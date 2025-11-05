Un jeune homme face à un choix entre l’art et la vie réelle

C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter.
Le 05/11/2025 à 08:00 par Clément Solym
05/11/2025 à 08:00
Sa fortune faite, il entreprend l’indispensable voyage en Italie : un long séjour dans un famille dont les deux filles, à la fois presque semblables et radicalement différentes, vont apparaître comme les images projetées des ses deux vocations.
Il lui faudra quitter ce séjour paradisiaque pour comprendre qu’il s’est épris de la cadette, incarnation de l’efficacité pratique et de toutes les vertus humaines, mais inaccessible car amoureuse d’un homme qui l’aime aussi mais renonce à elle pour épouser l’aînée, l’artiste, qui sans lui dépérit.
Les éditions CIRCE nous en offrent les premières pages en avant-première :
Adalbert Stifter (1805-1868) est un écrivain, peintre et pédagogue autrichien. Après des études à Kremsmünster puis à Vienne, il hésite entre la peinture et la littérature avant de se consacrer à l’écriture. Sa première nouvelle, Le Condor, le rend célèbre. Il publie ensuite Fleurs des champs (1841), Pierres multicolores (1852) et Été indien (1857). Nommé inspecteur des écoles primaires de Haute-Autriche en 1850, il termine sa vie malade et se suicide en 1868.
Parution le 9 janvier 2025.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 09/01/2026
160 pages
Circé
13,00 €
Un curieux roman entre policier et histoire, qui prend la Guerre d'Algérie comme toile de fond. Un récit de souvenirs et de mémoires, un récit chargé d'amertume où planent de nombreux fantômes car cette période est celle d'une « histoire mal ficelée, mal réglée ».
04/11/2025, 09:59
L’historien Alain Quella-Villéger nous invite à découvrir une femme exceptionnelle : Marianne North, voyageuse infatigable, peintre et botaniste. Son ouvrage Un hiver japonais, publié par Magellan & Cie / Le Carrelet et traduit de l’anglais par Christine Ribardière et Michelle Deperrois-Fayet, ne représente qu’une infime partie de ce que l’on peut considérer comme de véritables carnets de voyage.
03/11/2025, 17:16
Ce roman noir est une véritable fresque historique sur le Londres des années 50. Une ville qui se remet à grand-peine des bombardements du Blitz et qui attire déjà les premières vagues migratoires. Le roman s’ouvre en 1952 sur l’un des plus grands braquages de l’histoire britannique et se termine avec les émeutes raciales de 1958.
03/11/2025, 08:00
Ce n’est pas un mythe : personne, pas même Freida McFadden, ne résiste à nos irréductibles Gaulois. Le nouveau tome Astérix en Lusitanie (tome 41, Hachette), de Didier Conrad et Fabcaro, signe une entrée fracassante dans le classement de cette nouvelle semaine (du 20 au 26 octobre 2025), détrônant la reine incontestée des ventes depuis des mois. Pour sa première semaine dans le top vente, la bande dessinée s’impose largement, avec 515.676 exemplaires écoulés : plus d’un demi-million !
31/10/2025, 14:45
Le maître du néoclassicisme, Jacques-Louis David, est mis à l’honneur à l’occasion du bicentenaire de sa mort. Et comme l’écrit si justement, David Chanteranne, l’auteur de cette biographie, « le peintre, par son art tout en nuances, ses portraits de caractère, ses grands formats si célèbres, domine son époque. » Et quelle époque !
31/10/2025, 13:18
Un arbre à soi, de Sophie Adriansen (Robert Laffont) met en scène Marielle, une mère de famille qui s'échappe sans avertissement. Elle se perche dans une cabane, à quelques pas de la maison familiale
où elle rejoint les siens au début des vacances d'été. Le nouveau livre de Sophie Adriansen raconte une fugue en forme d'introspection, une retraite de quelques jours pour tenter de renouer avec sa part intime. Par Laurence Biava.
31/10/2025, 11:46
Lire un roman de Jérôme de Verdière est une promesse d’un bon moment de lecture. On se souvient de Mauvaise mer paru l’an dernier, l’histoire de cette mère acariâtre et méchante qui attend tous les soirs sur le quai son mari disparu en mer. Acide, atrabilaire, acrimonieuse, elle malmenait sa fille pour notre plus grand plaisir, nous offrant une belle surprise en fin de livre. Jérôme de Verdière démontrait son talent de nous distraire en dévoilant un récit facétieux et tendre à la fois.
29/10/2025, 15:00
Ian Manook met le cap vers le pays du matin calme pour une nouvelle série policière avec l'inspecteur Gangnam, dans un roman éponyme. La balade est aussi réjouissante que dépaysante. Coup de cœur pour ce divertissement aux personnages attachants, truffé d'humour et parcouru d'instants de grâce.
29/10/2025, 12:26
Le quatrième livre de Nelly Alard est un récit politique puissant sur les destins brisés. Avec force et subtilité, elle s’est intéressée à un sujet d’actualité d’une grande violence (qui n’en finit pas d’être d’actualité car constamment réitéré).
