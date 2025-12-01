Où commence la réalité ?

Tout commence lorsque deux avions s’écrasent en pleine forêt tropicale. Ariane, qui n’a jamais quitté les montagnes de son enfance, voit soudain ses lectures et ses fantasmes sur la jungle se confronter à la réalité. Dans ce territoire à la fois familier et déroutant, où les sens se troublent à chaque pas, le roman s’ouvre sur une traversée envoûtante : morts inachevés, chamans, infirmières, homme-jaguar, voiliers et même un Opéra s’y croisent dans un entrelacs d’ombres et de lumière.

Avec une écriture sensuelle et poétique, Corinne Morel-Darleux interroge le pouvoir de l’imagination, sa force subversive et réparatrice, et ces moments suspendus où l’illusion vient bouleverser notre perception du monde.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Corinne Morel-Darleux, écrivaine et militante écosocialiste, vit au pied du Vercors. Ancienne consultante dans de grandes entreprises du CAC 40, son expérience du monde économique l’a conduite vers l’engagement politique et écologique.

Élue pendant dix ans dans la Drôme, elle consacre aujourd’hui son temps à l’écriture et à la réflexion, notamment dans Reporterre, Philosophie Magazine, CQFD, Socialter ou Imagine Demain. Après plusieurs essais et romans jeunesse, dont Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce (Libertalia), elle signe ici son second roman pour adultes.

Par Clotilde Martin

