Neuf récits pour comprendre la naissance d’un poète majeur, Rainer Maria Rilke

La Fête de famille dépeint avec grotesque les conventions trompeuses d'une fête de famille ; « Vieillards » dresse le portrait affectueux de trois vieux excentriques ; dans « Albrecht Ostermann », le personnage principal rompt de manière inattendue avec sa vie bourgeoise ; Ewald Tragy témoigne du chemin ardu qui mène à la poésie.

Les éditions CIRCE nous en offrent les premières pages en avant-première :

Rainer Maria Rilke (1875-1926), poète majeur de langue allemande, connut une enfance marquée par la rigueur militaire avant de se consacrer à la littérature. Profondément spirituel, il explore la foi, la mort et l’amour dans une œuvre empreinte de mysticisme. Ami de Rodin et de Tsvetaïeva, il mena une vie errante entre Paris et la Suisse, où il écrivit ses chefs-d’œuvre Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée. Rilke meurt en 1926, laissant une œuvre poétique universelle et intemporelle.

Parution le 9 janvier 2025.

