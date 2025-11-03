De l’enseignement à la bibliothérapie : une vocation née des livres

Je m’appelle Aurélie Louvel, fondatrice de Bibliothérapie jeunesse et de Flow créatif. Si aujourd’hui je forme, j’écris et j’anime des ateliers autour des bienfaits de la lecture, c’est le fruit d’un long chemin commencé bien avant la reconnaissance de cette pratique en France.

Tout a réellement commencé en 2008, alors que j’étais étudiante en lettres. Au fil de mes stages en bibliothèques hospitalières, j’ai découvert ce mot bibliothérapie qui mettait enfin un nom sur une intuition : les livres peuvent soigner, apaiser, relier.

Je me suis alors plongée dans la recherche, en explorant les liens entre littérature, mémoire et résilience, notamment à travers mes mémoires sur Marguerite Duras et Robert Antelme.

En 2011, devenue Professeure documentaliste, j’ai observé au quotidien à quel point les livres pouvaient être un refuge pour les adolescents : un espace où déposer les émotions, trouver un sens, reprendre confiance. J’ai commencé à proposer des projets autour des émotions et mes tout premiers ateliers bibliocréatifs ont vu le jour dans mon CDI.

Ma pratique s’est enrichie de nouvelles expériences : médiathécaire bénévole en milieu hospitalier, recherches personnelles, puis formation à la bibliothérapie auprès de Régine Detambel. En 2015, j’ai publié le tout premier dossier sur le sujet dans InterCDI, avant de former mes premiers groupes de bibliothécaires en Suisse, pour Bibliomédia, en 2017 et 2018.

En 2019, les éditions Dunod me contactent pour écrire ce qui deviendra le premier ouvrage consacré à la bibliothérapie jeunesse en France : Bibliothérapie jeunesse, une approche expressive et créative. Il sera publié en juin 2021 puis réédité en mai 2025. A cette occasion, j’ai eu le plaisir d’être l’invitée principale de l’émission télévisée SQOOL TV pour présenter mon ouvrage.

Un deuxième ouvrage consacré à la conception et à l’animation d’ateliers est en cours de rédaction. En 2022, après onze années dans l’Éducation nationale, j’ai choisi la liberté de l’entrepreneuriat pour faire vivre cette passion à ma manière. J’ai fondé ma micro-entreprise, obtenu mon NDA (agrément de formation professionnelle) et lancé ma première formation en ligne en bibliothérapie jeunesse. Depuis, plus de 350 professionnels du livre, de la petite enfance et du soin se sont formés à mes côtés.

Mon approche est résolument créative, bienveillante et sensorielle. J’aime associer les histoires à la relaxation, au carnet créatif, aux arts plastiques ou à la nature. Lire devient un geste vivant, une expérience complète du corps et de l’imaginaire. Pour les enfants comme pour les adultes, la bibliothérapie est une invitation à se (re)découvrir à travers les mots des autres.

En 2024, j’ai poursuivi cette aventure avec la création de la première Box Bibliothérapie jeunesse, la formation Flow créatif dédiée aux publics adultes, et la constitution d’un réseau d’ambassadeurs en bibliothérapie jeunesse constitué de 50 membres présents dans différentes pays (France, Portugal, Belgique, Hong-Kong, Singapour, Pérou, Canada…)

Depuis juin 2025, j’ai le bonheur de former partout en France des professionnels du livre, de la culture, de la santé et de l’enfance à travers différentes formations sur site : Balades thématiques et sensorielles, Concevoir et animer un club lecture, S'initier à la Bibliothérapie…

En 2026, deux nouvelles formations en ligne viendront prolonger cette dynamique : Formation Club lecture et Formation Balades bibliocréatives. Installée à Caen, j’exerce mes activités dans divers lieux tels que les centres socio-culturels, les librairies, les bibliothèques, les structures de soin ou de bien-être avec la même conviction : que la lecture peut être un levier de mieux-être et un formidable outil de lien social.

J’ai également lancé en 2025 le premier Book Club Bibliothérapie adulte à la Librairie L’Eau vive de

Caen, un bel espace de partage qui a lieu une fois par mois. Une librairie en ligne dédiée à la Bibliothérapie et à des sélections thématiques a été créée sur mon site, en partenariat avec les libraires.fr afin de valoriser nos librairies indépendantes françaises.

Trois ans d’entreprise, mais dix-sept ans de maturation, de rencontres et d’émotions partagées. Je crois profondément que les histoires transforment nos vies.

Elles permettent d’apprivoiser la peur, de cultiver la confiance, de réparer ce qui a été abîmé.

Elles ne guérissent pas au sens médical, mais elles réenchantent ce qui, en nous, s’était endormi.

Aurélie Louvel,

Fondatrice de Bibliothérapie jeunesse et de Flow créatif

Crédits photo : Aurélie Louvel

DOSSIER - Et si lire pouvait soigner ? La bibliothérapie, vous connaissez ?

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com