Open Book : les autrices et auteurs se livrent dans l’intimité

Le 5 novembre 2025, jour de la remise du Prix Goncourt, marque aussi la naissance d’Open Book, un podcast littéraire d’un genre singulier. Porté par Agathe Le Taillandier, journaliste passée par Radio France et Louie Média, le programme entend « donner la part belle aux contre-récits » et placer l’intimité au centre de la conversation littéraire.
Le 04/11/2025 à 13:01 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
04/11/2025 à 13:01
0
Commentaires
3
Partages
« Ce n’est pas une conversation d’intimité : on y parle de livres comme on se parle dans la vie », explique l’autrice et animatrice, qui reçoit ses invité·es chez elle, entourée de ses propres livres.
Alors que 32 millions de Français écoutent désormais des podcasts, Open Book s’impose comme une nouvelle voix dans la prescription littéraire. Avec des entretiens longs — entre 60 et 80 minutes — et un ton chaleureux, le projet s’adresse à un public curieux, friand de formats immersifs et de réflexion sur la création.
Le choix éditorial d’Agathe Le Taillandier s’affirme dès les premiers épisodes : explorer les marges, donner voix aux récits qui bousculent la narration dominante. Ainsi, Fatima Daas ouvre le bal avec Jouer le jeu, livre où l’autrice assume « le face-à-face » entre croyance et désir. Suivront Hélène Laurain (Tambora), qui questionne la maternité et le corps dans sa dimension politique, ou Élise Costa, qui refuse de réduire son héroïne à la justice dans Écrire Mazan.
Chaque entretien devient un espace de déconstruction des clichés littéraires, un lieu où se dire autrement.
Enregistré dans le salon d’Agathe Le Taillandier, Open Book cultive la proximité : bruits de pas, parquet qui grince, aboiements du chien Ziggy… La réalisation sonore de PR2b tisse ces détails dans une bande sonore douce et enveloppante. Cette atmosphère participe d’une volonté : renouer avec une parole libre, loin des plateaux formatés.
L’émission invite les auditrices et auditeurs à écouter autrement : lentement, profondément, comme on feuillette un beau-livre.
Avec des épisodes de 60 à 80 minutes, Open Book s’inscrit dans les nouvelles pratiques d’écoute : selon les chiffres de l’ACPM 2025, les Français passent en moyenne plus de 4 heures par semaine à écouter des podcasts, un chiffre en hausse constante. L’essor du livre audio — 5 millions de personnes en 2023 — a familiarisé le public avec ces formats contemplatifs et immersifs.
Open Book répond ainsi à un besoin de profondeur et de sens, particulièrement fort dans un lectorat féminin, connecté et prescripteur, déjà très présent dans les clubs de lecture et sur les réseaux culturels.
Coproduit par Constance Parpoil, issue du monde de l’audio et de l’édition, Open Book se veut un outil de recommandation littéraire vivant. La journaliste y mêle ses propres lectures et émotions, devenant une passeuse de textes plus qu’une simple intervieweuse.
L’émission, diffusée sur toutes les plateformes, accueillera en ouverture Lauren Bastide, Fatima Daas, Séphora Pondi, Hélène Laurain et Élise Costa.
Avec sa voix posée, sa curiosité sincère et son goût pour la nuance, Agathe Le Taillandier s’impose déjà comme une nouvelle figure de la médiation littéraire.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. De Vienne à Berlin, de Freud à Gropius, l’Europe d’avant le nazisme bouillonnait d’idées, d’arts et de révolutions intellectuelles. Mais tandis que le continent façonnait la modernité, il préparait aussi ses dérives : populismes renaissants, débats identitaires, utopies technologiques et interrogations métaphysiques.
