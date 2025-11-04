Quand l’amour s’écrit au pluriel à la médiathèque Aragon

Le samedi 15 novembre, la journée s’ouvrira à 10h15 et 11h avec le conte musical Souricette Blues, porté par François Vincent. Inspiré d’un célèbre récit de Tolstoï, ce moment plein de tendresse suit les pas d’une petite souris déterminée à trouver l’amoureux le plus fort du monde. Du soleil à la montagne, chaque rencontre devient prétexte à la musique et à la poésie, dans un voyage sonore guidé par la guitare complice de l’artiste.

Dans l’après-midi, à 14h45 et 16h30, le collectif Les Paillettes fera scintiller la médiathèque avec sa déambulation Les Paillettes en lecture ! Véritable explosion de couleurs et d’énergie, ce collectif queer de drag queens parisiennes tisse depuis 2014 des histoires lumineuses célébrant les identités LGBTQ+. Leur univers chatoyant et inclusif, traversé par l’humour, la tendresse et la confiance en soi.

Sous les éclats de rire et les paillettes, la diversité se raconte, la tolérance s’apprend et l’identité se célèbre. Entre un conte tendre et un spectacle flamboyant, Choisy-le-Roi fait de la littérature un espace d’ouverture, où chaque émotion trouve sa place.

Par Inès Lefoulon

