Le groupe d'édition japonais Kōdansha fait son cinéma à Hollywood

Kōdansha mise sur l'exploitation audiovisuelle de ses licences, parmi lesquelles figurent des titres incontournables du manga : Blue Period (Yamaguchi Tsubasa), Fairy Tail (Hiro Mashima), Shangri-La Frontier (Katarina et Fuji Ryosuke), Akira (Katsuhiro Ōtomo), Ghost in the Shell (Masamune Shirow), GTO (Tōru Fujisawa) ou encore Sailor Moon (Naoko Takeuchi).

Le groupe japonais inaugure ainsi Kōdansha Studios, une société de production basée aux États-Unis, dont l'activité principale sera le financement d'adaptations en prises de vues réelles de récits publiés par la maison d'édition.

En somme, un moyen d'exploiter à l'international des licences, via les médias audiovisuels (cinéma et télévision sont concernés), plutôt qu'une vente des droits d'adaptation à des tiers. La structure se chargera de mettre en lien des réalisateurs et réalisatrices avec les auteurs des œuvres au catalogue de Kōdansha.

Chloé Zhao, réalisatrice et scénariste chinoise, lauréate des Oscars de meilleur film et de meilleure réalisatrice en 2021 pour Nomadland (adapté du livre de Jessica Bruder, trad. Nathalie Peronny, éditions Globe), a été nommée directrice de la création de la nouvelle entité. Le producteur Nicolas Gonda, pour sa part, en prend la présidence et la direction des opérations.

Direction l'international

« Ces dernières années, le divertissement japonais est devenu populaire dans le monde entier », a assuré Yoshinobu Noma, président directeur général de Kōdansha, à l'occasion d'une conférence de presse, ce 4 novembre. « Nous voulons porter plus loin encore les propriétés intellectuelles japonaises à l'international. »

« Ce studio représente notre investissement pour accélérer les partenariats directs avec des artistes, des producteurs et des studios de tous les pays. » L'implantation à Hollywood laisse augurer des coproductions avec des studios américains, tournés vers le cinéma, mais aussi la diffusion sur les plateformes de streaming.

« J'ai grandi en lisant et en dessinant des mangas », assure pour sa part Chloé Zhao. « J'adore faire partie des communautés de fans et je ressens un lien fort avec les personnes du monde entier qui partagent leur amour pour ces personnages et ces histoires. Kodansha possède un catalogue incroyable de mangas et de romans écrits par des maîtres du genre, qui n'attendent que d'être portés à l'écran. »

À LIRE - Avec L'arc de Reze, Chainsaw Man découpera-t-il le box office ?

Notons que Chloé Zhao et Nicolas Gonda étaient déjà associés à travers la société de production Book of Shadows, qui poursuit ses activités indépendamment de Kōdansha Studios.

L'intérêt de Kōdansha pour l'exploitation des licences de son catalogue n'est pas isolé, alors que se multiplient les adaptations animées ou en prises de vues réelles de mangas, et que leur diffusion se généralise, y compris en France. Fin 2024, la multinationale japonaise Sony a ainsi intensifié sa présence au sein du groupe médiatique Kadokawa, également éditeur de nombreux mangas, avec l'idée de peser dans la stratégie multimédia et audiovisuelle...

Photographie : Le panneau Hollywood, à Los Angeles (Clementp.fr, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com