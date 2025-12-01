Inscription
Les Humanoïdes associés : récit d'un crash intergalactique et transatlantique

En matière de BD et de science-fiction, difficile de faire plus mythique que Les Humanoïdes associés, maison d'édition fondée en 1974 par Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas. Portée par le vaisseau Métal hurlant, revue qui a influencé des générations de créateurs, elle a connu une existence mouvementée, faite de succès historiques et d'échecs tout aussi retentissants. Le dernier en date, en 2025, a tout emporté sur son passage.

Le 01/12/2025 à 12:25 par Antoine Oury

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
L’histoire de la maison a pris un tournant en juillet dernier, avec l'annonce d'une fermeture des Humanoïdes associés par la maison-mère, Humanoids. Stupeur : la structure fêtait pourtant son cinquantième anniversaire, ainsi que le succès de Métal hurlant, sa publication phare, dont la nouvelle formule fut lancée en 2021.

Pas l’air d’une structure qui se cassait la gueule

Ce jeudi 26 juin 2025, le PDG du groupe Humanoids, Fabrice Giger, est à Paris. Plutôt présent dans les bureaux de Los Angeles, « il fait de temps en temps le déplacement en France », note une ex salariée. « À 13h30, nous recevons un mail de convocation à une réunion avec les salariés de Humanoids Inc. pour 14h. Et là, il nous annonce qu'il ne peut pas payer les salaires du mois de juin et que l'entreprise sera liquidée sous peu. »

L'aspect soudain de la nouvelle laisse les salariés du groupe sous le choc. « Nous savions que le groupe n'était pas forcément très rentable et que Giger remettait souvent de l'argent, mais nous n'avions pas l'air pour autant d'une structure qui se cassait la gueule, il y avait eu des recrutements ces dernières années », poursuit-elle.

Une de ses anciennes collègues assure cependant que le versement des salaires tardait depuis le mois de mai. En outre, « plusieurs prestataires ont été payés après les délais négociés : cela aurait pu mettre la puce à l'oreille ». D’ailleurs, en avril, La Boite à Bulles, une maison d'édition acquise à partir de 2017 par Humanoids, était placée en procédure de sauvegarde.

Mais la liquidation économique des Humanoïdes associés s'accompagne d'une étrange précision : les parutions se poursuivront malgré tout, et les programmes des prochains mois suivent bientôt dans les boites mail, jusqu'en janvier 2026... 

Liaison transatlantique

Fabrice Giger, qui a racheté Les Humanoïdes associés et leur catalogue en 1988 par l'intermédiaire de sa maison d'édition de l'époque, Alpen Publishers, a toujours été tourné vers les États-Unis. En 1999, il ouvre ainsi Humanoids Publishing et entend porter des ouvrages de la structure de l'autre côté de l'Atlantique.

En janvier 2013, un document atteste que la société Humanoids, Inc., « propriétaire à 100 % des Humanoïdes associés SAS », « absorbe » cette dernière. Fabrice Giger inaugure alors le siège du groupe Humanoids, Inc. à Los Angeles, installé sur Sunset Boulevard, qui se dote d'un bureau français, situé au 24, avenue Philippe Auguste, dans le 11e arrondissement de Paris — puis, plus tard, au 15, rue Érard, dans le 12e.

Cet établissement secondaire abrite l'équipe française de Humanoids, Inc., qui représente la majorité de la force de travail du groupe, pour un pilotage essentiellement effectué depuis les États-Unis, à travers une autre société intermédiaire, Humanoids Corp.

« Marie-Christine Conchon, puis Marie Parisot [successivement présentées comme les directrices générales du « groupe Humanoïdes associés France », NdR] parlaient plutôt avec Giger, de l'autre côté de l'Atlantique », nous explique une ancienne employée. « Le directeur financier a toujours travaillé sur les comptes américains, quand le responsable des technologies et de l’information était également tourné vers la structure américaine », nous expose-t-on. En revanche, les factures « devaient toutes être sous l'entité américaine Humanoids Inc. ».

