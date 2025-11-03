La Grande Librairie fait revivre nos morts

Jean-Christophe Grangé délaisse la fiction et ses monstres de papier pour affronter ses propres démons. Dans Je suis né du diable (Albin Michel), un récit autobiographique d’une grande intimité, l’auteur des Rivières pourpres (Albin Michel / Le Livre de Poche) remonte à la source de sa fascination pour le mal et évoque une enfance marquée par le fantôme de son père. Il rend aussi hommage à celles qui l’ont protégé : sa mère et sa grand-mère. Du frisson, du suspense, et beaucoup d’émotion.

L’émotion sera également au rendez-vous avec Léonor de Récondo. Treize ans après Rêves oubliés (Éditions Sabine Wespieser), où elle évoquait déjà sa famille paternelle, la romancière et musicienne revisite la question de l’exil à travers le portrait de sa grand-mère, réfugiée en France pendant la guerre civile espagnole d’août 1936.

Marcher dans tes pas (L’Iconoclaste) est un texte d’une intensité romanesque rare, qui redonne vie à celles et ceux que la dictature franquiste a voulu effacer. Et si les disparus continuaient, même après la mort, de nous habiter et de nous guider ?

Ce n’est pas Fatou Diome qui dira le contraire. Dans Aucune nuit ne sera noire (Albin Michel), l’autrice du Ventre de l’Atlantique (Anne Carrière), de Celles qui attendent et de Marianne porte plainte ! (Flammarion) célèbre l’homme qui l’a élevée et éclaire encore sa vie : son grand-père, son capitaine.

Elle y raconte l’histoire d’une jeune fille née d’une union hors mariage, élevée par ses grands-parents, partie vivre en France, puis revenue sur son île natale pour affronter la mort de sa mère. Une ode à la tendresse, à la lumière, et à la mémoire de nos aînés.

La mémoire est aussi au cœur du premier roman de Raphaël Sigal. Dans Géographie de l’oubli (Robert Laffont), l’auteur restitue les souvenirs fragmentés de sa grand-mère, rescapée de la Shoah et atteinte de la maladie d’Alzheimer. À la croisée de l’essai et du poème en prose, ce texte inclassable, lauréat du Prix Méduse, interroge nos silences, nos oublis et nos secrets.

Il sera encore question de secrets avec Lola Lafon et la dessinatrice Pénélope Bagieu. De leur collaboration est né La nuit retrouvée (Gallimard), un album dans lequel une mère de famille, retraitée dans les Landes et apparemment sans histoire, confie à sa fille un secret inattendu.



Si on lisait à voix haute : Lucas Berger et Roxanne Capaccini lisent Victor Hugo

Dans le cadre du concours « Si on lisait à voix haute », deux anciens lauréats, Lucas Berger et Roxanne Capaccini, viendront sur le plateau faire résonner les mots de Victor Hugo. Une belle manière d’évoquer la transmission.

Le choix des libraires : Mystérieuse Librairie Nantaise

Nos libraires fidèles seront eux aussi au rendez-vous ! Cap sur Nantes, en Loire-Atlantique, à la rencontre de Romain Trouillard, qui doit son amour de la lecture à sa grand-mère. Avec ses deux complices, Emmanuel Daney et Gérald Boga, il a fondé en 2010 la Mystérieuse Librairie Nantaise.

Droit dans les yeux : Ta-Nehisi Coates

Enfin, pour conclure l’émission, le romancier, essayiste et enseignant américain Ta-Nehisi Coates nous fera l’honneur d’un Droit dans les yeux inédit. Son cinquième ouvrage, Le Message (Autrement), propose une réflexion captivante sur les mécanismes de l’oppression, à travers plusieurs lieux emblématiques : l’île de Gorée au Sénégal, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et une école de Caroline du Sud, aux États-Unis.

