David Bellos, grand traducteur de Perec, est mort

Dès ses débuts, il s’illustre comme chercheur en littérature française : après une licence en langues modernes (français, russe) à l’Université d’Oxford et un doctorat en 1971 portant sur Balzac, il enseigne en Écosse et en Angleterre avant de rejoindre l’université de Princeton en 1997 où il dirigera, de 2007 à 2019, le programme de traduction et de communication interculturelle.

Mais c’est surtout comme traducteur et biographe que son œuvre se fait remarquer. Grand spécialiste de Georges Perec, il traduit en anglais La Vie mode d’emploi et publie en 1994 sa biographie monumentale Georges Perec : Une vie dans les mots. Pour cet ouvrage, il remporte le Prix Goncourt de la biographie.

Victor Hugo en 2026

Parallèlement, David Bellos traduit et commente une vingtaine d’auteurs majeurs : des romans de Georges Perec, tels W ou la Mémoire de l’enfance et Choses : Une histoire des années soixante, des œuvres d’Ismaïl Kadaré, pour lesquelles il reçoit en 2005 le Man Booker International Prize récompensant l’ensemble de ses traductions de l’auteur albanais, ainsi que des travaux de Fred Vargas et de Georges Ifrah, dont il traduit Une histoire universelle des nombres.

Son intérêt pour la traduction se concrétise dans un essai-référence : Is That a Fish in Your Ear? Translation and the Meaning of Everything (2011), traduit en français sous le titre Le poisson & le bananier puis La Traduction dans tous ses états. Cet ouvrage interroge la nature même de la traduction, son rôle dans la circulation des idées, la transmission culturelle — et illustre la conviction de David Bellos : traduire, ce n’est pas trahir, c’est relier.

En 2017, il publie The Novel of the Century: The Extraordinary Adventure of Les Misérables, qui retrace la genèse et l’influence du roman de Victor Hugo. Pour ce livre, il a reçu l'American Library in Paris Book Award. Plus récemment, en 2024, il co-publie avec Alexandre Montagu Who Owns This Sentence? A History of Copyrights and Wrongs, un ouvrage qui explore les questions de droit d’auteur à l’ère numérique, de la propriété littéraire à la traduction.

Parmi ses dernières traductions, David Bellos s’est intéressé à des auteurs contemporains aussi bien qu’aux classiques. Il a ainsi traduit Anti-Semitism Revisited (Repenser l’antisémitisme, 2022) de Delphine Horvilleur, ouvrage mêlant réflexion théologique et engagement citoyen, puis How To Deal With Idiots (Comment composer avec les idiots, 2021) du philosophe Maxime Rovere, un essai ironique sur la tolérance et la raison.

Avant sa disparition, il travaillait encore à la version anglaise de 1793 de Victor Hugo (Seventeen Ninety-Three), dont la publication est prévue pour 2026.

Au-delà des décorations (officier des Arts et des Lettres, chevalier des Palmes académiques), ce qui marque l’œuvre de David Bellos, c’est une constance : celle de bâtir des ponts entre les langues, les cultures, les époques.

« C’est un très grand connaisseur de l’œuvre de Perec qui disparaît », écrit sobrement l’Association Georges Perec, en hommage à celui qui avait consacré sa vie à traduire, éclairer et transmettre l’univers de l’Oulipien, rappelant qu’il avait retrouvé et permis la publication du roman Le Condottière, perdu depuis des décennies.

Par Hocine Bouhadjera

