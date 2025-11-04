Le Prix Marine Bravo Zulu 2025 récompense trois ouvrages

Créé en 1987 par l’Association des Officiers de Réserve de la Marine nationale (ACORAM), le prix a connu plusieurs évolutions au fil du temps : d’abord nommé « Amiral Frémy » en 1996, puis « Prix Marine » en 2009, il devient en 2013 le « Prix Marine & Océans ».

Depuis 2017, il porte le nom de Prix Marine Bravo Zulu, expression empruntée au code OTAN signifiant « bien joué, félicitations » — un message traditionnellement adressé par un navire commandant à ses équipages pour saluer une manœuvre réussie.

Trois prix et deux mentions pour 2025

Le jury a décerné trois prix dans les catégories Livre, Beau livre et Bande dessinée, ainsi que deux mentions spéciales :

Pour la catégorie Livre, le lauréat est Le capitaine égaré, de Vincent Guéquière (éditions Paulsen). La mention spéciale est attribuée à La couleur des bateaux gris, de François Trystram (éditions Nautilus)

Dans la catégorie Beau livre, Le Vigilant, de Raynal Pellicer et Titwane (éditions La Martinière) remporte le prix. La mention spéciale revient à Haute Mers, de Marie Détrée et Cyril Hofstein (éditions Arthaud)

Sont récompensés, pour la catégorie Bande dessinée, Le port des marins perdus et Les filles des marins perdus, de Teresa Radice et Stefano Turconi (éditions Glénat).

Le Prix Marine Bravo Zulu célèbre chaque année les œuvres qui traduisent la passion et la culture maritime sous toutes leurs formes. Comme le résume le président du comité de lecture de l’ACORAM, le capitaine de frégate (R) Jean-Pascal Dannaud : « Leur diversité est richesse, être marins est leur fierté ».

L’an dernier, le Prix Marine Bravo Zulu avait récompensé La matelote et les funambules de Sandrine Pierrefeu (Glénat) dans la catégorie Livre, Bois & Marines, des forêts à la mer d’Ewan Lebourdais et Matthieu de Guillebon (Odyssée) dans la catégorie Beau livre, et J’y vais mais j’ai peur de Clarisse Crémer et Maud Bénézit (Delcourt) dans la catégorie Bande dessinée.