29/10/2025, 09:32
Dans ce roman noir sec et presque clinique, Dolores Hitchens déplie, sous des dehors anodins, la mécanique d’une manipulation. Jennifer Hamilton, jeune femme sans fortune, reçoit un jour une lettre étrange : « C’est ton oncle Bax qui t’écrit. Baxter Webb. » Ce pli ouvre la trappe du récit : un inconnu lui confie la mission de livrer, à la main, une enveloppe contenant 300 dollars à l’un des trois destinataires possibles.
28/10/2025, 10:10
En 2021, Jérôme a tué Magali à coups de batte de base-ball. Le meurtrier se suicidera avant son procès et c'est Valentin Gendrot dans Un jour ça finira mal (Stock), qui va nous faire le récit de l'histoire vraie de son cousin Jérôme.
28/10/2025, 10:05
On peut comprendre une époque à travers ce qu’elle mange. Antoine Dreyfus reprend cette évidence pour en faire une clé d’analyse : dans Les nazis à table, il montre comment la nourriture, loin d’être anecdotique, fut un instrument central de la politique nazie. Dès la préface, il écrit : « L’assiette devient un outil de domination, un marqueur idéologique, un champ de bataille silencieux. »
28/10/2025, 09:52
Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.
28/10/2025, 09:39
Nous connaissons tous l’histoire de Cyrano soufflant à Christian de Neuvillette des mots doux à Roxane pour la conquérir alors que Cyrano était amoureux d’elle. Alexandre Haussé a modernisé l’histoire : Théo, célibataire aux multiples aventures, et Maxime, un jeune veuf qui élève son fils Noah, sont inséparables.
27/10/2025, 15:22
Dans son essai Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, Gianpaolo Furgiuele exhume la figure d’un intellectuel que le XXᵉ siècle a voulu effacer. Pionnier de la sexologie moderne, fondateur du premier Institut de sciences sexuelles à Berlin, Hirschfeld paya de son exil et de son effacement la liberté de penser le sexe comme une question politique, humaniste et scientifique.
27/10/2025, 12:22
Que s’est-il passé dans la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans ? Personne ne le sait. Ce sont ces « années perdues » que Stéphanie Hochet, formidable conteuse, imagine ici avec brio dans ce roman historique d’apprentissage. Par Laurence Biava.
27/10/2025, 11:23
Depuis quelques semaines, une version consumériste et spectaculairement orangée d’Halloween a envahi commerces et boutiques. Voici une solution pour sortir de l’insipide folklore mercantile, à travers des lectures qui renouent avec les racines de la fête. Garanti sans chantage (sort ou bonbon) : on trouvera ces livres dans n’importe quelle bibliothèque…
27/10/2025, 09:51
Dans son dernier recueil poétique, Lettres, publié à la Rumeur libre, Guillaume Dreidemie livre un triptyque, cette figure artistique, par excellence : ce sont trois lettres somptueuses déclinées en prose. Ces Lettres émanent de trois personnes différentes : la première est écrite par un peintre, la deuxième par la mère, et la dernière, la plus intime, la plus complexe, par une voix qui est comme un écho, que l’on dirait revenue de la nuit des temps. Par Laurence Biava.
27/10/2025, 09:30
La suite des aventures indochinoises de la reporter Elizabeth Cole, une Bob Morane au féminin. Un récit fait de glamour, d'exotisme et d'aventures, qui nous ramène aux origines des trafics d'opium des armées coloniales dans les années 50.
27/10/2025, 08:08
Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat
26/10/2025, 09:00
A.M - la vérité nue. Aimer est un grand roman d’amour qui vise à sauver la part d’enfance que nous avons en chacun de nous. Aimer est une fresque éblouissante sur ces instants déterminants de l’existence que l’on appelle les signes du destin. Les chassés-croisés narrés dans le livre prouvent s’il en était encore besoin que rien ne semble en vérité jamais dû au hasard. Pour en témoigner, on ne saurait passer sous silence la réussite du montage et l’écriture extraordinaire des pages 237 et 238, entre autres. Par Laurence Biava.
25/10/2025, 08:30
Trois existences, trois manières d’entrer dans le vif du monde. Dans Vers le réel II, paru le 28 août dernier dans la belle collection Quarto, Gallimard réunit trois livres qui, chacun à sa manière, donnent prise à la formule de Lacan : « Le réel, c’est quand on se cogne. »
24/10/2025, 18:33
Semaine 42 (du 13 au 19 octobre 2025) : rien de particulier à déclarer cette semaine, avec un top 10 des ventes, encore une fois, sans grand relief. Freida McFadden occupe à elle seule 6 des meilleures places du classement, en tête desquelles La Femme de ménage voit tout (J'ai Lu, trad. Karine Forestier), 1er avec 61.229 ventes, et son dernier roman : Le Boyfriend (City, trad. Karine Xaragai), 2e avec 31.936 ventes.
24/10/2025, 11:24
