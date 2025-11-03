L’IA écrit la suite de Game of Thrones : George R.R. Martin voit rouge

Pour situer, A Clash of Kings et A Storm of Swords sont les deuxième et troisième volumes du cycle Le Trône de fer de George R.R. Martin, qui raconte la lutte sanglante des grandes familles de Westeros pour le pouvoir.

Pour le magistrat, un jury « raisonnable » pourrait juger ces éléments suffisamment proches de l’univers de Martin pour caractériser une similarité substantielle, d’où l’intérêt d’examiner l’affaire au fond. La question de savoir si OpenAI et Microsoft pourront invoquer la défense du fair use (usage équitable) est réservée à une étape ultérieure.

Cette décision s’inscrit dans un moment charnière du contentieux entre auteurs et entreprise d'IA aux États-Unis. Elle met l’accent non seulement sur l’entraînement des modèles - l’objet premier de nombreuses plaintes - mais aussi, et surtout, sur la nature des sorties générées. Autrement dit, le débat ne se limite plus au fait de savoir si des œuvres ont été ingérées sans autorisation : il porte désormais sur la proximité entre ce que produit une IA et l’expression protégée d’un auteur, au niveau de la structure, de l’assemblage de personnages et d’arcs narratifs.

Douze actions regroupées à Manhattan

Au printemps 2025, douze actions en justice visant OpenAI et Microsoft pour atteinte au droit d’auteur ont été réunies devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Jusqu’ici dispersées dans plusieurs États, ces plaintes portent toutes sur l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle des deux groupes.

Outre George R.R. Martin, parmi les plaignants figurent des écrivains de premier plan — John Grisham, Jonathan Franzen, George Saunders, , Ta-Nehisi Coates, Michael Chabon, Sarah Silverman, Junot Díaz, Jodi Picoult — ainsi que des médias, dont le New York Times et le Daily News.

L’ordonnance rendue par le Judicial Panel on Multidistrict Litigation (JPML) - l’instance qui décide si des affaires similaires déposées dans différents États doivent être regroupées - estime qu’une centralisation permettra à un juge unique de coordonner l’instruction, de simplifier les étapes préalables au procès et d’éviter des décisions contradictoires. Si une majorité de plaignants s’y opposaient au motif que chaque dossier présente ses spécificités, le panel a jugé que tous reposent sur un socle commun : l’accusation selon laquelle les défendeurs auraient utilisé, sans autorisation ni compensation, des œuvres protégées pour entraîner leurs systèmes d’IA.

OpenAI s’était alors félicité de la décision, affirmant, par la voix d’un porte-parole, attendre avec impatience l’occasion de démontrer que ses modèles sont nourris de données accessibles au public, relèvent du fair use et favorisent l’innovation. L’entreprise avait d’abord proposé une centralisation en Californie ; le tribunal a finalement opté pour New York, y voyant un choix plus pratique pour les parties, les témoins et les experts, tout en économisant les ressources de chacun. L’ordonnance souligne qu’« étant donné la nature nouvelle et complexe de la technologie, il y aura probablement des experts communs ».

Un avenir incertain

Côte Ouest, à San Francisco, un juge fédéral a donné son accord préliminaire à un règlement massif mettant fin à une procédure collective contre Anthropic. La justice a validé l’idée qu’entraîner un modèle sur des livres obtenus légalement peut relever du fair use, mais qu’aspirer et stocker des copies piratées reste illégal — d’où un règlement record pour solder ce pan. Le débat de fond sur l’entraînement en général n’est pas clos : il dépendra ainsi des faits, des preuves, et des tribunaux saisis à l’avenir.

Le Copyright Office américain n’a pas encore publié la troisième partie de son rapport sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle, très attendue parce qu’elle portera précisément sur l’entraînement des IA à partir d’œuvres protégées.

En France, plusieurs organisations du livre — le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) — ont assigné Meta pour « contrefaçon » et « parasitisme économique ». Elles lui reprochent d’avoir puisé, sans autorisation, dans d’importants volumes d’œuvres protégées afin d’entraîner son modèle d’IA Llama, notamment via des bases de données telles que Books3. Meta admet avoir eu recours, au moins en partie, à ces ressources, mais soutient qu’aucune autorisation préalable n’était nécessaire.

Sur le terrain européen, la société pourrait invoquer l’exception de fouille de textes et de données instaurée en 2019, sous réserve d’en respecter strictement les conditions. L’affaire sera examinée à Paris par la 3e chambre du tribunal judiciaire.