01/11/2025, 08:00
Le troisième numéro du Papier Déchaîné est sorti. Cet apériodique annuel de l’Association pour l’écologie du livre s’empare cette fois de la notion d’écologie symbolique, clôturant ainsi un cycle de réflexion consacré aux trois piliers de son action : l’écologie matérielle, l’écologie sociale et l’écologie symbolique. Après avoir exploré la chaîne du livre dans sa dimension physique et humaine, cette nouvelle parution s’aventure du côté de l’imaginaire, du langage et de la création – ces territoires où se joue aussi notre rapport au monde. Rien que cela, oui !
30/10/2025, 15:23
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Au programme : une méditation sur la disparition annoncée des librairies indépendantes face aux géants du numérique ; les souvenirs d’un grand éditeur espagnol, Enrique Murillo, qui dévoile les coulisses d’un métier en mutation ; une exploration historique des origines et des paradoxes du mot « antisémitisme » signée Mark Mazower... et plus encore
25/10/2025, 09:38
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.
25/09/2025, 17:38
Depuis le 8 juillet 2025, l’application Pocket n’est plus accessible. Utilisé depuis plus d’une décennie comme outil de lecture différée, notamment via une intégration native sur les liseuses Kobo, Pocket a été fermé par Mozilla, propriétaire du service depuis 2017. Pour maintenir cette fonctionnalité appréciée des lecteurs, Rakuten Kobo annonce l’intégration prochaine d’Instapaper sur l’ensemble de ses appareils. Le déploiement est prévu d’ici la fin de l’été.
28/07/2025, 17:43
Les Braqueuses vont d’abord) prendre la forme d’un média indépendant et publier des articles, interviews et enquêtes sur des sujets de sociétés variés qui doivent être mis en valeur. Certains vous sont déjà présentés sur notre page Ulule.
28/06/2025, 22:53
Tout au long de l’année, les membres de l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) explorent plusieurs milliers d’albums. Leur ambition : aider les lecteurs à s’orienter dans l’abondance des nouveautés. Pour vous accompagner dans vos choix estivaux, ils proposent une sélection, en ordre alphabétique, des dix bandes dessinées qui les ont le plus marqués ces derniers mois.
22/06/2025, 20:19
Elles s’étaient déjà fait remarquer avec un premier projet aussi audacieux que pluriel, Hold-up 21, un « beau livre » qui dépassait allègrement les frontières de l’édition traditionnelle. Recueil de nouvelles, cycle de conférences, performance théâtrale et exposition : le collectif Les Braqueuses frappait fort dès sa création en 2023. Mais ce n’était que le début d’une aventure qui aujourd’hui, prend une tout autre ampleur.
13/06/2025, 14:57
Parmi les candidats au Prix Aficionado, promu par Le Salone Internazionale del Libro de Turin et la Buchmesse de Francfort, figure un projet français, plus précisément marseillais : le média épistolaire La Disparition, qui veut, à travers l’écriture et l’envoi de lettres, laisser des traces de choses qui disparaissent à travers le monde.
16/05/2025, 11:06
Deux nouveaux médias littéraires ont récemment vu le jour. Le moins qu'on puisse lire et Lapressedusoir.fr poursuivent un même objectif : donner ou redonner le goût de la lecture, et rendre la parole aux écrivains.
09/04/2025, 17:46
Le 7 janvier 2015, deux assaillants armés, les frères Saïd et Chérif Kouachi, ont attaqué les bureaux de Charlie Hebdo, tuant douze personnes, parmi lesquels, entre autres, les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb ou Tignous. Des attaques qui ont profondément secoué la France, entre manifestations massives et un slogan, Je suis Charlie, symbole de la défense de la liberté d'expression. Dix ans après le drame, l'écrivain Aurélien Bellanger s'est permis d'apporter une voix discordante au milieu des hommages aux victimes.
07/01/2025, 18:14
Ann Telnaes, caricaturiste lauréate du prix Pulitzer et collaboratrice depuis 2008 du Washington Post, a annoncé le 4 janvier 2025 sa démission. En cause : le refus du journal de publier une de ses caricatures satiriques. Elle y représentait un certain Jeff Bezos, propriétaire du média...
