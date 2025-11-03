Nocturne, le podcast littéraire qui berce les insomniaques

Chaque semaine, le magazine ELLE et Louie Media s’associent pour offrir aux auditeurs un nouveau voyage littéraire à la tombée de la nuit. Dans Nocturne, Olivia de Lamberterie présente une œuvre avant d’en confier la lecture à une voix familière du paysage culturel français.
Après l'adaptation de leurs podcasts en livres avec les éditions Les Arènes, Louie Media prennent les choses à l'envers et transforment la littérature en podcasts. « Pensé pour celles et ceux que le sommeil fuit », Nocturne invite à s’endormir avec la littérature. Chaque épisode débute par la présentation d’un livre, avant qu’une comédienne ou un comédien ne prenne le relais pour en lire un extrait.
Parmi les voix déjà entendues : Clotilde Hesme, Thibault de Montalembert, Charlotte Pudlowski, Florence Loiret Caille, Ava Djamshidi ou encore Marie Misset. La série est diffusée sur toutes les plateformes d’écoute (Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Castbox) et via flux RSS.
La production, assurée par Axelle Gobert-Mertens et Apolline Petitjean, s’appuie sur les compositions musicales du Court Circuit Studio et les illustrations de Julia Wauters. Nocturne s’inscrit dans la lignée des créations sonores soignées de Louie Media, connues pour leur narration intimiste et leur exigence artistique.
Sorti ce lundi 3 novembre, le nouvel épisode de Nocturne met à l’honneur Aimer, un texte de l’autrice Sarah Chiche, interprété par la journaliste Ava Djamshidi. Pendant un peu plus de trente minutes, la voix de la lectrice fait résonner la prose poétique et introspective de l’écrivaine, qui explore les multiples formes du sentiment amoureux : passion, perte, tendresse ou résilience.
Présenté sous la direction éditoriale d’Olivia de Lamberterie, ce nouvel épisode s’inscrit dans la volonté de la série de transformer les insomnies en expériences littéraires apaisantes. Disponible depuis ce matin sur toutes les plateformes, Aimer poursuit cette démarche en invitant les auditeurs à se laisser bercer par les mots de Sarah Chiche et la douceur de la lecture d’Ava Djamshidi.
La série, coproduite par ELLE et Louie Media, puise aussi bien dans les textes contemporains que dans les œuvres patrimoniales. Parmi les épisodes précédents figurent Le clochard de mon enfance de Françoise Sagan, lu par Olivia de Lamberterie, Tressaillir de Maria Pourchet, lu par Charlotte Pudlowski, Vers la violence de Blandine Rinkel, lu par Clotilde Hesme, ou encore Avale de Séphora Pondi, lu par Florence Loiret Caille.
Chaque lecture se veut une « parenthèse apaisante », conçue pour accompagner les auditeurs vers le sommeil, au rythme des voix familières et des musiques discrètes de Court Circuit Studio.
Crédits illustration : Louie Media - Julia Wauters
