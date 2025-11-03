Pass Culture : la jeunesse entre dans la gouvernance du dispositif

Après avoir mis en place des programmes comme les Ambassadeurs et les Clubs culturels, le pass Culture franchit une nouvelle étape avec ce Conseil des jeunes. Cette instance, validée par le comité stratégique du 16 octobre 2025, sera consultée sur les orientations et les réflexions liées à l’évolution du dispositif.

Composé de jeunes représentatifs de la diversité du territoire en termes de genre, de lieu de résidence, et notamment issus des zones rurales ou des quartiers prioritaires, le Conseil aura pour mission d’exprimer les attentes et propositions des bénéficiaires. Un accompagnement spécifique sera prévu pour former ses membres à la compréhension des enjeux du pass Culture et à la prise de parole en public.

Une dynamique de participation déjà engagée

Depuis plusieurs années, le pass Culture développe des initiatives pour impliquer les jeunes dans son fonctionnement. Le programme des Ambassadeurs, lancé en 2021, rassemble aujourd’hui près de 400 jeunes à travers la France. Ces représentants relaient l’action du pass auprès des acteurs institutionnels, culturels et des autres jeunes, tout en participant à des projets culturels locaux.

Les Clubs culturels, créés en 2022, regroupent environ 300 utilisateurs passionnés de différents domaines : littérature, cinéma, musiques actuelles ou spectacle vivant. Ces communautés de jeunes prescripteurs partagent leurs découvertes culturelles et rédigent des chroniques, accompagnés par des professionnels. En 2023, une ancienne Ambassadrice a même rejoint le comité stratégique du dispositif, marquant une première intégration directe de la jeunesse dans sa gouvernance.

En complément du Conseil des jeunes, un « Laboratoire » rassemblera des membres issus des différentes communautés du pass — Ambassadeurs, Clubs et Conseil — afin d’élaborer des propositions concrètes pour améliorer le dispositif. Ces ateliers permettront de croiser les expériences et de formuler des idées sur les actions à venir.

Le recrutement commence

La campagne de recrutement des membres du Conseil se déroulera en novembre et décembre 2025. Cette phase visera à créer un lien entre les futurs participants et les équipes du pass Culture, tout en leur proposant un premier accompagnement sur la présentation et les missions du programme.

Devenu opérateur de l’État en matière de démocratisation culturelle pour les jeunes, le pass Culture œuvre pour l’éducation artistique et la découverte des pratiques culturelles de la 6e à la veille des 21 ans. Financé par le ministère de la Culture et plusieurs autres ministères, il a déjà permis à plus de 5 millions de jeunes d’accéder à des offres culturelles grâce à la part individuelle, et à 4,2 millions d’élèves de participer à au moins une action d’éducation artistique et culturelle sur l’année scolaire 2023-2024.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com