Depuis la France, les employés du bureau français n'ont « aucune info sur les finances : on entendait parler de levées de fonds, d’actionnaires… Mais ces conversations étaient toujours informelles, à l’oral, sans chiffres précis. » Un autre explique : « Le fonctionnement a toujours été hermétique, en donnant le moins d’infos possibles aux salariés : “Une annonce, cela se fait au moment où on a un intérêt à le faire”, nous avait dit Giger au moment de l’opération de communication autour de l’adaptation au cinéma de L’Incal. »

Cette culture du secret et cette direction délocalisée impactent la bonne organisation de l'entreprise, mais aussi le moral des salariés, d'après certains témoignages : « Les US exigeaient beaucoup d'éléments, de devis, de communication mais les informations étaient différentes d'un intervenant à l'autre. Ça changeait beaucoup et c'était beaucoup de pression avec un réel manque d'organisation de leur part. »

Une stratégie malheureuse ?

Au sein du groupe Humanoids, Inc., les difficultés économiques ne concernent pas que Les Humanoïdes associés. La Boîte à Bulles, maison d'édition fondée en 2003 par Vincent Henry et que Humanoids a acquis à partir de 2017, est aussi passée dans le rouge, au point d'être placée en procédure de sauvegarde au printemps dernier. 

« La Boîte à Bulles ne pouvait pas être liquidée d’une manière expéditive, contrairement aux Humanoïdes associés », nous explique un ancien salarié. « Nous savions que des licenciements étaient à venir, et on nous a d’ailleurs forcés à couper des titres au maximum, à arrêter des projets, même, quand la direction avait peu d’espoir dans certains titres. »

Quelques années auparavant, après le rachat, la direction de Humanoids incitait plutôt, au contraire, à multiplier les projets et les gros contrats. Les comptes sociaux publiés en 2019 en attestent : « La stratégie 2019, inchangée par rapport à celle de l'an passé (publication de livres à plus fort potentiel commercial en fin d'année, concentration des efforts sur les livres identifiés comme à plus fort potentiel, développement des synergies avec la société Humanoids, publication de nombreux ouvrages du catalogue aux États-Unis par Humanoids Inc...) est rappelée par le gérant [alors Vincent Henry, NdR]. »

Cette nouvelle direction donnée à La Boite à Bulles n’est pas surprenante : le nouveau propriétaire d’une société entend généralement obtenir un retour sur investissement assez rapide.

Quant à la synergie avec le volet américain du groupe, elle se résume essentiellement en une proposition des « titres que nous sortions à La BàB à Humanoids, pour savoir si une version américaine pouvait être envisagée », estime-t-on. Or, entre le marché français et celui des États-Unis, les goûts et les couleurs peuvent singulièrement différer.

De fait, « la production BD de Humanoids consistait principalement en une reprise des titres des Humanoïdes associés et de certaines parutions de la BàB (dans la collection Life Drawn) ». Les pôles éditoriaux des Humanoïdes associés et de La Boîte à Bulles étaient distincts — seul le pôle communication était partagé —, mais, dans les faits, les structures étaient ainsi loin d'être hermétiques.

« Il était admis que les éditeurs BàB participaient de temps à autre à des projets Humanos. Cela dit, il faut admettre que personne ne nous forçait : on nous proposait d’amener des projets, tout simplement », se rappelle-t-on.

Côté Humanoïdes associés, une autre direction se dessine : « Ces dernières années, les éditeurs étaient contraints de choisir des BD au fort potentiel audiovisuel, ce qui a mené sur beaucoup de publications peu qualitatives : on regardait le potentiel d’adaptation plutôt que les qualités intrinsèques de la BD », évoque une ancienne des Humanos. Cette stratégie aurait été légèrement infléchie à l'arrivée de Marie Parisot, venue de Dargaud, à la direction générale, en 2024.

