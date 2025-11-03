BD indépendante : L’Association rejoint la liste des éditeurs en difficulté

L’Association a contribué à faire évoluer la conception de la bande dessinée, en conciliant démarche artistique et liberté narrative. Persepolis, Lapinot, Monsieur Chouette, Mon Lapin Quotidien ou encore L’Ascension du Haut Mal ont façonné l’histoire contemporaine du neuvième art. Mais, derrière cet héritage, la réalité est aujourd’hui critique : la maison évoque une « situation financière très compliquée » qui pourrait la contraindre à « cesser toute activité éditoriale ».

Cet appel de détresse intervient dans un contexte général de fragilisation de la BD indépendante, frappée par la saturation du marché, « [l]a situation du secteur s'est beaucoup aggravée depuis un an. », constate l'auteur Benoît Peeters. Et de développer : « Le succès tonitruant de certains albums masque la crise profonde que vit la bande dessinée, particulièrement cette année. Auteurs et autrices sont fragilisés, mais aussi plusieurs éditeurs alternatifs. Comme plusieurs autres, L'Association, maison mythique s'il en est, appelle à l'aide. »

Préserver l’indépendance éditoriale

La maison explique avoir entrepris, ces dernières années, une véritable cure d’austérité pour tenter de survivre : réduction des coûts de fabrication et de stockage, allègement des stocks, passage au numérique pour sa lettre d’information, baisse de la masse salariale et suspension de sa revue Mon Lapin Quotidien. L’équipe ne compte désormais plus que quatre salariés, et devrait passer à trois au 1er janvier 2026.

Malgré ces efforts, les difficultés demeurent, aggravées par la hausse des loyers à Paris, l’envolée des tarifs postaux et la précarisation des librairies indépendantes, qui commandent désormais moins d’exemplaires à chaque parution.

Les départs d’auteurs vers de plus gros éditeurs, la baisse du pouvoir d’achat des lecteurs et l’absence de politique culturelle forte en faveur des structures indépendantes accentuent encore la fragilité du modèle, détaille la structure. Le bilan 2022 de l'association À la pulpe, structure derrière L'Association, affichait une perte d'environ 62.000 €.

L’Association dit avoir « soulevé le tapis » pour assainir ses comptes, mais reconnaît que sa trésorerie reste au bord du gouffre, d’où cet appel aux dons pour « préserver l’indépendance éditoriale » et continuer à placer les auteurs et autrices « au centre de toutes les décisions ».

Un contexte délicat

Cette alerte n’est pas isolée. Depuis plus d’un an, les signaux de détresse se multiplient dans le monde de l’édition indépendante. La hausse continue du coût du papier, les retours en librairie de plus en plus lourds et la stagnation des ventes fragilisent profondément les structures modestes. En 2024 déjà, de nombreux éditeurs évoquaient une situation de survie permanente, marquée par les effets délétères de la surproduction de livres. L’année 2025 n’a fait qu’aggraver ces tensions, révélant le déséquilibre d’un écosystème qui repose sur la passion plus que sur les marges.

La bande dessinée n’échappe pas à cette réalité. La multiplication des titres a conduit à une véritable saturation du marché, rendant chaque nouveauté plus difficile à défendre. Les maisons indépendantes, économiquement fragiles, peinent à exister face à la puissance commerciale des grands groupes.

Dans les librairies, l’espace se réduit, les prises de risque se font plus rares et la visibilité des catalogues alternatifs s’étiole. Récemment, l'éditeur de bandes dessinées 6 Pieds sous terre, à Montpellier, annonçait ainsi la fermeture de sa librairie, En traits libres.

Malgré ces difficultés, la maison continue de défendre son catalogue. Ces derniers mois, elle a publié La Fin du monde de Stanislas, Rust River City de Joe Daly, et célébré la sortie d’une édition de luxe de Monsieur Chouette de David B., façonnée à la main et numérotée.

Contactée par ActuaLitté, L’Association n’a pas encore donné suite à notre demande de précisions.

