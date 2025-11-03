Le Roi des rois, ou Jésus raconté par Charles Dickens

Quand Charles Dickens raconte la vie de Jésus pour les plus jeunes, cela donne La Vie de N.-S. Jésus-Christ racontée à ses enfants, un texte à l'origine écrit pour ses propres enfants et publié à titre posthume en 1934.

Le studio Mofac Animation et la société de production Angel Studios se sont emparés de ce récit pour le film d'animation Le Roi des rois, dont le scénario est cosigné par Rob Edwards et Seong-ho Jang.

Côté doublage, des stars américaines se sont investies, notamment Kenneth Branagh, Uma Thurman et Mark Hamill. Le film est distribué en France par Saje, société spécialisée dans la diffusion et la promotion de films chrétiens.

Par Antoine Oury