06/01/2025, 14:33
Un tournant majeur dans l'histoire de Marianne. Contre toute attente, le journal reste dans le giron du groupe CMI, filiale médias de Daniel Kretinsky, également propriétaire d'Editis. Initialement mis en vente en raison de sa ligne éditoriale jugée trop souverainiste et anti-libérale, en décalage avec les convictions europhiles et libérales du milliardaire tchèque, Marianne échappe à une cession, mais pas au changement de direction. Frédéric Taddeï prend ainsi la suite de Natacha Polony.
20/12/2024, 12:24
« C’est le jour J ! Après trois années à explorer l’univers épistolaire à travers des lettres papier qui racontent un monde en train de disparaître, on lance La Correspondance ! », partage l'équipe de La Disparition. Le concept ? : publier des échanges de correspondances entre auteurs et autrices, en train de s'écrire, qui abordent trois « luttes que l’extrême droite veut démolir » : l'antiracisme, l'antisexisme et l'écologie.
02/12/2024, 18:03
Sous l'impulsion de l'entrepreneur Vianney d'Alançon, l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Paris a été récemment rachetée par un consortium composé, entre autres, de milliardaires, parmi lesquels un certain Vincent Bolloré. Dans les investisseurs liés à l'édition, on trouve également Vincent Montagne (Média-Participations) et le groupe Bayard. La CFDT Journalistes s'étonne « au plus haut point » de la participation à cette entreprise « d'un groupe humaniste », comme le dernier cité…
21/11/2024, 15:28
La revue Écho Antonin Artaud, qui en est à son dixième numéro, lance un nouveau projet liant Antonin Artaud à la littérature, la philosophie, le théâtre et l’art. L’idée ? « Diffuser l’information auprès du plus grand nombre d’écrivains, d’amateurs d’Artaud et d’universitaires, afin de créer à long terme une sorte d’encyclopédie numérique composée d’articles complets et de qualité (une sorte de Wikipédia artaudien) », partagent avec nous François Audouy et Ilios Chailly, qui portent la revue.
07/11/2024, 11:54
« Les Français sont résignés. Vous semblez avoir renoncé à gueuler, on dirait des Belges ! L'Élysée s'est assis sur les manifs, les corps intermédiaires et le résultat des législatives, alors à quoi bon ? Il s'est assis sur le barrage aussi. On se doutait que le président avait un petit côté “mon cul sur la commode”, mais ”mon cul sur le barrage“ c'est à celui de la démocratie que ça fait mal. »
05/11/2024, 15:25
Voilà bien ce qui menace le journalisme de qualité sur internet : l’appropriation par un média d'infos publiées ailleurs, sans citer sa source. Les raisons provoquant ce comportement sont multiples, mais aucune n’a vraiment de sens. La « solidarité sainte de l’artisanat », comme chantait Brassens, n’aurait-elle pas sa place dans l’économie numérique ?
28/10/2024, 08:34
Le numéro inaugural de Charlotte mensuel sera disponible aujourd'hui dans les kiosques et les librairies. Magazine de bande dessinée généraliste, le titre est porté par une structure créée pour l'occasion, Charlotte Éditions. À la manœuvre, Vincent Bernière, à l'origine des nouvelles versions des Cahiers de la BD et de Métal hurlant.
25/09/2024, 14:42
Les 3500 salariés du Groupe Sipa Ouest-France, parmi lesquels 1200 journalistes, ont été informés mercredi en fin de journée que Fabrice Bakhouche prendra les rênes du groupe à compter du 1er octobre prochain, succédant ainsi à Louis Échelard. En 2017, il avait rejoint le groupe Hachette Livre en tant que directeur général délégué, avant de quitter le leader de l'édition en septembre 2023.
