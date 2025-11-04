L’Inconnu de la Grande Arche, d'après le livre de Laurence Cossé

Comme à son habitude, Stéphane Demoustier a lui-même adapté en scénario le récit de Laurence Cossé, à l'origine paru aux éditions Gallimard et disponible au format poche chez Folio. Une sorte de retour aux sources pour le réalisateur, qui a commencé sa carrière avec des films de commande pour le Pavillon de l’Arsenal et la Cité d’architecture.

Liv, personnage incarné par la comédienne Sidse Babett Knudsen, a été totalement inventée par le réalisateur et scénariste, pour les besoins du film.

Outre un tournage à l'Élysée, l'équipe du film a aussi pu poser son matériel avenue des Champs-Élysées, dans l'axe de l'Arc de Triomphe, grâce à une autorisation de tournage qui a bloqué l'artère... Notons que Stéphane Demoustier travaille sur une adaptation du livre La Chaleur de Victor Jestin (Flammarion, 2019).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com