son retour à Beyrouth, il avait été arrêté par les autorités libanaises le 28 décembre.

L'Égypte et les Émirats arabes unis avaient alors déposé des demandes d'extradition adressées aux autorités libanaises. Malgré l'opposition de nombreuses organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, le Liban s'était exécuté, en début d'année 2025, et avait livré Abdulrahman al-Qaradawi aux Émirats arabes unis.

« Nous disposons de documents qui prouvent que les Émirats arabes unis recourent à la torture et que des dizaines de personnes ont été soumises à des passages à tabac et à des actes odieux pour leur extorquer des aveux par la force. Nous craignons un sort similaire pour le poète al-Qaradawi », dénonçait alors son avocat, Mohammed Sablouh, interrogé par RFI.

Un isolement en cellule

Dès le mois de mars 2025, des experts des droits humains partageaient leurs inquiétudes vis-à-vis de l'extradition du 8 janvier dernier. « Nos pires craintes, à savoir que M. Al-Qaradawi soit victime de graves violations des droits humains s'il était extradé vers les Émirats arabes unis, semblent se confirmer », indiquaient-ils dans un communiqué.

« Exercer son droit à la liberté d'expression, notamment en émettant des critiques ou des commentaires politiques, n'est pas un crime », poursuivaient-ils. Ils pointaient ainsi l'absence d'information sur le lieu de détention du poète, ou le refus d'établir une communication avec ses proches.

En mai, l’avocat britannique Rodney Dixon faisait parvenir un courrier au Premier ministre du Liban, Nawaf Salam, l'invitant à « enquêter sur les circonstances du transfert de Monsieur al-Qaradawi aux Émirats arabes unis et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son retour », rapportait Libération.

L'avocat britannique d'Abdulrahman al-Qaradawi a cette fois saisi Alice Jill Edwards, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture, le 30 octobre dernier, pour l'inviter à enquêter sur le rôle du Liban dans l'arrestation de son client. « Le Liban a rapidement approuvé son extradition, en faisant valoir que les droits humains d'Abdulrahman seraient respectés. Cette promesse a aujourd'hui été piétinée », avance-t-il.

Auprès du New York Times, les Émirats arabes unis avaient indiqué, en août, qu'al-Qaradawi était en détention provisoire, et que ses droits fondamentaux étaient respectés. Son avocat en doute : seules deux visites de 10 minutes chacune ont été autorisées en près d'un an, et il resterait en cellule d'isolement, ce qui s'apparenterait selon lui à des actes de torture, confie-t-il au Guardian.

Photographie : Dubaï, aux Émirats arabes unis (illustration, Bertrand DUPERRIN, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com