En Suisse, une bible queer suscite des réactions pas très catholiques

Depuis 2023, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, abrite une bible queer, rédigée par Mentari Baumann, directrice de l'organisation « Allianz Gleichwürdig Katholisch » (« Alliance Égalité catholique ») et Meinrad Furrer, théologien et responsable de l'établissement. Parce qu'il prône un message d'ouverture et d'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la foi, l'ouvrage a été volé et détérioré à de nombreuses reprises.
Le 04/11/2025 à 10:43 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
04/11/2025 à 10:43
0
Commentaires
3
Partages
À l'occasion de la Marche des Fiertés, en 2023, Mentari Baumann et Meinrad Furrer se sont penchés sur la bible zurichoise, afin d'en proposer une exégèse, d'après un angle particulier. Ensemble, ils ont ainsi étudié les références queer au sein des textes, comme ils l'expliquaient à cath.ch cette même année : « Il existe de nombreuses histoires dans la Bible que vous pouvez lire sur l’identité queer », assurent-ils.
Ils citent par exemple un passage du livre de la Genèse, au chapitre 37, quand Joseph, un des douze fils de Jacob, est décrit comme vêtu d'une « robe normalement attribuée aux princesses. Nous annotons qu’il s’agit là d’une identité queer », soulignent Mentari Baumann et Meinrad Furrer.
Tous deux évoquent également l'histoire de la Création, « longtemps lue comme une histoire hétéronormative. En réalité, il y a une description constante entre les deux. [...] Entre les pôles masculin et féminin, entre la terre et l’eau, le jour et la nuit, il existe de nombreux autres états physiques. Il y a toujours un continuum, de nombreuses zones grises entre le noir et le blanc. Et c’est pareil pour les hommes et les femmes. »
Ce commentaire queer de la bible est un projet au long cours, qui évolue d'année en année, au fil des recherches des deux auteurs. « Pour les passages où nous avons fait des ajouts “queer”, nous avons mis les nouvelles paroles au-dessus des anciennes, afin que les deux soient lisibles », précise Meinrad Furrer. Des feuilles de papier calque permettent ainsi de « relire » les textes à la lumière des commentaires.
L'ouvrage est exposé au sein de la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, et le projet peut également être suivi en ligne, avec les textes commentés — en allemand uniquement.
Depuis son entrée au sein de la chapelle, la Queerbibel subit toutefois des dégradations, comme des inscriptions homophobes, mais aussi des vols, déplore l'établissement. « Les opinions sont très différentes d'une personne à l'autre. Certaines expriment leur rejet car cette bible remet en cause leurs convictions religieuses », constate Meinrad Furrer auprès de 20 Minutes.
À LIRE - Face à Éric Zemmour, “nous refusons l’instrumentalisation du christianisme”
Une minorité parmi les croyants, pense l'aumônier catholique laïc, qui s'engage depuis des années pour l'inclusion de la communauté LGBTQIA+ au sein des fidèles, en bénissant par exemple les unions homosexuelles. Il estime par ailleurs que ce rejet des personnes LGBTQIA+ n'est pas propre à l'Église, mais s'observe plus largement dans la société.
Le 1er octobre dernier, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne a publié un communiqué révélant le vol de la Queerbibel, et signalant qu'une plainte avait été déposée auprès des autorités. « Nous défendons une Église qui s'engage traditionnellement en faveur de tous les êtres humains, qui favorise la cohésion et la solidarité, indépendamment de l'origine, de la croyance, de la religion ou de l'orientation sexuelle. Notre mission est de créer des espaces où le dialogue, la diversité et le respect sont assurés. Cet acte ne nous fera pas renoncer à cette conviction », affirme l'établissement.
Photographie : illustration, Ellen Fitzsimons, CC BY-NC-SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La récente condamnation de European Court of Human Rights (ECHR) à l’encontre de Turquie pour interdiction de livres en détention met en lumière un pan troublant de la liberté d’expression en milieu pénitentiaire. Cet arrêt, rendu le 2 septembre 2025 dans l’affaire Aktaş and Others v. Turkey, estime que les autorités turques ont violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant aux détenus l’accès à certaines publications.
