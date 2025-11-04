La Galerie Robillard accueille l’univers poétique de Joanna Concejo

Le roman de Luis Sepúlveda, lu par des millions de lecteurs, a laissé une empreinte durable. Son héros, Antonio José Bolivar Proaño, vieil homme solitaire et lecteur passionné, vit en harmonie avec la jungle jusqu’à ce qu’un fauve vienne bouleverser son existence. Cette tension entre nature, humanité et violence imprègne aussi le travail de Joanna Concejo, qui restitue l’atmosphère moite et dense du récit.

L’artiste polonaise confie qu’à la lecture du texte, elle a gardé « une impression forte de jungle, de fleuve, de pluie qui colle à la peau et à l’âme ». Dans ses dessins aux crayons de couleur, elle fait surgir un monde organique où les livres côtoient les crabes, les mains calleuses et un maire si imposant qu’il déborde du cadre. Chaque image rend visible l’émotion et la mémoire des lieux.

La pluie, Illustration réalisée pour Le vieux qui lisait des romans d’amour (éditions Tishina) format : 26x37 cm

Un fil conducteur bestial

Réalisés pour l’édition illustrée du roman, les 80 dessins exposés forment un ensemble unique dans la carrière de Joanna Concejo. Fidèle à son approche minutieuse, elle compose ses images avec une sensibilité extrême, jouant des nuances de vert et de brun pour traduire la profondeur de la jungle. Parmi ces compositions, le regard du fauve revient comme un fil conducteur qui « révèle bien plus d’amour et de compassion qu’on n’en trouve chez les humains errant dans cette jungle… »

La Galerie Robillard, qui représente l’artiste en France depuis 2018, salue à travers cette exposition une créatrice « à l’apogée de son talent ». Les œuvres de Joanna Concejo sont aujourd’hui exposées à l’international, de l’Italie à la Corée, mais c’est à Paris qu’elles se dévoilent ici pour la première fois dans leur ensemble, au plus près du souffle littéraire et visuel de Sepúlveda.

Jungle #1 - Illustration réalisée pour Le vieux qui lisait des romans d’amour (éditions Tishina) format : 26x37 cm

Une carrière internationale

Joanna Concejo est née en 1971 à Słupsk, au nord de la Pologne. Formée à l’Académie des Beaux-Arts de Poznań, elle y explore de nombreuses techniques : le dessin, la peinture, la gravure et l’image imprimée. C’est lors d’une année de césure qu’elle découvre la France, où elle rencontre son futur époux. En 1994, elle choisit de s’y installer, en banlieue parisienne, et commence à travailler comme plasticienne et illustratrice. Ses œuvres sont rapidement repérées lors de salons et biennales au début des années 2000, avant d’être publiées dans des albums jeunesse.

Ses premiers livres, Monsieur Personne et Grand et petit, paraissent en 2008 en France et en Italie. Depuis, elle a publié une quinzaine d’albums, salués par plusieurs distinctions internaationales, et exposé ses dessins dans le monde entier, notamment en Corée, où son travail rencontre un vif succès. En parallèle, elle pratique la sculpture et la céramique avec Le Petit Atelier de Paris, et enseigne l’illustration dans des écoles d’art en Italie.

Crédits illustrations : Joanna Concejo - Galerie Robillard

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com