Open Book : les autrices et auteurs se livrent dans l’intimité

« Ce n’est pas une conversation d’intimité : on y parle de livres comme on se parle dans la vie », explique l’autrice et animatrice, qui reçoit ses invité·es chez elle, entourée de ses propres livres.

Alors que 32 millions de Français écoutent désormais des podcasts, Open Book s’impose comme une nouvelle voix dans la prescription littéraire. Avec des entretiens longs — entre 60 et 80 minutes — et un ton chaleureux, le projet s’adresse à un public curieux, friand de formats immersifs et de réflexion sur la création.

Les contre-récits au centre du jeu

Le choix éditorial d’Agathe Le Taillandier s’affirme dès les premiers épisodes : explorer les marges, donner voix aux récits qui bousculent la narration dominante. Ainsi, Fatima Daas ouvre le bal avec Jouer le jeu, livre où l’autrice assume « le face-à-face » entre croyance et désir. Suivront Hélène Laurain (Tambora), qui questionne la maternité et le corps dans sa dimension politique, ou Élise Costa, qui refuse de réduire son héroïne à la justice dans Écrire Mazan.

Chaque entretien devient un espace de déconstruction des clichés littéraires, un lieu où se dire autrement.

L’intimité comme méthode

Enregistré dans le salon d’Agathe Le Taillandier, Open Book cultive la proximité : bruits de pas, parquet qui grince, aboiements du chien Ziggy… La réalisation sonore de PR2b tisse ces détails dans une bande sonore douce et enveloppante. Cette atmosphère participe d’une volonté : renouer avec une parole libre, loin des plateaux formatés.

L’émission invite les auditrices et auditeurs à écouter autrement : lentement, profondément, comme on feuillette un beau-livre.

Avec des épisodes de 60 à 80 minutes, Open Book s’inscrit dans les nouvelles pratiques d’écoute : selon les chiffres de l’ACPM 2025, les Français passent en moyenne plus de 4 heures par semaine à écouter des podcasts, un chiffre en hausse constante. L’essor du livre audio — 5 millions de personnes en 2023 — a familiarisé le public avec ces formats contemplatifs et immersifs.

Open Book répond ainsi à un besoin de profondeur et de sens, particulièrement fort dans un lectorat féminin, connecté et prescripteur, déjà très présent dans les clubs de lecture et sur les réseaux culturels.

Un projet indépendant et incarné

Coproduit par Constance Parpoil, issue du monde de l’audio et de l’édition, Open Book se veut un outil de recommandation littéraire vivant. La journaliste y mêle ses propres lectures et émotions, devenant une passeuse de textes plus qu’une simple intervieweuse.

L’émission, diffusée sur toutes les plateformes, accueillera en ouverture Lauren Bastide, Fatima Daas, Séphora Pondi, Hélène Laurain et Élise Costa.

Avec sa voix posée, sa curiosité sincère et son goût pour la nuance, Agathe Le Taillandier s’impose déjà comme une nouvelle figure de la médiation littéraire.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com