05/08/2024, 10:39
#CampagneUlule – Après un premier numéro de L'Autisme & nous, l'équipe du magazine présente une seconde livraison. Il explorera des thématiques à l'impact disproportionné sur les personnes autistes : les crises éducatives, les discriminations à l'égard des femmes, ou encore les problématiques environnementales. Pour porter au mieux cette initiative, une campagne de prévente a été lancée, qui est déjà un succès, à confirmer.
15/07/2024, 12:41
Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), est décédé à l'âge de 53 ans. Sa disparition marque la fin d'une carrière dévouée à la défense de la liberté de la presse et à la promotion du journalisme d'investigation. Il avait pris les rênes de RSF en 2012, donnant à l'organisation cette voix mondiale contre les atteintes à la liberté des médias et les violences faites aux journalistes.
08/06/2024, 21:38
Depuis peu, le premier numéro d'une nouvelle revue associative a été lancé, Restes, numérique, gratuite et dédiée à la création littéraire. Le projet, présente Chris Giot, bibliothécaire et président de la structure, entend faire « la part belle à l'expérimentation en littérature ».
07/05/2024, 11:30
Dans un communiqué de ce 22 avril, la rédaction de Marianne révèle que Denis Olivennes, président du conseil de surveillance du groupe CMI, a confirmé la volonté de l'actionnaire, Daniel Kretinsky, de mettre en vente le journal. La Lettre révêlait il y a peu que la position « souverainiste radicale » défendue par Natacha Polony était devenue trop gênante pour le milliardaire tchèque, europhile et libéral.
22/04/2024, 18:11
Fondé en 1984 par Béatrice d'Irube, dans le giron du quotidien régional L'Alsace, le Journal des enfants a pendant 40 ans éclairé l'actualité pour les jeunes de 8 à 14 ans. Faute d'abonnés, l'hebdomadaire se voit contraint d'abandonner les milliers de jeunes qui apprenaient à connaitre le monde avec lui.
28/03/2024, 11:54
En 2021 revenait le magazine culte de la SF, Métal Hurlant, après un premier essai infructueux au début des années 2000. Un projet aujourd'hui porté par le patron des éditions Humanoïdes Associés, Fabrice Giger, et le directeur de la rédaction Jerry Frissen. Ces derniers ont convaincu le rédacteur en chef historique, Jean-Pierre Dionnet, de reprendre les rênes, à l'occasion des (presque) 50 ans de l'illustré, pour un numéro hors série spécial, consacré à l'animal totem de l'époque, le Chat. En librairie le 25 avril de l'an « 2924 ».
26/03/2024, 16:09
Latitude Magazines, branche d'Ouest-France, acquiert 35% des parts de la société EMC2, éditeur de Lire Magazine. La collaboration préexistante entre Lire Magazine et Ouest-France, concrétisée par la publication exclusive d'articles sur la plateforme ouest-france.fr par les journalistes de Lire, s'était enrichie avec la création du supplément numérique Livres en décembre, une initiative commune des deux rédactions, dédiée à l'univers littéraire.
27/02/2024, 16:13
Dans le numéro 354 de la revue Voilà, « l'hebdomadaire du reportage », imprimé fin 1937, un certain John Forester écrivait : « Ils portent parfois des masques étranges de cruauté et de désir, bien qu’ils ne soient ni envieux ni cruels. » Ce « ils », ce sont les Tarahumaras du Chihuahua mexicain, et ce John Forester, cet énergumène d'Artaud le Mômo.
09/01/2024, 11:23
La nouvelle publication trimestrielle papier « d’anticipation où la réalité rejoint la fiction », FLAASH, sort son premier numéro le 6 décembre prochaine. Ce numéro inaugural se penchera sur la surveillance de masse, l'IA dans le milieu du show-business, les tendances futures de l'alimentation, des recommandations culturelles, des astuces techniques pour échapper à la surveillance des GAFAM, ainsi que des explorations dans le domaine de l'art numérique, la dystopie architecturale et l'influence du cyberpunk sur les contre-cultures.
