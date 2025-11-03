Éric Vuillard et Anne F. Garréta, deux auteurs rares de retour en 2026

Éric Vuillard prolonge son exploration de l’histoire et du pouvoir, en s’attachant cette fois à une figure mythique de l’Ouest américain : Billy the Kid. Ce court récit revient sur la naissance violente des États-Unis modernes, à travers la vie d’un jeune hors-la-loi devenu légende - un orphelin pris dans la grande machine de la conquête.

Celui qui a déjà narré une histoire de Buffalo Bill Cody, mêle, comme toujours, la petite et la grande histoire : celle d’un garçon de rien, mort à 21 ans, et celle d’une nation fondée sur la violence, la spoliation et le désespoir. « Le mot desperado est une dégradation du mot espagnol desesperado, qui signifie désespéré », écrit-il, rappelant que le mythe américain s’est bâti sur la perte et la rage. Dans ce récit resserré, il questionne à nouveau la fabrique du pouvoir et la confiscation de la démocratie, thèmes récurrents de son œuvre.

Né à Lyon, écrivain et cinéaste, Éric Vuillard s’est imposé comme l’un des écrivains français majeurs de notre temps — certains diront le plus grand auteur national actuel. Son style, à la fois documentaire et poétique, explore les fractures de l’Histoire à hauteur d’homme. Il est notamment l’auteur de Tristesse de la terre (2014), 14 Juillet (2016), La Guerre des pauvres (2019) et du prix Goncourt 2017, L’Ordre du jour. Son dernier ouvrage paru, Une sortie honorable (2022), revenait sur la fin de la guerre d’Indochine, sur un mode tragi-comique. Il s'est vendu vendu à près de 85.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat.

Son œuvre, traduite dans plus de quarante langues, lui a valu de nombreuses distinctions, dont le prix Ernst Bloch 2025 pour l’ensemble de sa carrière. Récemment, l'auteur engagé a postfacé Lettres à la bien - aimée et autres poèmes, de Thierry Metz, six recueils du manœuvre de chantier, maçon, ouvrier agricole et poète, réunis par Gallimard.

La mémoire nocturne d’une artiste

Chez Mercure de France cette fois, Anne F. Garréta revient avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, dans la collection Traits et portraits de Colette Fellous, qui a récemment accueilli Marie NDiaye, ou la Prix Femina 2025 Nathacha Appanah.

Quarante ans après Sphinx (1986), roman culte salué pour son audace - une intrigue d’amour dont le genre des personnages reste indéterminé, livre réédité en juin dernier dans la collection L'Imaginaire de Gallimard -, l’autrice, membre de l’Oulipo depuis 2000 et prix Médicis 2002 pour Pas un jour, revient avec un texte entre autoportrait vibrant et nomade, et pensée littéraire libre, féminine et radicale.

Elle y raconte ses années passées comme DJ au Katmandou, boîte lesbienne mythique ouverte en 1969 rue du Vieux-Colombier à Paris, où elle apprit « le métier essentiel et inconnu » de faire danser les corps. Dans une langue précise et sensuelle, promet l'éditeur Anne F. Garréta fait dialoguer le geste du mix et celui de l’écriture : le rythme, le montage, la tension du désir.

Le livre traverse les nuits de Paris, Berlin et New York, convoque des portraits de femmes, d’amantes et de musiques, et tisse une réflexion sur la liberté, la mémoire, le corps et l’amour. D’une page à l’autre, elle évoque la jeunesse érotique et furieuse de ces années, les routes américaines en cabriolet, la lumière des bois du Michigan, ou encore les souvenirs d’enfance dans une ferme familiale. Le retour d'une écrivaine rare - sept ouvrages en près de 40 ans.

Crédits photo : Anne F. Garréta (Francesca Mantovani, Gallimard) / Éric Vuillard (Jean-Luc Bertini, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com