La même ancienne salariée pointe par ailleurs une charge de travail « excessive, sur le mode “Nous sommes une petite équipe, la maison n’est pas rentable, donc il faut se donner au maximum”. » D'autres témoignages évoquent des journées à rallonge : les heures supplémentaires étaient-elles rattrapées ou payées ? La question semble rester sans réponse, malgré une certaine tolérance, reconnait-on, « pour arriver plus tard le lendemain » en cas de départ tard le soir.

Comme d’autres maisons d’édition, Les Humanoïdes associés n'avait pas de représentation syndicale, même si les effectifs du groupe Humanoids atteignaient la limite légale (11 salariés) pour la mise en place d'un comité social et économique (CSE). « Sur le papier, nous étions une vingtaine, mais, en raison de l’organisation en plusieurs sociétés, on ne dépassait pas le niveau légal », déplore une voix qui a désormais quitté la structure.

Le groupe Humanoids n'avait par ailleurs pas de chargé des ressources humaines : « Tout se faisait à l’oral et, pour toute question, nous étions obligés de nous adresser au supérieur hiérarchique, ce qui limite les négociations... »

Boulevard du crépuscule

Les difficultés économiques des Humanoïdes associés ne sont pas une anomalie dans le paysage de l'édition de bandes dessinées. Depuis 2024 au moins, les structures qui ne sont pas adossées à des conglomérats éditoriaux se heurtent à un marché en contraction, dans lequel le lectorat est plus attentif à ses dépenses. 

La concurrence des autres médias, mais aussi de la seconde main, devenue plus accessible grâce à Internet, ou encore la surproduction d'ouvrages ont considérablement compliqué la vie des éditeurs BD. Les éditions çà et là, Rouquemoute, 6 Pieds sous terre ou encore L'Association ont ainsi traversé des turbulences économiques, tandis que, dans le domaine de la SF, la maison Les Moutons Électriques a mis la clé sous la porte.

La grande force du groupe Humanoids, pour résister à cette période tumultueuse, restait son catalogue, qui comprend les œuvres de noms mythiques de la SF, de Moebius à Caza, en passant par Chantal Montellier, François Boucq ou encore Alejandro Jodorowsky. 

Assez logiquement, le groupe Humanoids entend profiter de cet héritage prestigieux, tout en le remettant au goût du jour. L'installation à Los Angeles doit y participer, en incarnant à la fois l'internationalisation des activités et l'intérêt pour le 7e art, auquel Fabrice Giger accorde beaucoup d'attention.

Un peu trop, même, selon certains témoignages. « L’attention portée au sacro-saint audiovisuel était assez pénible, et Giger misait sur quelque chose d'incertain, finalement. » En France, la lubie du propriétaire peut même froisser ceux et celles qui, par leur travail éditorial, font tenir le groupe et alimentent son catalogue : « Nous avions assez peu de nouvelles des États-Unis, Giger ne nous parlait pas beaucoup. Quand il intervenait, c’était pour évoquer l’exploitation de licences au cinéma. »

Les résultats concrets, toutefois, ne suivent pas vraiment. Jusqu'au jour où, fin 2021, Giger réclame une communication en urgence : le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, auréolé des succès Thor : Ragnarok et Jojo Rabbit, adaptera L'Incal, d'Alejandro Jodorowsky et Mœbius, pierre angulaire du catalogue de Humanoids. Le futur film doit même ouvrir la voie à d'autres productions tirées du Jodoverse, diffusées sur les grands et petits écrans.

Taika Waititi, en 2017 (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)
Taika Waititi, en 2017 (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)

Quelques mois plus tard, Sparkling, société également dirigée par Fabrice Giger, annonce la nomination du producteur Patrick Nebout en tant que président, ainsi que ses ambitions. « Nous allons identifier et adapter les propriétés intellectuelles les plus originales et ambitieuses du vaste catalogue de Humanoids, et nous produirons aussi des séries et des films originaux », expliquait en 2022 Patrick Nebout à Deadline.

