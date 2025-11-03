Dix albums en lice pour le Prix Landerneau BD 2025, présidé par Catel

La liste des finalistes illustre la variété actuelle de la bande dessinée francophone. On y retrouve Soli Deo Gloria (Rue de Sèvres) d’Édouard Cour et Jean-Christophe Deveney, Merveilleux ! (Steinkis) de Cookie Kalkair, Plus loin qu’ailleurs (Vents d’Ouest) de Christophe Chabouté et Islander T.01 (Glénat) de Caryl Férey, Corentin Rouge et Céline Labriet.

S’y ajoutent Silent Jenny (Rue de Sèvres) de Mathieu Bablet, Les Gorilles du général T.01 (Casterman) de Xavier Dorison et Julien Telo, Electric Miles T.01 (Glénat) de Fabien Nury et Brüno, L’Amourante (Glénat) de Pierre Alexandrine, Sibylline, Chroniques d’une escort girl (Glénat) de Sixine Dano et La Dernière maison juste avant la forêt (Rue de Sèvres) de Régis Loisel et Jean-Blaise Djian.

Les titres en compétition reflètent la diversité des approches narratives et graphiques du neuvième art : récit d’aventure, introspection, chronique sociale ou exploration historique. Plusieurs auteurs et autrices confirmés côtoient de nouvelles voix, témoignant de la vitalité de la création francophone.

Une édition sous la présidence de Catel

Le jury du Prix Landerneau BD est composé de onze libraires spécialisés issus du réseau des Espaces Culturels E.Leclerc, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc. Cette année, la présidence revient à Catel, autrice reconnue pour ses biographies dessinées et ses collaborations avec José-Louis Bocquet autour de figures féminines telles qu’Olympe de Gouges, Joséphine Baker ou Alice Guy.

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Catel s’est imposée comme une figure majeure du roman graphique francophone. Son parcours, entre illustration jeunesse, récit biographique et engagement humaniste, confère une dimension particulière à cette édition.

Un prix inscrit dans la promotion de la bande dessinée francophone

Le lauréat du Prix Landerneau BD 2025 succédera à Antoine Cristau, Stéphane Servain et Xavier Dorison, distingués en 2024 pour Ulysse et Cyrano (Casterman). Il recevra une dotation de 6000 euros et bénéficiera d’une campagne de promotion dans les 233 Espaces Culturels E.Leclerc.

Crédits photo : Prix Landerneau BD

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com