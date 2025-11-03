Les Cailloux, nouvelle maison d’édition franco-italienne née à Nantes

Fondée par Camille Cazaubon, éditrice française, et Lucia Di Bisceglie, éditrice italienne, la maison revendique un travail artisanal et exigeant, mené dans un cadre associatif. Elle a lancé une campagne de précommandes afin de soutenir la fabrication de ses deux premiers titres.

Chaque livre, au format poche, se distingue par sa couverture monochrome ornée d’un geste à l’encre de Chine signé Nina De Angelis, artiste dont le trait minimaliste symbolise la ligne graphique et littéraire de la maison. « Un caillou jeté dans l’eau crée une onde, dans une chaussure il dérange, ramassé il devient un souvenir », résument les fondatrices.

Les deux premiers titres

Les saumons attendent le mois d’août, d’Elena Panzera, est un roman intime sur les liens jumeaux, la musique et la mémoire. Situé à Viareggio, quelques années après la tragédie ferroviaire de 2009, il met en scène Michele, jeune pianiste introverti, qui revisite l’histoire de sa sœur jumelle Francesca à travers une lettre pleine de pudeur et de lyrisme. Ce texte, traduit de l’italien par Camille Zabka, s’impose, selon l'éditeur, par sa langue « douce et dépouillée », au plus près de la douleur et de la beauté.

Écrivaine et journaliste indépendante, Elena Panzera est née à Viareggio, en Toscane. En 2022, elle cofonde Linoleum, un collectif littéraire consacré à la nouvelle, où elle anime également des ateliers d’écriture. Ses textes paraissent dans plusieurs revues italiennes, parmi lesquelles Tascabile, Interno Poesia, Left et Jacobin Italia. Publié initialement en 2023 chez Giulio Perrone Editore sous le titre I salmoni aspettano agosto, Les saumons attendent le mois d’août est son premier roman.

Larsens, de Gabriel Bouvet, nous plonge dans la France de 1998, au rythme de la Coupe du monde et des nuits électroniques. Nils, DJ trentenaire désabusé, traverse le pays entre errance, excès et nostalgie d’un amour perdu.

Gabriel Bouvet, après des études de philosophie, a exploré des univers variés : il a successivement ouvert un restaurant, tenu un bar de nuit, puis exercé comme graphiste. Il a également pratiqué la brocante, fait quelques ménages et produit du contenu éditorial pour une plateforme numérique spécialisée dans la décoration d’intérieur. Installé à Nantes, il signe avec Larsens son premier roman.

Les Cailloux se définissent comme une maison d’édition associative, dont le modèle repose sur l’adhésion des lecteurs et la vente directe des livres. Elle participe à Coll.LIBRIS, l’association des maisons d’édition en Pays de la Loire.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com