Les activités de Sparkling périclitent rapidement : avec la série Cannes police criminelle, diffusée en 2023 sur TF1, la chaine réalise sa pire audience depuis 6 ans, selon CineSerie, quand l'autre production, Whiskey on the Rocks, passe relativement inaperçue. L'adaptation annoncée de la série Les Zombies qui ont mangé le monde, de Jerry Frissen et Guy Davis, évidemment publiée par Les Humanoïdes Associés, ne verra pour sa part jamais le jour.

Le projet L'Incal fait aussi long feu et en serait resté au stade de la pré-production, coûtant cher, au passage, à l'un des associés de Giger, David Jourdan, qui devait coproduire le film via sa société Primer Entertainment [également propriétaire de 20,5 % de Humanoids Corp, NdR]. 

D'après le relevé des actifs et du passif de Humanoids, qui s'est déclaré en faillite en octobre 2025, un litige serait en cours entre les deux sociétés, pour une somme s'élevant à 10 millions $, soit presque la moitié du passif de la société de Fabrice Giger. Cette procédure entre anciens partenaires a ainsi pesé dans la dégradation de la situation financière du groupe.

Métal hurlant, fer de lance

Le cinéma n'a pas souri aux Humanoïdes associés, mais l'histoire récente de la maison compte pourtant une belle réussite : la relance de la revue Métal hurlant, en 2021.

Le premier numéro s'est écoulé à près de 19.000 exemplaires dans les librairies et grandes surfaces spécialisées (source Edistat) et chaque sortie se vend, via ces canaux, à plusieurs milliers d'exemplaires, avec quelques pics, comme pour la parution spéciale Lovecraft d'août 2024, qui tutoie la dizaine de milliers de ventes.

S'y ajoutent les achats en kiosque, ainsi que les abonnements, soit un titre très précieux pour la structure Humanoids : si le fonds historique de la maison (Moebius et consorts, voir plus haut) assure encore des rentrées d'argent régulières, l'accueil réservé à Métal hurlant était le bienvenu. « Métal hurlant, c’était LE gros projet, dans l’équipe et dans la direction, qui donnait de l’espoir », se souvient un ancien salarié du groupe.

Face au succès, Humanoids multiplie les parutions, mais aussi les événements, notamment au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ou pendant l'été, « à la fois pour payer des coups aux auteurs, vendre du rêve et faire du relationnel », reconnait-on. Lors de ces soirées directement organisées par la maison d'édition, d'ailleurs, les employés sont largement mis à contribution, et les justificatifs de rémunération des heures supplémentaires semblent avoir disparus.

À LIRE - Retour vers le Futur : Métal Hurlant, aux origines

Malgré la chute de Humanoids, la parution de Métal hurlant n'est pas interrompue. Le prochain numéro, le 17, titré L'hôtel de la dernière nuit, sera disponible le 3 décembre. « La fermeture des Humanoïdes associés n’a pas eu de conséquence sur l'éditorial et le rédactionnel », nous confirme Lloyd Chéry, rédacteur en chef adjoint de la revue. « Les pigistes sont toujours payés, les numéros se préparent normalement. Nous pouvons annoncer que de gros noms comme Emmanuel Carrère, Pedro Winter, Gou Tanabe ou encore Paul Verhoeven seront prochainement dans nos pages. Métal Hurlant reste toujours un média très attractif pour de nombreuses personnalités. »

Comme Les Humanoïdes associés, Métal hurlant poursuit donc ses activités, sans aucune interruption malgré les liquidations récentes. Science-fiction ou fantastique ? Pas vraiment, plutôt d’habiles manœuvres économiques de la part de Fabrice Giger…

À suivre.