01/11/2025, 08:30
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les représentants du secteur du livre – éditeurs, auteurs, libraires, diffuseurs et bibliothécaires – appellent le gouvernement à renoncer à toute augmentation de la TVA sur les livres. Le texte, cosigné par les principales organisations professionnelles, alerte sur les conséquences économiques et culturelles d’une telle mesure, jugée « injuste et contre-productive ».
01/11/2025, 08:17
L’intelligence artificielle représente désormais un nouvel enjeu éthique pour le monde du livre. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) vient de franchir une étape décisive : elle publie sa Charte sur l’intelligence artificielle, un texte fondateur qui pose un cadre éthique à l’usage de ces technologies dans l’écosystème du livre.
31/10/2025, 12:00
La lecture comme acte citoyen et moteur de cohésion : c’est l’esprit de l’initiative annoncée par la Région du Latium. Tous les résidents de moins de 30 ans et les élèves des écoles du Latium recevront un bon d’une valeur de dix euros à dépenser pour l’achat de livres auprès des exposants présents.
30/10/2025, 15:56
Le chanteur italien Cesare Cremonini, connu pour préserver sa vie personnelle des feux des projecteurs, s’est retrouvé brusquement au cœur d’un débat public à la suite de la parution d'un livre signé par son ancienne compagne, Martina Maggiore. Une relation de quatre ans et demi, certes protégée, mais que l'ouvrage déballe un peu trop...
29/10/2025, 17:17
Coup de tonnerre dans l’univers de la littérature enfantine : un manuscrit jusqu’ici jamais publié de Dr. Seuss, intitulé Sing the 50 United States!, sortira le 2 juin 2026. Il s’agit du premier texte complet de l’auteur découvert depuis What Pet Should I Get? (2015) .
29/10/2025, 16:54
C’était attendu comme un événement littéraire — et voilà que l’édition vire au couac. Le nouvel ouvrage de l’écrivain alpiniste et sculpteur de bois de la vallée du Vajont, I sentieri degli aghi di pino, publié par Mondadori le 21 octobre 2025, se retrouve au cœur d’une querelle éditoriale. Selon l’auteur, la version imprimée « est sortie » incomplète.
29/10/2025, 16:05
Wole Soyinka, premier auteur africain couronné par le Nobel de littérature, en 1986, a annoncé à Lagos que le consulat des États-Unis avait annulé son visa de non-immigrant. Il a rendu publique une lettre du consulat, datée du 23 octobre, lui demandant de présenter son passeport pour y faire annuler le visa, au motif de “nouvelles informations” apparues après sa délivrance.
29/10/2025, 12:44
La Grove City Community Library (Pennsylvanie) se trouve aujourd’hui une nouvelle fois sous les projecteurs : mi-octobre 2025, la police a annoncé enquêter sur un deuxième cas de détournement de fonds au sein de l’institution.
28/10/2025, 17:33
Le Programme d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil (PAUSE), porté par le
Collège de France, lance un appel urgent à l'État français et à la société civile.
28/10/2025, 16:51
Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.
27/10/2025, 16:16
En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».
27/10/2025, 15:26
La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine.
26/10/2025, 15:05
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
26/10/2025, 09:08
Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
26/10/2025, 08:49
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Après 32 années d’incarcération, Nasser Abu Srour, écrivain palestinien et auteur du récit Je suis ma liberté, publié chez Gallimard le 16 janvier dernier, a enfin retrouvé le monde extérieur. Sa libération, le lundi 13 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit la libération de 2000 prisonniers palestiniens en échange de 20 otages israéliens.
20/10/2025, 15:28
Le mythe arthurien prend une forme inédite dans The Lost Book of Lancelot, roman de John Glynn attendu pour le 12 mai 2026 chez Grand Central Publishing. L’ouvrage ne revisite pas simplement la quête du Graal ou la gloire chevaleresque : il opère une relecture audacieuse, résolument queer, du personnage de Lancelot.
18/10/2025, 18:27
Longtemps cantonnées à des “fenêtres” calendaires — un panneau en septembre, un coup de projecteur en octobre —, les voix hispaniques américaines s’installent dans la durée. Auteurs, libraires et associations aux Etats-Unis poussent en chœur pour que la diversité cesse d’être une case à cocher.
