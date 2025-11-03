Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati

La comédienne et sociétaire de la Comédie-Française Dominique Blanc a annoncé, dans les colonnes de L’Humanité, avoir adressé une lettre au président de la République pour restituer l’insigne d’officière de la Légion d’honneur, que lui avait remise François Hollande en 2014.
Le 03/11/2025 à 17:31 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
03/11/2025 à 17:31
Elle motive ce geste par sa désapprobation de la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture, estimant qu’une personnalité politique confrontée à plusieurs affaires judiciaires « aurait dû faire preuve d’intégrité et se retirer ».
« Je voulais le faire depuis la troisième nomination de Madame Dati en tant que ministre de la Culture. Elle a de nombreuses affaires judiciaires en cours. Évidemment, il y a présomption d’innocence, mais quand on est un homme ou une femme politique il faut avoir une grande honnêteté, une grande intégrité par rapport au peuple français », explique-t-elle.
Après des débuts au Cours Florent et une révélation en 1981 sous la direction de Patrice Chéreau dans Peer Gynt, Dominique Blanc se distingue par ses choix de films d’auteur et de compositions exigeantes.
Distinguée par quatre César - pour Milou en mai, Indochine, Ceux qui m’aiment prendront le train, et Stand-by - et plusieurs Molières, elle incarne une présence forte et singulière à l’écran. Au théâtre, elle rejoint la prestigieuse Comédie‑Française en 2016, avant d’en devenir sociétaire en 2021.
Son engagement artistique l’a conduite à explorer des textes classiques et contemporains — ainsi, elle a retrouvé Patrice Chéreau pour Phèdre en 2003 ou La Douleur entre 2008 et 2011, ou a été dirigée par Jean‑Pierre Vincent pour Le Mariage de Figaro en 1987. Par ailleurs, elle a publié en 2023 un ouvrage personnel intitulé Chantiers, je (Éditions Actes Sud Papiers), qui retrace son travail de comédienne et mêle récit et entretien autour de sa carrière.
Le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture, d’abord sous le gouvernement Lecornu I puis II, symbolise selon beaucoup le refus de toute mise en retrait des responsables politiques mis en examen. La ministre est en effet poursuivie pour plusieurs infractions présumées : « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance ». Elle doit comparaître pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Paris du 16 au 28 septembre 2026.
Entre 2009 et 2019, alors qu’elle était députée européenne au sein du groupe du Parti populaire européen, Rachida Dati a perçu environ 900.000 euros d’honoraires en l’espace de deux ans, de 2010 à 2012. Ces revenus provenaient d’une mission d’assistance juridique pour Carlos Ghosn, alors PDG du groupe Renault-Nissan, autour de la politique d’expansion du constructeur au Moyen-Orient et au Maghreb. Les enquêteurs soupçonnent que ces prestations, revendiquées comme des activités d’avocate, relevaient en réalité d’un lobbying déguisé, incompatible avec le mandat d’une élue européenne.
Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier (PNF) a considéré, dans un réquisitoire, que les éléments rassemblés étaient suffisants pour justifier un renvoi devant le tribunal correctionnel pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » ainsi que pour « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».
Par ailleurs, une deuxième enquête vise la ministre pour « non-déclaration » d’une partie de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les enquêteurs soupçonnent l’omission de plusieurs milliers d’euros de bijoux et de montres de luxe, alors que la loi impose une déclaration exhaustive des avoirs des responsables publics.
Cette procédure est menée par la brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de Paris. En cas de « manquement déclaratif » ou « d’omission déclarative », les sanctions encourues sont de trois ans de prison, 45.000 euros d’amende, une peine d’inéligibilité et l’interdiction d’exercer une fonction publique.
En janvier 2025, le metteur en scène Joël Pommerat annonçait refuser la Légion d’honneur, expliquant dans un communiqué transmis à l’AFP qu’il ne pouvait accepter « une récompense individuelle de l’État » qu’il juge incompatible avec l’indépendance nécessaire à tout artiste. Il venait d’être nommé chevalier de l’ordre sur proposition de la ministre de la Culture Rachida Dati.
Quelques jours avant lui, la réalisatrice et dessinatrice Marjane Satrapi avait également décliné la distinction, attribuée en juillet 2024, dénonçant « l’attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l’Iran ». L’autrice de Persepolis y voyait une manière d’exprimer sa solidarité avec les femmes iraniennes et les dissidents emprisonnés. Ces refus s’inscrivent dans une tradition ancienne : Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Louis Aragon ou Marie Curie avaient eux aussi décliné la Légion d’honneur au nom de leur indépendance intellectuelle.
Crédits photo : Dominique Blanc (che, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
