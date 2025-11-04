Délivrées ! : le salon des livres féministes dévoile sa programmation 2025

Organisé par Clara-magazine, il ambitionne de faire dialoguer écriture, pensée critique et création, dans un esprit de partage et de résistance.

La programmation littéraire est notamment composée de Camille Kouchner, qui viendra présenter son nouveau roman Immortels (Seuil), après le succès de La Familia grande. La Grande Sophie évoquera son premier livre, Tous les jours, Suzanne (Phébus). On retrouvera également Chloé Delaume (Ils appellent ça l’amour, Seuil), Ivan Jablonka (La culture du féminicide, Seuil), Romane Brisard (Inceste d’État, Stock) et Natacha Henry (Devenir Agatha Christie, Albin Michel).

La littérature jeunesse sera représentée par Mai Lan Chapiron, autrice de Tes droits et tes besoins comptent (La Martinière Jeunesse), et Sophie Carquain avec Alice, 15 ans, résistante (Albin Michel). Les liens entre pop culture et féminisme seront abordés par Louise Chennevière (Pour Britney, P.O.L) et Marion Olité (Buffy ou la révolte à coups de pieu, Playlist Society).

La sociologue Pinar Selek, poursuivie depuis plus de vingt ans par l’État turc, donnera une masterclass exceptionnelle. Dans le champ des arts, Camille Morineau, fondatrice d’AWARE, et le réseau FRAP (Femmes Résistantes Artistes Professionnelles) échangeront autour de la représentation des femmes artistes.

Le salon s’ouvrira aussi à d’autres formes d’expression. L’humoriste Christine Berrou présentera un spectacle de stand-up féministe, tandis que les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis proposeront Histoire(s) Décoloniale(s) #Dalila, création de Betty Tchomanga. Le duo Nour Awada et Emilie McDermott, fondatrices du projet [Re]-production, offrira une conférence performée sur le corps et la création.

Des expositions rassembleront les œuvres de Flavie Beuvin et Elie Clerck, ainsi que la série photographique Don’t fuck with me de Géraldine Aresteanu et Patricia Louisor-Brosset. Côté cinéma, le public pourra découvrir le documentaire Lio de Tristan Le Guillou, et Alice danse, danse, danse de Thibaut Ras, présenté par Alice Davazoglou.

Fidèle à sa vocation d’ouverture, Délivrées ! entend proposer un espace inclusif, intergénérationnel et engagé. Créé et porté par Clara-magazine, publication indépendante depuis plus de trente ans, le salon s’inscrit dans la continuité de sa mission : donner la parole à celles qu’on réduit au silence, interroger les rapports de domination et rendre visibles les femmes dans toutes les sphères de la société.

L’événement se tiendra 48 rue Vieille-du-Temple (75004 Paris), le vendredi 14 novembre de 12h à 16h, le samedi 15 novembre de 11h à 21h, et le dimanche 16 novembre de 11h à 19h. Le programme complet est disponible ici, et la réservation pour la soirée de Christine Berrou est déjà ouverte, sur le site du magazine.

