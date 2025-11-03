Le nouveau Largo Winch dévoile une facette intime et tourmentée du héros

Sur l’île de Sarjevane, havre Adriatique hérité de son père Nerio, Largo Winch cherche la paix. Depuis sa rencontre avec Jarod, le milliardaire humaniste du diptyque précédent, il est assailli par des doutes existentiels. À quoi bon la fortune ? Quelle légitimité reste-t-il à l’homme d’affaires lorsqu’il devient lui-même objet de suspicion ? Mais le répit sera de courte durée : l’arrivée d’un mystérieux yacht vient troubler la quiétude du héros et le replonge dans un engrenage où intrigues, héritage et blessures d’enfance se mêlent.

Largo, longtemps figure d’action et de défiance face aux puissants, se découvre ici sous un jour plus introspectif. Jérémie Guez, connu pour son travail sur la série B.R.I. et les films Boîte noire ou Yves Saint Laurent, en fait un personnage en crise identitaire : un homme qui interroge son passé d’orphelin autant que le poids d’un empire fondé sur la richesse et le pouvoir. L’intrigue ne se contente plus d’exposer les luttes économiques ou politiques : elle explore la faille intime du héros, celle d’un enfant sans racines devenu symbole de réussite et de solitude mêlées.

Un renouveau pour Largo

Cette évolution marque la volonté des éditions Dupuis de renouveler une série entrée depuis longtemps dans le panthéon de la bande dessinée franco-belge. Philippe Francq, fidèle au poste depuis 1988, retrouve dans ce scénario la matière d’une renaissance graphique : ses planches, précises et lumineuses, promettent de faire dialoguer tension et mélancolie. À moins de quarante ans, Jérémie Guez s’impose, lui, comme le maillon entre deux générations : celle des créateurs historiques et celle d’un lectorat contemporain en quête de sens autant que de spectacle.

En revisitant les origines du personnage, Si les dieux t’abandonnent s’annonce comme une méditation sur la transmission, la solitude et la responsabilité. Un retour aux sources, certes, mais aussi une interrogation sur la place du héros dans un monde où même les dieux se taisent. Les éditions Dupuis nous en proposent les premières pages

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com