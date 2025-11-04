Prix Patrice Chéreau : Lorraine de Sagazan lauréate de la première édition

Le lauréat a été choisi par un jury composé de personnalités du monde du théâtre, de l’édition, du milieu académique et des médias. Lorraine de Sagazan est distinguée pour la mise en scène de Léviathan de Guillaume Poix.

La remise du prix a été assurée par Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie-Française et membre du jury. L’initiative s’inscrit dans la continuité du compagnonnage de Patrice Chéreau avec des auteurs tels que Bernard-Marie Koltès ou Jon Fosse. La cérémonie s’est tenue au Théâtre du Châtelet, lieu partenaire de l’association. L’annonce consacre une création de la saison 2024-2025.

La lauréate reçoit une dotation de 3000 € ainsi qu’une valorisation de son travail via les réseaux professionnels de l’Association Transmission Chéreau. La distinction entend repérer et mettre en lumière des mises en scène de textes contemporains. Elle marque l’ouverture d’un rendez-vous appelé à s’inscrire dans le paysage théâtral. Le prix cible des œuvres créées durant la saison 2024-2025.

Lorraine de Sagazan, au cœur de la scène contemporaine

Metteuse en scène et artiste visuelle, Lorraine de Sagazan a suivi une formation d’actrice et de philosophie avant de fonder en 2015 sa compagnie, « La Brèche ». Ses projets, au croisement de la performance, de l’art de la scène et des arts plastiques, interrogent la manière dont la fiction peut répondre au réel. Elle a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2022-2023. Elle vient d’être désignée avec Anouk Maugein pour être la prochaine commissaire du Pavillon français de la 16ème Quadriennale de Prague en juin 2027.

Cette première édition a été organisée avec des directions de CDN et de Scènes nationales, qui ont proposé des candidatures de nombreuses créations. Les compagnies pouvaient également déposer directement leur dossier, composé d’un dossier de présentation, d’une captation si disponible, d’une éventuelle revue de presse et du texte s’il n’était pas édité.

L’appel à projets a ainsi ouvert la sélection à un large éventail de structures. Le processus vise à fédérer le réseau du spectacle vivant autour de la mise en scène contemporaine.

Dans l’actualité de Transmission Chéreau, une soirée de lancement de la rétrospective nationale de cinéma portée par Malavida aura lieu le 4 novembre 2025 au cinéma Max Linder. La programmation annoncée comprend Judith Therpauvre, L’Homme blessé, Hôtel de France, La Reine Margot, Gabrielle et Ceux qui m’aiment prendront le train.

L’association a conçu une exposition sur Patrice Chéreau en regard de ces projections. Des rencontres avec des acteurs et des collaborateurs de l’artiste sont également prévues.

Un événement est par ailleurs annoncé les 6 et 7 juin 2026 à l’Opéra de Paris : la projection de l’intégrale du Ring de Wagner, dirigée par Pierre Boulez et mise en scène par Patrice Chéreau, à l’occasion des 50 ans de la production du Festival de Bayreuth.

Créée en septembre 2023 à l’initiative de Pablo Cisneros et d’Emmanuel Hoog, l’association Transmission Chéreau est présidée par Jack Lang. Son conseil d’administration réunit notamment Catherine Tasca, Danièle Thompson, Jérôme Clément, Serge Toubiana et Stéphane Metge, avec le soutien du Ministère de la Culture. Partenaire de nombreuses institutions et acteurs culturels, elle indique avoir déjà permis à plus de 500.000 personnes de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Patrice Chéreau.