18/10/2025, 14:24
À Washington D.C., là où l’on s’attend plutôt à voir des snacks ou des boissons sortir d’une machine automatique, c’est un petit miracle littéraire qui est opéré. Le dispositif s’appelle LitBox : un automate installé dans le hall du Western Market, près de l’université George Washington, qui vend exclusivement des livres d’auteurs de la région de D.C. — et ce, dans un contexte de coupes budgétaires sévères dans les arts.
18/10/2025, 13:25
Dans un monde où les livres s’empilent — et parfois se dissipent — comme des flux de données, une nouvelle initiative d’édition fait bande à part. Un petit start-up britannique, Books By People, vient de lancer un label inédit intitulé Organic Literature : un tampon censé garantir que tel ouvrage a bien été écrit « par un humain », ou du moins que l’intention première est humaine, et non générée par un algorithme.
18/10/2025, 10:18
Lorsque, en 1970, la petite maison Holt, Rinehart and Winston accepte de publier un premier roman — accueilli par les critiques mais vendu à peine à 2000 exemplaires la première année — ce geste relève de l’audace. Ce roman, aujourd’hui canonique, est The Bluest Eye de Toni Morrison. Mais à l’époque, son sort semblait déjà scellé, « refusé par plusieurs autres éditeurs ».
14/10/2025, 14:26
Le poète géorgien Zviad Ratiani a été condamné à deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ». L’affaire remonte à la nuit du 23 juin, quand le poète a giflé un policier lors d'une manifestation devant le Parlement géorgien. Ratiani a reconnu d'emblée avoir commis ce geste, tout en plaidant non coupable.
14/10/2025, 13:30
En 2023, dans le comté de Campbell (Wyoming), la directrice du système de bibliothèques publiques de Gillette, Terri Lesley, était licenciée au terme d’un long conflit autour de la présence d’ouvrages comportant des thèmes LGBTQ+ ou portant sur la sexualité. En réponse, elle engagea une action en justice en 2025, soutenue par la Commission fédérale des droits civiques (EEOC) qui avait autorisé sa plainte initiale. Après des négociations, le comté lui versera 700.000 $ pour solder le litige.
14/10/2025, 12:13
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis près d’un an en Algérie, a été élu membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, a annoncé dimanche à l’AFP son secrétaire perpétuel, Yves Namur.
13/10/2025, 17:22
À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points.
10/10/2025, 14:49
L'historien américain Mark Bray, spécialiste de l'Espagne moderne et du mouvement anti-fasciste, a été contraint à l'exil après avoir reçu plusieurs menaces de mort « dans la foulée du décret exécutif signé par Donald Trump le 22 septembre, désignant officiellement l’antifascisme comme un mouvement terroriste », précise son éditeur français, Lux. Il a trouvé refuge en Espagne et mènera ses cours à distance.
09/10/2025, 16:55
Deux artistes suisses, Fanny Dreyer et Nando von Arb, ont tous deux été récompensés à la Biennale d’illustration de Bratislava (BIB), qui se tient du 3 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Si l’illustratrice fribourgeoise a accepté, avec quelques réserves, sa Pomme d’or pour Collections (La Partie, 2023), l’illustrateur zurichois a choisi quant à lui de refuser sa Plaquette pour Fürchten lernen (Edition Moderne, 2023) en signe de solidarité avec ses collègues slovaques, qui boycottent l'événement.
08/10/2025, 17:54
L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
07/10/2025, 12:50
La campagne #ReadForReal (Lire. Ensemble) invite les citoyens européens à participer activement à une célébration de la lecture à travers l'organisation d'événements littéraires entre le 11 novembre et le 12 décembre 2025.
06/10/2025, 12:11
Un récent podcast a conduit à une nouvelle salve d’invectives entre Emma Watson et l’autrice J.K. Rowling, cristallisant les tensions autour des droits des personnes transgenres. Cette explosion verbale ne relève pas d’un simple désaccord passager : elle s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Le différend dépasse les trajectoires personnelles pour toucher à une fracture sociétale profonde.
04/10/2025, 13:07
Autres articles de la rubrique Métiers
Le groupe éditorial japonais Kōdansha se fait une place à Hollywood, avec l'ouverture de Kōdansha Studios, une entité dédiée à la production d'adaptations en prises de vues réelles de mangas et de romans. La réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao a été nommée directrice de la création.
