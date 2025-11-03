Le Prix littéraire Richelieu 2025 consacre Laurent Whale

Le 10ᵉ Prix Richelieu de la Francophonie, décerné en 2025, a été attribué à Laurent Whale pour son roman Le vol du boomerang. L’association souligne la qualité d’une œuvre « à la fois humaniste et visionnaire », inscrite dans la tradition du récit d’anticipation à portée politique.

Les ouvrages en lice sont proposés par les différentes régions du Richelieu International Europe et par l’Association Champlain Fondateur. Un comité de lecture désigne quatre finalistes avant qu’un vote des clubs n’élise le lauréat. Le nom du vainqueur est révélé lors de la Semaine de la Francophonie, et la remise officielle du prix a lieu à l’automne, pendant le congrès annuel de l’organisation.

Depuis sa création, le palmarès du prix reflète la diversité des voix francophones : Yanick Lahens, Akira Mizubayashi, Metin Arditi ou Beata Umubeyeyi Mairesse en ont été lauréats. Autant d’auteurs qui témoignent du rayonnement international du français, langue de création et de pensée.

Dans Le vol du boomerang (Au Diable Vauvert), Laurent Whale entraîne le lecteur en Australie, sur fond de catastrophe écologique et de tensions identitaires. Le héros, Jimmy Stonefire, jeune Aborigène devenu scientifique, revient sur sa terre natale alors que les incendies ravagent le pays et que la célèbre course automobile solaire Bridgestone World Solar Challenge se prépare.

Entre polar et aventure écologique, le roman questionne la survie d’un peuple et la réconciliation possible entre traditions ancestrales et modernité technologique. Porté par une écriture nerveuse et poétique, Whale mêle thriller scientifique, fable écologique et drame humain, livrant une méditation sur la mémoire, la transmission et la responsabilité face au vivant.

