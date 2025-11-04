Stephen Carrière quitte Média Participations et les éditions Anne Carrière

Stephen Carrière, petit-fils de Robert Laffont, rejoint la maison en 2004 et devient président en 2009. Il impulsa un modèle d’édition « indépendante-mais-solidaire » : en 2014 il met en place un « collectif d’éditeurs » réunissant notamment les maisons Plein jour, La Belle Colère, Le Nouvel Attila, Aux Forges de Vulcain, Emmanuelle Collas, Callidor, Jeanne&Juliette, Alma sous l’égide d’Anne Carrière.

Sous sa direction, la maison Anne Carrière affirma une ligne généraliste mêlant littérature française et étrangère, essais et récits : on y retrouve des auteurs comme Chimamanda Ngozi Adichie, Robert Goolrick ou Yannick Grannec. En 2017, un tournant survient lorsque le groupe Média Participations devient actionnaire majoritaire de la maison, ouvrant la voie à un renforcement de l’offre éditoriale et commerciale.

L’annonce de son départ invite à revenir sur les défis qu’il a relevés : redresser une maison en difficulté, façonner un réseau d’éditeurs partageant moyens et visibilité, et défendre l’édition de création dans un contexte de concentration croissante. Comme il l’énonçait en 2017 : « Le roman a pour principal concurrent la série télévisée. »

À cet égard, son initiative de création d’un collectif éditorial visait à « donner de l’ampleur à notre collectif en ouvrant… un espace de liberté et de croissance dédié à l’édition de création », expliquait-il à cette occasion.

« Vingt-deux années, c’est un beau morceau de vie que j’ai partagé avec l’équipe des éditions, nos autrices, nos auteurs. Il est temps de passer la main mais que tout le monde s’en souvienne : vingt-deux années durant, nous avons trouvé du génie à notre époque, et je ne peux imaginer un meilleur emploi de ce presque quart de siècle », indique l'éditeur dans un message diffusé sur Insta.

Si les détails de son nouveau projet n’ont pas encore été rendus publics, son départ marque un moment clé pour la maison Anne Carrière et l’édition indépendante en France. Une page se tourne, et le secteur suivra de près les développements à venir.

Crédits photo : Stephen Carrière ©️ed alcock