01/12/2023, 17:58
Kometa, est née en réaction à l'invasion russe en Ukraine. Elle vise à réorienter la perspective, plaçant l'Est au cœur des préoccupations pour mieux appréhender un monde en constante évolution. La nouvelle publication trimestrielle proposera des récits littéraires, des enquêtes, de la photo documentaire, des cartes et des grands entretiens. Le premier numéro, Impérialisme, sort en librairie le 11 octobre prochain.
27/09/2023, 11:41
À la suite de l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne concernant le rapprochement avec le groupe Lagardère — dont la réalisation est notamment conditionnée à la cession intégrale du magazine Gala —, Vivendi annonce avoir reçu plusieurs offres pour l'acquisition de celui-ci, actuellement détenu par Prisma Media.
04/07/2023, 11:43
Journal satirique français lancé par le regretté Siné après son éviction de Charlie Hebdo et la fin de Siné Hebdo, Siné Mensuel a concocté un numéro spécial pour l’été. Une cuvée double qui se lit dans les deux sens et tête-bêche. Quarante pages de joie et de bonne humeur, qui pour l’occasion redonne vie à Siné Madame. Banzaï !
30/06/2023, 16:38
Autres articles de la rubrique Médias
Cette semaine, La Grande Librairie s’interroge : que nous transmettent nos anciens ? À travers récits intimes, hommages familiaux et secrets longtemps tus, les écrivains invités, de Jean-Christophe Grangé à Léonor de Récondo, de Fatou Diome à Raphaël Sigal, explorent la mémoire, l’amour et l’héritage des générations passées.
03/11/2025, 16:38
Chaque semaine, le magazine ELLE et Louie Media s’associent pour offrir aux auditeurs un nouveau voyage littéraire à la tombée de la nuit. Dans Nocturne, Olivia de Lamberterie présente une œuvre avant d’en confier la lecture à une voix familière du paysage culturel français.
03/11/2025, 12:14
Le Prix Goncourt mobilisera l'attention cette semaine, mais la littérature ne s'arrête pas aux récompenses de la rentrée. France Culture l'a bien compris, et la station multiplie, dans sa grille, les occasions d'évoquer les auteurs, les textes et les imaginaires. Cette semaine, Laurent Gaudé, Sophie Benech, Grégory Le Floch ou Felwine Sarr sont conviés.
03/11/2025, 09:45
Le héros interstellaire Buck Rogers, l’un des piliers de la SF pulp, reprendra du service : Legendary Pictures, à qui l’on doit notamment la saga Dune, relance une adaptation majeure du personnage, incarné en littérature dès 1928 par Philip Francis Nowlan. Une annonce d'octobre dernier révèle que le scénariste Zeb Wells (co-auteur de Deadpool & Wolverine) est attaché au projet.
02/11/2025, 09:55
Sous la neige de Nancy, un homme reconnaît une silhouette. Dressée au-dessus de la ville, la statue du sergent Blandan, héros officiel de la conquête de l’Algérie, surgit devant lui comme un spectre. Cet homme, c’est Malek, un réalisateur algérien exilé en France. Enfant, il la voyait déjà à Boufarik, trônant sur son piédestal au cœur de l’Algérie coloniale. Des décennies plus tard, la sculpture semble avoir traversé la Méditerranée pour continuer de le hanter.
30/10/2025, 15:30
Les moustaches frémissent, les Romains tremblent : les deux Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée font leur grand retour. Astérix & Obélix : Mission Babylone, le nouveau jeu signé Balio Studio et édité par Microids, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
30/10/2025, 11:56
Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les éditeurs : ils deviennent des points de vente à part entière. TikTok, fort de son influence sur les tendances littéraires, a ouvert la voie avec sa fonctionnalité TikTok Shop. Dans ce sillage, IziBook, la solution e-commerce développée par Nuxos Publishing Technologies, se positionne comme un acteur clé de cette mutation.
