Le Pavillon Flaubert rend hommage au photographe Émile Zola

Conçue par le Centre Zola de l’ITEM et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP), cette exposition permanente dans le jardin du Pavillon Flaubert, ouvert à tous, est composée de tirages modernes réalisés d’après les négatifs originaux, fait le choix d’un ensemble resserré autour d’une vingtaine de photographies significatives à plusieurs titres.

Leur cohérence réside dans l’éclairage privilégié proposé au public : tenter de comprendre ce que Zola appelait lui-même, à propos de sa vision d’artiste, « le mécanisme de mon œil ». Quel photographe était-il ? L’exposition sera présentée dans un lieu que Zola affectionnait : le pavillon de Croisset, où il rendit plusieurs fois visite à son ami Flaubert.

Le Pavillon Flaubert, situé à Dieppedalle-Croisset, près de Rouen, est classé Monument historique : il s'agit du dernier souvenir de la propriété où résidait et travaillait l'auteur de Madame Bovary, en bord de Seine.

Le pavillon et son jardin sont intégrés, depuis 2021, à la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie.

Signalons que l'œuvre photographique d'Émile Zola a été mise en avant récemment, du 19 février au 20 avril 2025, par l'espace Richaud, à Versailles, à travers plus d’une centaine de tirages, 26 clichés originaux ainsi que des objets personnels.

L'événement s'intéressait aux sujets immortalisés par Zola, mais aussi à son sens de la composition, fortement influencé par ses goûts picturaux. Ses portraits décentrés de son fils Jacques rappellent ainsi les pastels de Caillebotte, ses clichés de Jeanne allongée sur un divan évoquent La Dame aux éventails de Manet. Une photographie prise dans les rues des Batignolles fait écho à Rue de Paris, temps de pluie de Caillebotte, une toile que Zola avait encensée.

Zola s'intéressait également à la technique, expérimentant des nuances et utilisant des traitements chimiques divers pour obtenir différentes teintes. Il conçoit même un déclencheur pneumatique pour réaliser des autoportraits...

Photographie : Jacques et Denise, les enfants d'Émile Zola et Jeanne Rozerot, photographié par Émile Zola en 1897 (Émile Zola, domaine public)