Photographie : illustration, Donald Davis, domaine public

 

 
 
 

 

Les librairies indépendantes “sont, et doivent rester libres de leurs prises de position”

Dégradations de vitrines, menaces, sanctions économiques... Depuis quelques semaines, les librairies indépendantes françaises sont visées en raison de leurs prises de position ou des ouvrages qu'elles proposent. L'Association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA) s'inquiète de ce climat délétère et appelle les pouvoirs publics à agir pour soutenir la profession.

01/12/2025, 10:49

ActuaLitté

“Cocktails tièdes et promesses vides : l’édition enterre ses illusions au Salon du livre”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 4. J’ai donc sauté dans le terrier du lapin blanc. C’est étonnant : aucune poussière magique ne tapisse le hall d’entrée. Juste une épaisse moquette au sol, de  grossiers néons et ce brouhaha. Bienvenue au Salon du livre, vestibule officiel du Purgatoire. 

29/11/2025, 15:16

ActuaLitté

Catherine Lovey : confidences sur la route d’un festival itinérant

Revenue aux Petites Fugues après plus de quinze ans, Catherine Lovey traverse la Bourgogne-Franche-Comté comme on traverse un paysage rendu incertain par le brouillard et les transformations du monde.

28/11/2025, 19:14

ActuaLitté

Petites Fugues 2025 : au CDI, les élèves transforment les textes en chœur vivant

Au collège de Saint-Laurent-en-Grandvaux, dans le Jura, la professeure documentaliste Sandrine Dougy accompagne 22 élèves dans une lecture chorale conçue avec l’auteur Sébastien Joanniez et la musicienne Laura Tejeda. Ensemble, ils font résonner la poésie de la page, pour en faire une expérience de voix, de souffle et de partage..

28/11/2025, 16:06

ActuaLitté

“Nous ne transigerons pas” : des voix s’élèvent contre les attaques en librairie

Le 27 novembre au soir, plus de 250 personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, pour dénoncer la multiplication d’attaques, d’intimidations et de campagnes de harcèlement visant des librairies indépendantes. 

28/11/2025, 14:21

ActuaLitté

“J’ai gagné à la loterie de l’édition… mais rien n’a changé”

Incroyable. Voilà ce que je me suis dit en voyant les premières mentions de ce projet de loi sur la continuité de revenus pour les artistes-auteurs. Incroyable au sens premier : je ne pouvais pas y croire. Par Benjamin Adam.

28/11/2025, 10:00

ActuaLitté

“Il me reste 8 jours de travail” : compte à rebours d’une libraire en perte de repères

Voici le retour d'Elsa, notre libraire favorite, à la plume légère même au plus sérieux des sujets. Billet d'humeur d'une libraire, c'est sa chronique à retrouver dans les colonnes de ActuaLitté, par temps froid, pour se réchauffer. Et inversement.

28/11/2025, 09:07

ActuaLitté

Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

ActuaLitté

Redécouvrir la nuit : un monde vivant que la lumière efface

Et si l'on explorait la nuit ? Longtemps, la nuit a existé en soi. Aujourd’hui, elle est vaincue, illuminée. Le noir est devenu clair-obscur. La technique ne suffit pas à expliquer ce passage civilisationnel. Coauteur avec Franck Rollier de Nuit. L’obscurité sous un jour nouveau - Une balade nocturne et mystérieuse dans la nature (éditions de Terran) Bernard Farinelli nous invite à ouvrir les yeux sur des richesses insoupçonnées.

27/11/2025, 09:00

ActuaLitté

“Un festival littéraire porté par la Porte Dorée est en préparation pour l'automne 2026“

Riche actualité au Palais de la Porte Dorée : pour la première fois, les prix littéraire et BD ont été remis en novembre, dans une nouvelle formule alignée sur le rythme éditorial, tandis que Constance Rivière est reconduite à la tête de l’établissement. Un festival littéraire est également en préparation pour l'automne 2026. À l’occasion de cette « saison » particulière, la directrice générale revient sur le sens de ces prix, les évolutions engagées et la manière dont le Palais entend demeurer un lieu de résistance culturelle, dans un contexte de crispation autour des questions migratoires.