04/11/2025, 12:47
L’éditeur et écrivain Stephen Carrière quitte la direction de la maison Éditions Anne Carrière, marquant la fin d’une étape dans l’histoire de la structure. Fils des fondateurs, il avait repris les rênes de l’entreprise familiale en 2009, après une période de redressement judiciaire.
04/11/2025, 12:18
Deux écrivains importants et rares font leur retour en 2026. Éric Vuillard publie chez Actes Sud, le 28 janvier prochain, Les Orphelins, récit tendu autour de Billy the Kid et de la naissance violente du pouvoir américain. Le 12 février, Anne F. Garréta, membre de l’Oulipo et prix Médicis 2002, signe son retour avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, chez Mercure de France, près de dix ans après Dans l’béton, son dernier ouvrage.
03/11/2025, 18:11
Née à Nantes en mars 2025, la maison d’édition Les Cailloux fait ses premiers pas dans le paysage littéraire avec deux ouvrages inauguraux : Les saumons attendent le mois d’août d’Elena Panzera, traduit de l’italien par Camille Zabka, et Larsens de Gabriel Bouvet. Les deux titres paraissent le 6 novembre 2025 et incarnent la ligne éditoriale de la structure : une littérature française et italienne contemporaine, marquée par l’épure et la précision stylistique.
03/11/2025, 17:11
Le 26 octobre 2025, à l’âge de 80 ans, David Bellos s’est éteint dans sa résidence secondaire à Doussard, en Haute-Savoie. Né en juin 1945 au Royaume-Uni, il avait fait de la littérature française, de la traduction et de la biographie ses terrains d’exploration privilégiés.
03/11/2025, 17:05
Après 35 ans d’existence, plus de 800 livres publiés et une influence majeure sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse aujourd’hui une crise financière profonde. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Le message s’adresse directement aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.
03/11/2025, 16:09
Le pass Culture vient d’annoncer la création d’un Conseil des jeunes, validée lors du comité stratégique du 16 octobre 2025. Ce nouvel organe consultatif réunira des jeunes issus de toutes les régions de France, afin de leur donner un rôle actif dans les orientations et l’évolution du dispositif. Objectif : renforcer la participation directe de la jeunesse à la gouvernance du pass Culture et faire entendre sa voix sur les questions de programmation, de médiation et d’accueil des publics.
03/11/2025, 15:57
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Mathieu Szeradzki au poste de directeur de projet Intelligence artificielle. Chef du bureau du régime économique de la presse depuis septembre 2024, il pilotera désormais la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois « pour une intelligence artificielle culturelle, responsable et souveraine ».
03/11/2025, 13:11
Depuis le 30 octobre dernier, Luc Liogier assume les fonctions de conseiller culture et médias du Premier ministre Sébastien Lecornu. Inspecteur général des affaires culturelles, secrétaire général de l'IGAC, il en avait récemment assuré la direction par intérim, avant la nomination de Noël Corbin.
03/11/2025, 09:51
Frank Castle recharge ses chargeurs. Marvel a officialisé une nouvelle série régulière Punisher écrite par Benjamin Percy, prévue pour février 2026, avec José Luis Soares au dessin (encrage : Oren Junior) et une couverture de David Marquez. L’annonce, faite à Lucca Comics & Games par le rédacteur en chef C.B. Cebulski, prolonge l’élan de la mini-série Punisher: Red Band de 2025, succès sanglant qui a remis le vigilant de Marvel au premier plan.
02/11/2025, 09:28
À l’automne 2025, la plume familière de Camilla Läckberg — icône du polar suédois — opère un virage surprenant : l’autrice annonce la sortie imminente de dix livres audio pour 2026, mais sans avoir elle-même rédigé un mot.
01/11/2025, 19:35
Chaque jour avant Noël, un nouveau livre à découvrir : c’est l’esprit du « Calendrier de l’Avent des beaux-livres », une initiative commune de l’ADEB (Association des éditeurs belges) et du collectif Les Éditeurs singuliers. Objectif : mettre en lumière la richesse et la créativité de l’édition francophone de Belgique, souvent méconnue du grand public.
01/11/2025, 15:47
Une bataille féroce s'est engagée au Parlement autour de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être voté la semaine du 4 novembre. Tandis que 28 organisations professionnelles appellent dans Libération au retrait de l'agréément de la SSAA pour un véritable Conseil de la protection sociale, tout comme le rétablissement des élections professionnels, le lobbying des fondateurs de l'Agessa s'agite.
