Nepeta Liu : l’illustratrice taïwanaise à l’esthétique végétale et fantasy

Nepeta Liu travaille aujourd’hui comme illustratrice freelance, character-designer et artiste numérique, avec un style hybride qui combine influences occidentales et motifs d’inspiration asiatique. Sa feuille de route recense couvertures de livre, illustrations intérieures, design de personnages animés, badges, collaborations Web, et même NFT.

Ses projets couvrent aussi des collaborations avec des réalisateurs d’animation pour la conception de personnages. En tant qu’artiste visuelle, elle incarne la génération montante taïwanaise, plus fluide entre illustrations, design, numérique et récit visuel.

Son univers visuel est marqué par une prédilection pour les motifs naturels (plantes, feuillages, éléments organiques) et les personnages féminins ou non-binaires, souvent dans un style « euro-fantasy » adouci par des touches d’Asie. Elle indique elle-même : « Je suis spécialisée dans un style évoquant l’Europe-Amérique, combiné au fantastique et aux personnages végétaux. »

Le rendu est numérique, soigné, avec une palette douce, des textures fines, un travail d’ombre et de lumière qui donne profondeur et rêve sans surcharge. Le trait n’est pas « BD classique », mais l’image raconte, elle suscite, elle accompagne. Pour un public de festival, cette dimension hybride est un atout : l’illustration et la bande dessinée se croisent chez elle, l’image seule devient récit potentiel.

Chez Nepeta Liu, plusieurs lignes graphiques se retrouvent, comme cette jonction entre nature et êtres hybrides : les plantes sont anthropomorphisées, les personnages entrent en symbiose avec la végétation, façonnant un lien à la fois poétique et écologique. Imaginaire et identité forment également des axes centraux. Loin des récits autobiographiques immédiats, son travail est plus symbolique, s’intéressant à la métamorphose, à l’appartenance à un monde intermédiaire, à la multiplicité des appartenances.

Elle se distingue aussi, dans la forme, par un usage transversal des médias : comme illustratrice-designer dans le jeu, l’animation, le Web, elle travaille à croiser les usages ; cela donne à sa pratique un caractère « réseau », actuel. Enfin, elle fait preuve d'une étonnante mobilité culturelle : entre Taïwan, Londres et le monde numérique, elle incarne une génération globale d’artistes visuels, sans frontières fixes — ce qui correspond parfaitement à l’esprit d’un festival international.

Sa présence lors du BD boum de Blois enrichit le programme par sa possibilité de dialogue entre illustration et BD, entre Taïwan et l’international, entre art visuel pur et narration graphique. Dans une ère où la bande dessinée se dilate vers l’image numérique, le character design, la narration visuelle « cross-média », Nepeta Liu est un exemple vibrant de cette évolution.

Elle proposera au public un regard plus « illustratif » sur la bande dessinée, ouvrir des passerelles entre auteurs taïwanais plus « classiques » et les jeunes créatrices visuelles hybrides.

À suivre sur Blois : Table ronde La BD taïwanaise, samedi 22 novembre, 11h : En quoi la bande dessinée taïwanaise reflète- t-elle l’identité culturelle et les mutations sociales de Taïwan ? Table ronde avec Li-Chin Lin, Goán tau - chez moi, Pei-Hsiu Chen, Somnolences et Nepeta Liu, autrice en résidence. (Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire Organisé par le Centre Culturel de Taïwan à Paris – CCTP Modérateur Laurent Mélikian agent littéraire chez PLeaSe Comics)