26/11/2025, 17:31

ActuaLitté

Illustrateurs et auteurs : une précarité qui use le corps et l’esprit

« Et puis un autre danger, c’est un danger d’une nature plus psychologique, c’est le dérèglement que peut entraîner la solitude, que peut entraîner la fatigue nerveuse qui résulte de cette vie au jour le jour, où vous n’êtes jamais sûr du lendemain. Vous passez constamment par des états extrêmes… d’extrême enthousiasme, d’extrême soucis, d’extrême fatigue. Il y a une fatigue nerveuse très forte. » Nicolas Bouvier, à propos de son premier voyage. Tribune signée par Henri Fellner.

26/11/2025, 11:00

ActuaLitté

Sécuriser la création : un enjeu vital pour les artistes-auteurs

Dans un paysage culturel où les créateurs cumulent souvent les activités pour survivre, les obstacles administratifs et financiers freinent l’émergence de nouvelles voix. Une réforme ambitieuse pourrait enfin garantir des conditions de travail permettant de créer sans s’épuiser. Par Thomas Fouchault, auteur, éditeur, et président de la Ligue des Auteurs Professionnels depuis 2023.

26/11/2025, 10:31

ActuaLitté

Carnet de bord d’une bénévole sur les routes des Petites Fugues

À travers le témoignage de Fabienne Ferrut, bénévole aux Petites Fugues, se dessine la silhouette discrète de celles et ceux qui accompagnent les écrivains sur les routes de la région. Entre trajets matinaux, rencontres scolaires et soirées en bibliothèque, elle raconte les émotions imprévues et ces instants. Dans son regard attentif, la littérature devient un mouvement partagé, fragile et profondément humain.

25/11/2025, 12:49

ActuaLitté

Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

ActuaLitté

Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

ActuaLitté

Petites Fugues 2025 : une semaine de neige, de rencontres et de voix partagées

Après une semaine de rencontres à travers la Bourgogne et le Morvan, Hélène Vignal raccroche son téléphone sur un quai de gare glacé, migraine en embuscade, mais les yeux encore pleins de paysages enneigés, de visages, de voix. L’autrice vient de boucler son premier cycle aux Petites Fugues 2025 — et malgré la fatigue, c’est un enthousiasme profond qui domine.

24/11/2025, 17:44

ActuaLitté

Hélène Vignal livre son carnet de bord des Petites Fugues

Hélène Vignal parcourt le Morvan sous la bruine, au rythme lent imposé par le paysage. Invitée des Petites Fugues, elle rencontre collégiens, lycéens et détenus, attentive à ce que la littérature révèle de chacun. Entre forêts déracinées, mémoires enfouies et paroles franches, elle découvre un territoire rude mais vibrant.

24/11/2025, 15:51

ActuaLitté

Subvention bloquée par la droite : Paris Librairies dénonce une manœuvre politique

L’association Paris Librairies dénonce le rejet, au Conseil de Paris, du dispositif de 500.000 € destiné à soutenir quarante librairies indépendantes de la capitale. Elle pointe une manœuvre politique qui fragilise un secteur déjà en grande difficulté et cible une librairie pour sa ligne éditoriale. Dans un contexte de pressions, de vandalisme et d’intimidations, elle appelle à réinscrire la mesure à l’ordre du jour de décembre et à défendre le pluralisme démocratique.

24/11/2025, 15:19

ActuaLitté

285 autrices et auteurs de BD renoncent à Angoulême

Une tribune collective lancée par des autrices, créatrices et professionnel·le·s de la bande dessinée vient secouer l’Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD). Elle dénonce avec force la « crise » que traverse le festival, tant sur le plan des conditions de travail que de la gouvernance de l’organisateur 9e Art+ — et revendique un changement radical, à la fois culturel et institutionnel.