31/10/2025, 18:31
La librairie Centrale a fêté son ouverture le 3 octobre dernier. Une nouvelle adresse littéraire installée au 161, rue Saint-Martin, à Paris, entièrement tournée vers la poésie, la théorie et, plus largement, toutes les écritures qui travaillent la langue.
31/10/2025, 17:22
La Fédération CGT Spectacle (FNSAC-CGT) confirme l’exclusion du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), actée le 2 juin 2025 par son Comité fédéral national et confirmée en appel au congrès du 12 octobre 2025. De son côté, le SNAC dénonce une exclusion « semée d’irrégularités ».
31/10/2025, 16:30
Maison fondée en septembre 2020, les éditions Essevé, dirigées par Sylvain Villaume, ont été placées en liquidation judiciaire simplifiée, apprend ActuaLitté. Elle a notamment publié plusieurs numéros de Court Circuit, revue « au croisement de l'information, de la littérature et des arts graphiques ».
31/10/2025, 16:04
Après une année de freelance Marie Clerc annonce son arrivée chez J’ai lu (Madrigall) comme responsable presse, à compter du 17 novembre. Et de remercier Hélène Fiamma, directrice de la maison, Marie Foache, responsable des relations presse, salons et librairies, et Nadia Level, directrice commerciale, « pour leur confiance ».
31/10/2025, 14:24
Le marché de l’édition américaine a connu en août 2025 un mois contrasté, où la stabilité apparente cache des signaux de fragilité. Selon le StatShot Monthly Report, publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux du secteur ont légèrement progressé, portés par les ventes de livres scolaires, tandis que les segments destinés au grand public peinent à retrouver leur souffle.
31/10/2025, 11:28
Dans le cadre du débat consacré au projet de loi de finances 2026, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle a défendu les actions de la rue de Valois, dont le budget n'échappe pas aux recherches d'économies du gouvernement.
31/10/2025, 11:24
Le collectif Lutte et contemplation, qui se présente comme des chrétiens engagés dans les luttes sociales et écologiques, revendique une action non violente et joyeuse contre ce qu’il décrit comme l’instrumentalisation du christianisme par l’extrême droite. Son geste consiste à glisser des marque-pages dans le livre La Messe n’est pas dite d’Éric Zemmour, afin de « dénoncer ce dévoiement ». Il donne par ailleurs rendez-vous mercredi 5 novembre à 18h30 devant les éditions Fayard, pour réaliser « un beau cercle de silence ».
30/10/2025, 18:25
Consternation et colère chez plusieurs autrices et auteurs jeunesse de Casterman. Réunis dans une tribune commune, ils s’indignent de la présence de Bastien Vivès sur le stand de Casterman BD lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, dénonçant une contradiction entre les valeurs affichées par la maison d’édition et les choix de sa branche bande dessinée.
30/10/2025, 17:27
En juillet 2019, le ministère de l'Intérieur, alors occupé par Christophe Castaner, avait interdit aux mineurs l'ouvrage Apprendre le Tawhid aux enfants, de Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb, considérant qu'il pouvait « inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam wahhabite ». La maison d'édition Al-Haramayn, qui publie le livre, a contesté cette interdiction devant la justice, sans succès.
30/10/2025, 12:59
Les Éditions Actes Sud annoncent une alliance avec la plateforme Sator afin de rendre accessibles au plus grand nombre les savoirs essentiels pour comprendre et accompagner les grandes transitions écologiques, sociales et économiques. Cette collaboration se concrétise par une première coproduction : une masterclass de Pierre Leroy, Réussir la transition écologique de son territoire.
30/10/2025, 09:52
Par un arrêté du 24 octobre du ministre de l'Éducation nationale, Alexandra Wisniewski, directrice adjointe de Réseau Canopé, en prend la direction par intérim. Marie-Caroline Missir, jusqu'à présent titulaire du poste, le quitte en cette fin octobre.
30/10/2025, 09:43
L’an passé, Ulule, la plateforme de référence pour le financement participatif, s’associait à ActuaLitté pour la promotion des projets littéraires. En l'espace d'une année, les résultats sont significatifs et nous ont donné de nouvelles idées pour soutenir les projets lancés. En somme, vous n'avez pas fini d'entre parler de nous...
