Une histoire d’amour brisée par la surveillance d’État

Dans la banlieue de Dresde, au cœur des années 1970, Karin, seize ans, partage son quotidien entre l’école et la garde de sa petite sœur. Sa grand-mère, hantée par les souvenirs de son passé nazi, revit son histoire, tandis que ses parents rêvent d’un avenir différent. Mais lorsque Paul, le petit ami de Karin, disparaît au cours d’une randonnée, c’est elle que la Stasi convoque pour l’interroger. Propulsée dans un univers de surveillance et de méfiance, la jeune fille découvre combien chaque décision peut bouleverser une vie.

Les Jeux heureux de l’enfance dresse le portrait saisissant d’une époque révolue dont les blessures demeurent. Ce premier roman, déjà en cours de traduction dans une douzaine de langues, révèle chez Charlotte Gneuss une voix d’une rare justesse, mêlant émotion, finesse et puissance narrative.

Les éditions Les Argonautes nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1992 à Ludwigsburg, Charlotte Gneuss a étudié le travail social à Dresde, puis l’écriture créative et dramatique à Leipzig et Berlin. Collaboratrice régulière de Zeit Online, elle a publié dans plusieurs revues littéraires et participé à divers ateliers d’écriture. Lauréate de la bourse Leonhard-Frank pour le théâtre contemporain et éditrice de l’anthologie Glückwunsch (Hanser Berlin), elle s’impose avec son premier roman Les Jeux heureux de l’enfance, récompensé par le Jürgen-Ponto-Preis et le Nicolas-Born-Preis du jeune talent 2024. L’ouvrage est en cours de traduction dans neuf langues.

Parution le 9 janvier 2026

