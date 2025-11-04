En Suisse, une bible queer suscite des réactions pas très catholiques

À l'occasion de la Marche des Fiertés, en 2023, Mentari Baumann et Meinrad Furrer se sont penchés sur la bible zurichoise, afin d'en proposer une exégèse, d'après un angle particulier. Ensemble, ils ont ainsi étudié les références queer au sein des textes, comme ils l'expliquaient à cath.ch cette même année : « Il existe de nombreuses histoires dans la Bible que vous pouvez lire sur l’identité queer », assurent-ils.

Ils citent par exemple un passage du livre de la Genèse, au chapitre 37, quand Joseph, un des douze fils de Jacob, est décrit comme vêtu d'une « robe normalement attribuée aux princesses. Nous annotons qu’il s’agit là d’une identité queer », soulignent Mentari Baumann et Meinrad Furrer.

Tous deux évoquent également l'histoire de la Création, « longtemps lue comme une histoire hétéronormative. En réalité, il y a une description constante entre les deux. [...] Entre les pôles masculin et féminin, entre la terre et l’eau, le jour et la nuit, il existe de nombreux autres états physiques. Il y a toujours un continuum, de nombreuses zones grises entre le noir et le blanc. Et c’est pareil pour les hommes et les femmes. »

Ce commentaire queer de la bible est un projet au long cours, qui évolue d'année en année, au fil des recherches des deux auteurs. « Pour les passages où nous avons fait des ajouts “queer”, nous avons mis les nouvelles paroles au-dessus des anciennes, afin que les deux soient lisibles », précise Meinrad Furrer. Des feuilles de papier calque permettent ainsi de « relire » les textes à la lumière des commentaires.

L'ouvrage est exposé au sein de la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, et le projet peut également être suivi en ligne, avec les textes commentés — en allemand uniquement.

Des dégradations récurrentes

Depuis son entrée au sein de la chapelle, la Queerbibel subit toutefois des dégradations, comme des inscriptions homophobes, mais aussi des vols, déplore l'établissement. « Les opinions sont très différentes d'une personne à l'autre. Certaines expriment leur rejet car cette bible remet en cause leurs convictions religieuses », constate Meinrad Furrer auprès de 20 Minutes.

Une minorité parmi les croyants, pense l'aumônier catholique laïc, qui s'engage depuis des années pour l'inclusion de la communauté LGBTQIA+ au sein des fidèles, en bénissant par exemple les unions homosexuelles. Il estime par ailleurs que ce rejet des personnes LGBTQIA+ n'est pas propre à l'Église, mais s'observe plus largement dans la société.

Le 1er octobre dernier, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne a publié un communiqué révélant le vol de la Queerbibel, et signalant qu'une plainte avait été déposée auprès des autorités. « Nous défendons une Église qui s'engage traditionnellement en faveur de tous les êtres humains, qui favorise la cohésion et la solidarité, indépendamment de l'origine, de la croyance, de la religion ou de l'orientation sexuelle. Notre mission est de créer des espaces où le dialogue, la diversité et le respect sont assurés. Cet acte ne nous fera pas renoncer à cette conviction », affirme l'établissement.