29/10/2025, 16:53
Ce 29 octobre parait Ce que veulent les Français, un ouvrage signé par Jordan Bardella, député européen et président du Rassemblement national. Publié par Fayard, maison intégrée au groupe du très droitier milliardaire Vincent Bolloré, le livre devrait être largement distribué dans les librairies. Mais le parti d'extrême droite compte plutôt sur la plateforme américaine Amazon pour en écouler des palettes...
29/10/2025, 16:24
Les Éditions Cercle d’Art publieront en décembre 2025 une nouvelle série de monographies intitulée collection ART, dédiée aux figures majeures de la création artistique. Fondée en 1949 Charles Feld avec le soutien de Pablo Picasso, la maison d’édition poursuit ainsi son travail de diffusion de la connaissance artistique à travers des ouvrages accessibles et documentés. Les quatre premiers volumes seront consacrés à Picasso, Matisse, Van Gogh et Léonard de Vinci, avant l’arrivée d’une nouvelle vague de titres dès 2026.
29/10/2025, 12:31
Tandis que les examens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 occupent les parlementaires, les groupes politiques tentent de faire valoir leurs propositions. Le Rassemblement national a ainsi présenté, le jeudi 23 octobre dernier, un « contre-budget » promettant 57 milliards € de baisses sur de « mauvaises dépenses ». Parmi celles-ci, des financements aux associations culturelles...
29/10/2025, 12:19
Quand la science rencontre l’humour et le plaidoyer animal : Scélérats est la nouvelle bande dessinée signée Sébastien Moro, alias Cervelle d’Oiseau, vulgarisateur star de l’éthologie sur YouTube et auteur des best-sellers Les Paupières des poissons (Prix Maya) et Les Cerveaux de la ferme (Open Book Prize). Cette fois, il s’attaque à la réhabilitation d’un animal souvent détesté : le rat. La préface est signée par l’humoriste Guillaume Meurice.
29/10/2025, 10:39
À Avignon, la librairie indépendante généraliste La Comédie humaine change de mains. Pierre Curiale, qui fut représentant puis chef des ventes chez Actes Sud, revient à ses premières amours et « boucle la boucle », selon son expression. Il s'est lancé dans un projet de reprise de l'établissement, acceptant la proposition formulée par le propriétaire actuel, Cyril Dewavrin.
29/10/2025, 09:37
Amazon a officialisé, mardi 28 octobre, la suppression d’environ 14.000 emplois dans ses effectifs de bureaux, au niveau mondial. La direction évoque une « réduction globale » visant à diminuer la bureaucratie, supprimer des niveaux hiérarchiques et réallouer des ressources, tout en poursuivant des embauches ciblées dans des métiers jugés stratégiques. La main-d’œuvre des entrepôts n’est pas visée par cette vague, centrée sur les postes « corporate ».
28/10/2025, 17:41
Les Éditions du Seuil ont nommé Laure Defiolles directrice éditoriale de la fiction française. Elle prendra ses fonctions le 3 novembre, à la tête de l’équipe dédiée, aux côtés de l’éditrice Élodie Brissaud, qui œuvre depuis de nombreuses années au catalogue de littérature française du Seuil.
28/10/2025, 17:13
Gibert prépare la fermeture d'une de ses librairies parisiennes, située dans le 13e arrondissement, au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. La direction du groupe déplore un loyer trop élevé pour ce magasin, dont les effectifs ont été réduits ces dernières années. L'arrêt des activités de l'établissement n'a pas surpris les représentants syndicaux, qui assurent avoir alerté la direction à plusieurs reprises.
28/10/2025, 13:11
Créée à l’initiative de Marie-Gersande Raoult, chercheuse passionnée et présidente fondatrice, la Société des Ami(e)s de Rachilde (SAR) a pour ambition de fédérer les chercheurs et les lecteurs autour de l’œuvre singulière de l’écrivaine Marguerite Eymery, dite Rachilde. En lien avec des spécialistes français et étrangers, ce réseau souhaite promouvoir l’étude et la redécouverte d’une figure littéraire majeure du tournant du XIXe siècle, trop longtemps restée dans l’ombre.
28/10/2025, 11:16
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.
28/10/2025, 10:53
Commenter cet article