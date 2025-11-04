Guillermo del Toro lève 100.000 $ pour les bibliothèques de Los Angeles

Le réalisateur Guillermo del Toro a annoncé, sur la scène du Netflix Tudum Theater à Hollywood, une contribution personnelle de 50.000 $, venant doubler les recettes de la soirée caritative organisée au profit de la Library Foundation of Los Angeles (LFLA). L’événement, intitulé « Frankenstein: Guillermo Del Toro in Conversation with Ken Sanders », a permis de réunir 100.000 $ en faveur du réseau des bibliothèques publiques de la ville.

La fondation a précisé que ces fonds soutiendront sa mission de renforcement des services éducatifs et culturels de la Los Angeles Public Library (LAPL), dont la succursale de Pacific Palisades, entièrement détruite lors des incendies de janvier 2025.

La soirée, organisée en partenariat avec Netflix et Rare Books LA, s’est déroulée à guichets fermés dans une salle composée de lecteurs, de cinéphiles et de mécènes. Elle s’inscrivait dans le cadre du Rare Books LA Weekend, un rendez-vous annuel consacré aux livres anciens, aux cartes et aux arts graphiques.

Frankenstein, la littérature et la mémoire

En dialogue avec l’antiquaire Ken Sanders, Guillermo del Toro est revenu sur sa passion pour Mary Shelley et sur la genèse de sa prochaine adaptation cinématographique de Frankenstein, attendue en salles le 17 octobre, puis sur Netflix le 7 novembre. Le cinéaste a évoqué le roman comme « une méditation sur la création et l’humanité » et a rappelé le rôle essentiel des bibliothèques comme « sanctuaires de l’imagination et de la mémoire ».

L’événement s’inscrivait également dans une démarche de valorisation du livre ancien et du patrimoine écrit. Parallèlement à l'invervention de del Toro, le Rare Books LA Weekend proposait une exposition et une vente spécialisée réunissant libraires, imprimeurs et collectionneurs venus de tout le pays.

Cette manifestation, organisée à Union Station Los Angeles, mettait en lumière la diversité des métiers du livre et leur rôle dans la préservation de la mémoire culturelle, un écho direct aux thèmes abordés par Guillermo del Toro autour de Frankenstein et de la transmission du savoir.

Un geste salué dans un contexte budgétaire tendu

« Nous sommes profondément reconnaissants à Guillermo del Toro pour sa générosité », a déclaré Stacy Lieberman, présidente-directrice générale de la Library Foundation of Los Angeles. « Il donne aux autres conteurs de Los Angeles les moyens de s’exprimer grâce à ce don, qui contribuera à transformer des vies et à nourrir des rêves à travers les programmes éducatifs et les services de la bibliothèque publique. »

Ces dernières années, les bibliothèques californiennes ont été frappées par plusieurs coupes budgétaires. Selon The Guardian, la ville de Los Angeles fait face à un déficit dépassant le milliard de dollars, menaçant notamment les services culturels comme les bibliothèques.

Le site California County News rapporte par ailleurs un manque à gagner de 8 millions $ pour le réseau du comté, déjà contraint de réduire ses effectifs et ses horaires. Dans ce contexte de tension financière, l’initiative caritative de Guillermo del Toro apparaît comme un soutien crucial au maintien de l’accès à la culture et à l’éducation à Los Angeles.