22/11/2025, 15:32

ActuaLitté

Quand Buffy rencontre Nirvana : Meidelev, l'artiste derrière Dwells like Teen Spirits

Portée par un imaginaire nourri de rock alternatif, de culture 90’s et d’humour britannique, Meidelev signe avec Dwells like Teen Spirits une saga auto-éditée au long cours. En sept volumes financés via Ulule, l’autrice-dessinatrice a bâti, patiemment, un univers hybride qui l’a conduite jusqu’à un premier contrat chez Albin Michel.  

22/11/2025, 13:11

ActuaLitté

Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

ActuaLitté

“Ce n’est pas contre toi, c’est juste que ta maison coule” : les auteurs quittent le navire

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Victoire. Épisode 3. Poursuivre ce récit devient essentiel. Remerciements éternels à celles et ceux qui m’accompagnent et me soutiennent. Et tout autant pour les haineux qui me dézinguent. Prenez ma place, pour essayer.

21/11/2025, 16:31

ActuaLitté

Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.

21/11/2025, 13:22

ActuaLitté

FIBD d’Angoulême : les équipes appellent à un dialogue apaisé

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême traverse une crise sans précédent, nourrie par l’affaire dite “Chloé” et par une série de prises de position mettant en cause sa gouvernance et sa gestion des violences sexistes et sexuelles. Alors que la profession exprime une colère profonde, les équipes du FIBD appellent à la nuance, au respect des faits et à la préservation d’un événement qu’elles considèrent comme un bien commun. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.

21/11/2025, 08:38

ActuaLitté

“Nous avons choisi de sanctuariser notre budget culture“

À l’occasion de la 24ᵉ édition des Petites Fugues, festival littéraire itinérant qui parcourt la Bourgogne–Franche-Comté du 17 au 29 novembre, nous avons interrogé Aymée Rogé, directrice de la DRAC, et Bertrand Veau, vice-président de la Région en charge de la culture. Dans cet entretien croisé, ils expliquent pourquoi l’itinérance reste un outil majeur d’égalité culturelle, comment le festival irrigue l’ensemble du territoire — rural comme urbain — et pourquoi le livre doit être protégé dans un paysage dominé par les écrans.

20/11/2025, 18:44

ActuaLitté

Le jour où les artistes-auteurs sont devenus les nouveaux “Bamboula” du système

Quand le vieux monde revient : l’amendement des tutelles éternelles, ou du retour au protectariat. « On sait mieux que vous », semble dire le Sénat aux artistes-auteurs, affirmant par là même le grand retour du paternalisme culturel. Mais que certains sénateurs cherchent à remettre les créateurs sous le joug de structures qui ne les représentent pas, a des relents de colonialisme – pas forcément au figuré.

20/11/2025, 15:52

ActuaLitté

“Les endormis rêvent qu’ils ne rêvent pas” : la frontière du réel selon Joëlle Pétillot

Paru le 6 novembre 2025 aux éditions Fables fertiles, Chergui est le tout nouvel ouvrage de la novelliste, poète et romancière Joëlle Pétillot. C’est l'histoire, nous indique la quatrième de couverture, « d'une cité ocre et blanche, posée en plein désert comme un bijou sur du sable » ; celle d’un « sommeil étrange » ; de rêves, de passion, de désir fou, de soif de vengeance, de violence du secret...

20/11/2025, 15:27

ActuaLitté

Le livre numérique accessible, une révolution pour les lecteurs dyslexiques

L’accessibilité, il y a ceux qui la fabriquent et ceux qui en bénéficient. ActuaLitté est allé à la rencontre de Mélissa Castilloux, consultante spécialisée. Avant de se consacrer aux enjeux du livre numérique accessible, elle-même est concernée par la dyslexie et la dysorthographie. Elle témoigne, tant comme lectrice que professionnelle.

