Le roman qui met des mots sur le silence des familles

Roman de filiation et d'émancipation, hymne à la littérature et à l'amour : comprendre ce que le corps porte quand les mots manquent ; quand une langue "maternelle" n'est plus partagée entre une mère et ses enfants ; quand se déploient des secrets et des exils, entre les générations, entre les rives.

Les éditions de L'Aube nous en offrent les premières pages en avant-première :

Samira El Ayachi est une romancière française qui se consacre entièrement à l’écriture depuis 2009. Lauréate à 16 ans du Prix Littéraire Louis Germain, elle signe à 27 ans son premier roman La Vie rêvée de Mademoiselle S. (Sarbacane).

Ancienne étudiante en Hypokhâgne-Khâgne, elle mêle littérature et spectacle vivant à travers des textes pour la scène. En 2013, elle publie Quarante jours après ma mort (éd. de l’Aube), puis Les femmes sont occupées en 2019, roman engagé sur la condition féminine contemporaine.

Parution le 9 janvier 2026

