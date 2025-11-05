Un jeune homme face à un choix entre l’art et la vie réelle

Sa fortune faite, il entreprend l’indispensable voyage en Italie : un long séjour dans un famille dont les deux filles, à la fois presque semblables et radicalement différentes, vont apparaître comme les images projetées des ses deux vocations.

Il lui faudra quitter ce séjour paradisiaque pour comprendre qu’il s’est épris de la cadette, incarnation de l’efficacité pratique et de toutes les vertus humaines, mais inaccessible car amoureuse d’un homme qui l’aime aussi mais renonce à elle pour épouser l’aînée, l’artiste, qui sans lui dépérit.

Les éditions CIRCE nous en offrent les premières pages en avant-première :

Adalbert Stifter (1805-1868) est un écrivain, peintre et pédagogue autrichien. Après des études à Kremsmünster puis à Vienne, il hésite entre la peinture et la littérature avant de se consacrer à l’écriture. Sa première nouvelle, Le Condor, le rend célèbre. Il publie ensuite Fleurs des champs (1841), Pierres multicolores (1852) et Été indien (1857). Nommé inspecteur des écoles primaires de Haute-Autriche en 1850, il termine sa vie malade et se suicide en 1868.

Parution le 9 janvier 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com