20/11/2025, 11:30

ActuaLitté

“Pour être serein, il faudrait vendre dix fois plus” : l’économie fragile de la bande dessinée

Après près de vingt ans de carrière entre commandes, projets personnels et précarité structurelle, un auteur de bande dessinée raconte la réalité d’un métier où la passion ne suffit pas à garantir des conditions de vie dignes. Même un succès à 150.000 exemplaires n’efface ni l’instabilité, ni l’urgence d’une reconnaissance sociale attendue de longue date. Par Benjamin Adam.

20/11/2025, 09:30

ActuaLitté

Sans artistes, pas de livres : pourquoi nous laisser dans la précarité ?

Je suis illustratrice en jeunesse et en presse depuis 2009, en bande dessinée depuis peu. Je n'ai jamais eu d'autre MÉTIER. Métier en majuscule, car créer est un métier, pas un hobby. Mon métier créatif permet à d'autres métiers d'exister : éditeurs-rices, directeurs-rices artistiques, graphistes, représentants, commerciaux et j'en passe. Par Bérengère Delaporte.

19/11/2025, 16:20

ActuaLitté

Des appels au Sénat et à l'Assemblée pour aider les librairies face aux bailleurs

Commerces fragiles en raison d'un rapport de force défavorable avec la distribution, les librairies sont par ailleurs confrontées à des hausses de leurs charges fixes particulièrement importantes. Les montants des loyers deviennent ainsi de sérieuses menaces pour la survie de ces commerces, dénonce Pascal Deynat, docteur en ichtyologie et libraire au sein du groupe Gibert Joseph. Il a déposé des pétitions auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin de pousser les pouvoirs publics à encadrer les loyers des établissements commerciaux. Il revient sur sa démarche dans une tribune.

19/11/2025, 11:23

ActuaLitté

“Terriblement plausible, ce roman m’a glacé” : les lectures inoubliables de Vivlio

PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir. 

19/11/2025, 10:20

ActuaLitté

De la critique mimétique et de l’illusion du foisonnement

Alexandre Lacroix (Philosophie Magazine) tance la prose « formatée Goncourt » de Mauvignier, dans La maison vide. Jean Marc Proust (Slate.fr), sans appréciation particulière du roman, trouve que cette qualité stylistique devrait être la norme, et que cette fausse bonne surprise témoigne « de la grande pauvreté de la production romanesque contemporaine. » Par Laurent LD Bonnet.

19/11/2025, 08:22

ActuaLitté

“On nous a volé notre retraite !” : la colère noire des artistes-auteurs après 40 ans de mensonges

« Je viens de recevoir ma notification de retraite », écrit Éric Marquefave, dans un message qui oscille entre consternation et écœurement. Dans une tribune, ce photographe et vidéaste partage ses ressentis, sous le titre “Agessa, le pillage silencieux”. Ou comment l'Agessa a trahi les artistes auteurs avec la complicité des pouvoirs publics. Le gigantesque hold-up social orchestré au nom de la « gestion collective ».

18/11/2025, 15:34

ActuaLitté

"Mange tes grands hommes, stupide roman national"

Avec L’Empire n’a jamais pris fin, Pacôme Thiellement démonte le roman national pour lui substituer un autre récit : celui des « sans rois », des régicides, des poètes visionnaires et des vies étranges qui traversent l’histoire de « ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France ». Un voyage érudit et halluciné, de Rabelais à la Révolution, où l’on comprend comment notre passé continue d’empoisonner – ou de libérer – notre présent.

17/11/2025, 18:22

ActuaLitté

Traduction littéraire : un métier essentiel, sans filet de sécurité

Exclus de l’assurance-chômage et soumis à une précarité croissante, les artistes-auteurices pourraient enfin bénéficier d’un filet de sécurité grâce à la proposition de loi instaurant une allocation minimale équivalente à 85 % du SMIC entre deux activités. Une mesure clé dans un secteur fragilisé par la baisse des revenus, l’intensification du travail et la pression de l’IA. Par Rose Labourie, traductrice littéraire de l’allemand vers le français.

17/11/2025, 12:32