29/10/2025, 12:30
France 5 consacre un documentaire inédit à Henry de Monfreid, écrivain, photographe et navigateur légendaire, dans le cadre de La case du siècle, dimanche 16 novembre à 22h35. Réalisé par Valérie Manns, ce film s’appuie sur un riche matériel d’archives, dont plusieurs centaines de photographies colorisées par Monfreid lui-même, et sur sa correspondance.
28/10/2025, 16:30
Le 16 novembre prochain, l'émission 13h15 le dimanche reviendra sur l'une des affaires les plus énigmatiques du 9e art : le vol de 250 planches originales signées Edgar P. Jacobs, créateur de Blake et Mortimer. À la fin des années 2000, ces pièces rarissimes se retrouvent vendues aux enchères...
28/10/2025, 15:21
Le studio américain Blumhouse, spécialiste du cinéma d’horreur, a remporté les droits d’adaptation de Something Is Killing the Children, la célèbre série de comics de James Tynion IV et Werther Dell’Edera publié par Boom! Studios. Après plusieurs tentatives avortées à Hollywood, le projet renaît sous la houlette de Jason Blum, qui prévoit à la fois un film en prises de vues réelles et une série télévisée d’animation pour adultes.
27/10/2025, 14:51
Comment se reconstruire après un traumatisme ? Cette semaine dans La Grande Librairie, on interroge la résilience et le pari des mots, des récits, de la littérature pour s’en sortir. De la résilience à la rédemption, de la musique à la justice, ces ouvrages explorent les chemins multiples de la reconstruction. De Boris Cyrulnik à Aurélie Silvestre, d’Agnès Desarthe à Antoine Sénanque, chacun rappelle le pouvoir des mots et de l’art pour comprendre, apaiser et, peut-être, réapprendre à vivre.
27/10/2025, 13:13
Johnny Depp fera son retour au premier plan dans Ebenezer: A Christmas Carol, nouvelle adaptation du conte de Charles Dickens mise en scène par Ti West et portée par Paramount Pictures. Le film, écrit par Nathaniel Halpern (Tales from the Loop, Legion), est annoncé pour une sortie le 13 novembre 2026.
24/10/2025, 18:09
La plateforme de vidéo à la demande Netflix a remporté des enchères serrées pour les droits de diffusion d'une série tirée de la bande dessinée Black Hole, de Charles Burns. Jane Schoenbrun, réalisateurice et scénariste (I Saw the TV Glow), sera derrière la caméra.
24/10/2025, 15:52
Vendredi 24 octobre à 23h, Claire Chazal proposera un nouveau numéro d’Au bonheur des livres, placé sous le signe de l’imagination romanesque et de ses héroïnes. Deux invités pour célébrer cette veine littéraire : Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona.
22/10/2025, 15:53
Tournée en début d'année, la mini-série Désenchantées, supervisée par Claire Kanny et Solenn Le Priol, sera diffusée dès le jeudi 23 octobre sur france.tv et le mercredi 12 novembre à 21h10 sur France 2. La production est tirée du livre homonyme de Marie Vareille.
22/10/2025, 15:50
À Nuremberg, la fine fleur du journalisme et de la littérature a partagé pendant plusieurs mois le même château, celui de Faber-Castell, pour rendre compte de l’horreur des crimes nazis. Dans Au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg, l'auteur Alfred de Montesquiou propose un regard inédit sur le « procès du siècle ». Un documentaire en deux parties, diffusé sur Arte le mardi 18 novembre 2025 à 21h et sur arte.tv du 11 novembre 2025 au 17 mai 2026.
22/10/2025, 11:06
Anna Cabana et Gérard Holtz consacrent un numéro de l'émisson « Le Banquet » à un sujet emblématique de l’automne culturel français : les prix littéraires. Intitulée « Les prix littéraires, cette passion française », l’émission réunit Amélie Nothomb, Hervé Le Tellier, Muriel Beyer et Jules Stimpfling pour débattre de cette institution mêlant littérature, reconnaissance et médiatisation. Le programme sera diffusé les 7, 9, 11 et 14 novembre sur LCP, avant d’être disponible en replay jusqu’en 2027.
