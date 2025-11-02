Hollywood sous algorithme ? Paramount mise sur l’IA pour produire plus vite

Dans le feuilleton des mégafusions hollywoodiennes, un détail a fait tiquer les cinéphiles : si le rapprochement Paramount–Warner Bros. Discovery (WBD) aboutit, le nouveau patron de Paramount, David Ellison, compterait s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour augmenter la cadence de films et de séries...
Le 02/11/2025 à 15:38 par Nicolas Gary
02/11/2025 à 15:38
Le projet s’inscrit dans un virage assumé : faire de Paramount une entreprise média & tech, où l’IA n’est pas un gadgets mais un levier industriel.
Selon Bloomberg, Ellison « entend tirer parti de nouvelles technologies, comme l’IA, pour produire davantage de films et d’émissions », avec un objectif évoqué d’environ 30 longs métrages par an si le deal avec WBD se scelle. Pour autant, le projet reste soumis à plusieurs obstacles (prix, régulation, gouvernance).
Dans sa feuille de route d’août, Ellison précisait déjà vouloir intégrer l’IA « dans la localisation, la production virtuelle et, plus largement, pour soutenir — non remplacer — la création ». Et ainsi qu'il résume sa position : « Nous n’allons pas craindre la technologie… Je ne pense pas que l’IA remplace la créativité. » En clair : l’IA, des tuyaux à l’atelier. Et une promesse très « start-up » : plus vite, plus souvent, à coût maîtrisé.
Reste la mise en œuvre. Les annonces évoquent consolidation des plateformes (Paramount+/Pluto), optimisation pub, chaînes de production rationalisées — tout ce qui peut « dégraisser » sans (trop) froisser les talents. Mais l’hypothèse d’une inflation de contenus pose une question simple : la quantité fera-t-elle qualité ? Variety et Deadline pointent l’ambition de compression des coûts et de volume, sur fond d’offres successives de Paramount à WBD et de résistances côté Warner.
À ce stade, nous sommes devant des intentions documentées (prises de parole, notes stratégiques, fuites crédibles), pas un plan d’outillage détaillé. Prudence, donc, sur l’étendue réelle de l’IA en écriture, storyboard, VFX ou marketing créatif.
Pendant que Paramount revendique l’IA comme multiplicateur, d’autres campent sur une ligne rouge. À la Comic Con de New York, Jim Lee (président de DC Comics, propriété de WBD) a déclaré : « DC Comics ne soutiendra pas la création de récits ou de sons générés par l’intelligence artificielle. Pas maintenant, pas demain, jamais. » Une position que nous avions rapportée et contextualisée, selon l’argumentaire de Lee : la valeur des œuvres tient à « la tache, la ligne irrégulière, l’hésitation », à ce qui signe la présence de l’artiste.
À LIRE - “L'IA, ni maintenant ni demain : jamais” : la position radicale de Jim Lee
Le contraste est piquant : d’un côté, une major qui veut « scaler » la narration ; de l’autre, un éditeur-totem qui revendique l’irrégularité comme principe vital. Même maison-mère potentielle, philosophies opposées — on a vu ménages plus simples.
Faut-il craindre un Hollywood d’abondance algorithmique ? Ellison plaide l’analogie Pixar : quand l’outil change, l’artiste s’en empare — s’il reste aux commandes. « AI-assisted », dit-il, pas « AI-driven ». Le marché, lui, incite : concurrence acharnée, budgets nerveux, spectateurs volatiles. Mais ni Reuters ni Bloomberg ne suggèrent que l’IA écrirait à la place des auteurs ; l’enjeu, pour l’instant, demeure l’efficience (localisation, workflows, prod virtuelle) et la scalabilité.
Au milieu, une ligne de crête : multiplier sans standardiser. Car si la logique de plateforme pousse à l’homogène, la fidélité du public reste, elle, farouchement singulière.
À court terme, le dossier dépend du sort de la transaction. À moyen terme, l’IA s’installera — partout où elle fluidifie sans trahir. La vraie question, culturellement, est moins « combien de titres ? » que « quel pacte ? » : jusqu’où accepterons-nous que des modèles de langage et des chaînes d’optimisation s’intercalent entre l’intention d’un créateur et ce que nous voyons à l’écran ?
L’écho de Jim Lee — « jamais » — sonne comme un garde-fou, au moment même où Hollywood rêve d’un turbo. Les deux positions, au sein d’un même périmètre économique potentiel, illustrent la tension interne à Hollywood entre automatisation et préservation de la créativité. Et l'on verra alors qui a le plus de pouvoir...
L’arrivée de l’IA dans la chaîne de production cinématographique réactive, presque terme à terme, les controverses qu’avaient suscitées en leur temps les effets spéciaux numériques (VFX) dans les années 1980–2000.
Quand les premiers effets spéciaux numériques ont envahi les écrans à cette période, les studios parlaient déjà de révolution. Trente ans plus tard, c’est au tour de l’intelligence artificielle d’endosser ce rôle : celui d’un outil capable de transformer à la fois la fabrication et le visage du cinéma. Même promesse, mêmes vertiges.
À l’époque de Jurassic Park ou Terminator 2, les images de synthèse fascinaient autant qu’elles inquiétaient. Elles permettaient enfin de montrer l’impossible, mais on craignait qu’elles fassent disparaître la main de l’artiste derrière la puissance des logiciels. Aujourd’hui, l’IA ravive cette tension, avec une différence de taille : elle ne se contente plus d’exécuter, elle propose. Un texte, une image, une voix… L’outil devient partenaire de création — parfois trop entreprenant.
L’IA promet de raccourcir les délais, de réduire les coûts et d’industrialiser la production. Paramount en fait un argument central : plus de films, plus vite, sans sacrifier — dit-elle — la créativité. Mais l’histoire des effets spéciaux rappelle une leçon : quand une technologie devient standard, elle finit par lisser les styles. Les CGI, jadis miraculeux, ont peu à peu engendré une esthétique uniforme, cette brillance artificielle qu’on retrouve de blockbuster en blockbuster. L’IA risque-t-elle le même sort ?
Les artistes, eux, continuent de revendiquer la part d’imprévisible qui fait le cœur d’un film. Le « Pas maintenant, pas demain, jamais » de Jim Lee résonnera encore quelque temps et l’IA ne signera de sitôt les récits de son univers. Derrière la formule, une conviction : la beauté de l'oeuvre naît d’un geste humain, d’une hésitation, d’un grain. Les effets spéciaux n’ont pas effacé cette trace ; ils l’ont parfois masquée. L’intelligence artificielle, elle, pourrait la diluer si on la laisse prendre trop de place.
En vérité, Hollywood répète une partition connue. Chaque avancée technique — du son au numérique, de la 3D à la capture de mouvement — a d’abord fait peur avant de s’intégrer, pour le meilleur et pour le reste. L’IA ne fera sans doute pas exception. Elle changera les méthodes, bousculera des métiers, en fera naître d’autres. Ce qui comptera, une fois encore, c’est qui tient le pinceau.
Si les effets spéciaux ont ouvert un nouvel imaginaire visuel, l’intelligence artificielle s’apprête à remodeler l’imaginaire tout court : celui de la création elle-même. Le cinéma a toujours dialogué avec ses machines — à lui de garder la conversation à hauteur d’homme.
