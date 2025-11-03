Luc Liogier devient le conseiller culture et médias de Sébastien Lecornu

Conseiller chargé de l’architecture au cabinet du ministre de la Culture et de la Communication de 2006 à 2007, Luc Liogier a dirigé la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public du Grand Palais jusqu’en 2011, avant de devenir directeur régional des affaires culturelles de Haute-Normandie.

En 2016, il est chargé d’une mission sur la politique de la ville au ministère de la Culture et de la Communication, qui porte notamment sur le jumelage entre les établissements publics culturels nationaux et les quartiers populaires.

Architecte et urbaniste en chef de l’État, il est nommé, en 2017, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais.

Sa nomination à Matignon fait également de lui le chef du pôle Culture et médias au sein des services du Premier ministre.

L'arrivée de Luc Liogier fait suite à la reconduction, il y a quelques semaines à peine, de Maxence Langlois-Berthelot, présent à ce poste depuis mars 2025 : celui-ci a connu le gouvernement de François Bayrou, puis Lecornu I, avant quelques jours de Lecornu II.

Rappelons que le cabinet de la ministre de la Culture compte, pour sa part, 14 personnalités, toutes renouvelées dans leurs fonctions à l'occasion de la reconduction de Rachida Dati à son poste au sein du second gouvernement de Sébastien Lecornu.

