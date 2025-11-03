Culture : la stratégie pour une IA responsable confiée à Mathieu Szeradzki

Poste nouvellement créé au sein du ministère de la Culture, le directeur de projet Intelligence artificielle a pour mission principale de piloter la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois en matière d'IA. Rachida Dati, qui en a fait une priorité, cherche en effet à proposer une « vision positive et responsable au service de la diversité culturelle, de la création et de l'intérêt général » de cette technologie.

Ainsi, le directeur de projet Intelligence artificielle devra « garantir un développement éthique et souverain de l’IA au service des artistes, des publics et des professionnels de la Culture », en concrétisant les cinq grands axes de la stratégie ministérielle. À savoir, le développement des usages responsables, la garantie d'un modèle économique équitable, favoriser l’innovation dans la création artistique, mettre l'IA au service du patrimoine et des archives publiques et enfin renforcer l'efficacité de l'action publique.

Mathieu Szeradzki « aura notamment pour tâche de coordonner les actions transverses entre l’administration centrale, les services déconcentrés (DRAC), les services à compétence nationale (SCN), opérateurs et établissements publics du ministère et d’impulser une dynamique collective en coordination de l’ensemble des usages, besoins et objectifs associés à l'IA », précise le ministère de la Culture.

Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESCP, ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), le nouveau directeur de projet Intelligence artificielle a commencé sa carrière comme journaliste (Le Monde, France 24) puis a dirigé le centre culturel français de Nazareth en Israël (2009-2011) avant de travailler pour l’entreprise Vivendi dans le domaine du numérique, puis aux Nations Unies comme porte-parole et chargé de l’information du Programme alimentaire mondial (PAM) (2011-2013). Mathieu Szeradzki a ensuite travaillé à l’Institut français dans les domaines de la coopération culturelle à l’étranger et du débat d’idées (2013-2019).

Ayant rejoint le ministère en 2022 au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) pour travailler sur les enjeux de la presse écrite et des métiers de l’information, Mathieu Szeradzki était depuis septembre 2024 chef du bureau du régime économique de la presse. Il a par ailleurs été admis à suivre la session nationale 2025/2026 de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) en majeure « Souveraineté numérique et cybersécurité ».

La nomination du directeur de projet Intelligence artificielle intervient alors que la concertation en cours entre les développeurs de modèles d'IA générative et les ayants droit culturels rencontre des difficultés. Interrogée par les parlementaires dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances 2026, Rachida Dati a récemment indiqué que le ministère serait « toujours du côté des ayants droit ».

Quelques jours plus tôt, elle avait laissé planer une option peu favorable aux développeurs : « Dans le cas où les démarches de contractualisation ne seraient pas concluantes d’ici la fin de la concertation, je prendrai mes responsabilités pour faire respecter le droit d’auteur, qui est le socle de notre exception culturelle et un pilier essentiel de notre souveraineté numérique et créative. Je ne sais pas si l’inversion de la charge de la preuve serait la meilleure solution pour les ayants droit, mais s’il faut en arriver là, je suis prête à étudier avec le parlement la piste de l’inversion de la charge de la preuve évoquée dans le rapport Création et IA. »