21/10/2025, 16:49
Audrey Fleurot viendra concurrencer Pierre Niney, le chouchou du cinéma français, en proposant sa propre version du roman d'Alexandre Dumas. Le tournage de La Comtesse de Monte-Cristo, une mini-série en huit épisodes portée et produite par la star de HPI, vient de débuter.
21/10/2025, 10:51
Comment écrire la France ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, on s’interroge sur ce que veut dire être Français et on met la lumière sur des territoires qu’on n’a pas l’habitude de lire…
21/10/2025, 09:59
Quels auteurs et autrices feront entendre leurs voix, cette semaine, sur France Culture ? La radio publique offre une fois encore une belle place à la littérature, sous toutes ses formes. Romans, essais, poésie, bande dessinée seront ainsi évoqués, à l'occasion de chroniques, d'entretiens, de lectures ou bien de fictions radiophoniques...
20/10/2025, 09:27
C’est une des sorties les plus intrigantes de la phase 6 du Marvel Studios Cinematic Universe (MCU) : Wonder Man, centré sur le personnage de Simon Williams, renversera les codes habituels du super-héros. La série, attendue pour décembre 2025 (une fenêtre récemment réajustée au 27 janvier 2026 dans certains médias) sur Disney +, s’annonce comme une sorte de satire hollywoodienne — tout en restant raccord avec l’univers Marvel.
19/10/2025, 10:39
Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
17/10/2025, 13:33
Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.
16/10/2025, 11:25
France 3 Occitanie diffusera, le jeudi 6 novembre prochain à 23h, L'éloge de la rature, un documentaire de Lucie Lahoute et Stéphane Miquel, produit par Keren Production et France Télévisions. En 52 minutes, il vient rappeler que la création flirte souvent avec l'échec, l'erreur, avant l'éventuelle correction...
16/10/2025, 09:42
Lundi 3 novembre à minuit, France 3, La1ere.fr et france.tv diffuseront un documentaire consacré à Loïc Léry, ancien braqueur devenu écrivain. Réalisé par Sonia Medina et Stéphane Krausz, ce film de 52 minutes retrace le parcours hors du commun de l’auteur du Gang des Antillais, passé de la criminalité à la littérature. À travers son récit, il évoque la prison comme une école de rédemption et de réflexion, et la manière dont l’écriture lui a offert une seconde vie.
15/10/2025, 17:33
Les créatures tachetées imaginées par André Franquin reviennent sur les écrans. Une nouvelle série d’animation 3D, coproduite par Ellipse Animation et Belvision avec la participation de Gulli, sera disponible à partir du 24 octobre 2025 sur M6+ et sur l’application Gulli. Intitulée simplement Les Marsupilami, la série met en scène trois jeunes marsupilamis, Hope, Punch et Twister, dans un décor urbain inspiré d’une métropole sud-américaine.
15/10/2025, 11:32
Le tournage du téléfilm Les justicières de Saint-Flour, adaptation du roman homonyme de Sylvie Baron, a commencé le 14 octobre dernier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Réalisé par Anne Péjean et produit par Delante Productions, la production a confié à Cécile Bois et Léonie Simaga ses rôles principaux. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage se poursuivra jusqu’au 7 novembre.
15/10/2025, 10:45
Diffusé le 3 novembre 2025, à la veille de la remise du Prix Goncourt 2025, un documentaire de 54 minutes, écrit et réalisé par Myrtille Serre et Jérémy Frey, se penchera sur sa déclinaison pour les personnes détenues. Depuis 2022, un Prix Goncourt des détenus est en effet décerné, chaque année.
15/10/2025, 09:34
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
Commenter cet article