Auvergne-Rhône-Alpes : lycéens et apprentis ont de quoi lire

Les romans sélectionnés

Le printemps reviendra de Nour Malowé, Récamier

La petite bonne de Bérénice Pichat, Les Avrils

La Louve d’Antonin Sabot, Talents Hauts

J’ai pas les mots de Laurent Seyer, Finitude

Les bandes dessinées sélectionnées

Meuf : Guide pour nos filles de Marie Dubois, Le Lombard

Adieu mon royaume de Marcel Shorjian, 6 Pieds Sous Terre

Le chœur des sardinières de Léah Touitou et Max Lewko, Steinkis

L’héritage fossile de Philippe Valette, Delcourt

Organisé chaque année par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la DRAC et d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le Prix littéraire des lycéens et apprentis s’appuie sur une conviction : donner aux jeunes les moyens d’aiguiser leur regard critique et de se confronter à la création littéraire contemporaine.

À l’issue de plusieurs mois de lectures, d’échanges, de rencontres avec les auteurs et de projets pédagogiques menés en classe, les élèves voteront pour leurs ouvrages préférés parmi une sélection de quatre romans et quatre BD proposées par un comité de professionnels du livre et d’enseignants.

L'année dernière, le Prix avait salué Gyslain Ngueno, dans la catégorie romans, avec son ouvrage Peau Rouge, publié aux éditions L’Oiseau Parleur, et Isabelle Maroger, côté bandes dessinées, pour son livre Lebensborn, édité chez Bayard Graphic'.

