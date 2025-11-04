Le catalogue de Bloom, la radio des enfants, repris par Kidjo (Cafeyn)

Cocréée en 2010 par Perrine Dard et Carole Cheysson, la radio Bloom s'était fait une place dans le secteur de l'audio destiné aux plus jeunes, en produisant des émissions sur des sujets divers et variés, des chansons bilingues, des contes et des comptines.

« Après quinze années passionnantes consacrées à la création et à la production de livres audio pour les enfants chez Bloom, nous avons choisi de tourner la page. Nous sommes très heureuses que ce catalogue puisse désormais continuer son histoire chez Kidjo », explique Carole Cheysson dans un communiqué.

« Tout au long des 15 années de l’aventure Bloom, nous avons produit avec beaucoup de passion des contenus qui parlent aux enfants. Nous sommes parties de leurs vies, de leurs préoccupations pour créer ces livres audio : la colère, le bonheur, l’art, le sommeil, l’amour, la rentrée des classes... sont autant de sujets qui sont abordés », ajoute-t-elle.

Le catalogue de la structure, qui compte plus de 300 épisodes, vient ainsi s'ajouter à Kidjo Stories, l’offre de livres audio éducatifs et ludiques dédiée aux familles de la plateforme Kidjo, « portant la nouvelle offre à près de 600 contenus ». La SAS Bloom Prod, quant à elle, a été mise en liquidation amiable par les cofondatrices.

À l'origine tournée vers les 3-8 ans, la plateforme Kidjo, d'origine américaine, élargit avec cette acquisition son audience aux 3-12 ans. « L’audio a un pouvoir unique : il stimule l’imaginaire, rassure, apaise et crée de vrais moments de complicité en famille », souligne Martin Poix, fondateur et PDG de Kidjo. « Avec l’arrivée du catalogue Bloom, nous franchissons une étape importante : Kidjo accompagne désormais les enfants de leurs premiers récits jusqu’à l’âge où ils s’ouvrent pleinement au monde. »

On compte, parmi les contenus vidéo de Kidjo, de nombreuses adaptations de licences littéraires, comme Les Pyjamasques, Les Schtroumpfs, Trotro ou encore Garfield.

Rappelons que la plateforme américaine Kidjo a elle-même été rachetée par le groupe français Cafeyn en 2021, afin de diversifier une offre à l'origine centrée sur la presse numérique.

Crédits : Bloom, la radio des enfants

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com