Pierre Gagnaire : les secrets de sa cuisine révélés dans un podcast et un livre événement

Pierre Gagnaire conçoit la cuisine comme une aventure sensorielle et intellectuelle. Chaque plat est une hypothèse, une énigme que le palais déchiffre bouchée après bouchée. Sa démarche, à la fois instinctive et savante, transforme la matière première en langage poétique. « Pour moi, la cuisine est vivante, et mon rôle est de donner un supplément d’âme à un produit », confie-t-il. L’assiette devient un territoire d’émotions, un espace où la rigueur technique se fond dans l’invention.

Chef de l’instant, il cherche l’équilibre fragile entre spontanéité et maîtrise. Sa cuisine, libre et audacieuse, conjugue la terre et la mer, l’éphémère et le durable. Chaque produit, travaillé à son apogée, devient une note dans une partition dont il est le chef d’orchestre. « La trouvaille réside dans la juste combinaison », explique-t-il, revendiquant une architecture culinaire sans hiérarchie où le légume a la même importance que la viande ou le poisson.

Une autre idée de la gastronomie

Loin des plats signatures figés, Gagnaire revendique une création en mouvement. Son œuvre, nourrie de curiosité et d’humanités, s’enrichit au contact des arts, de la littérature, de la musique et de la science. On retrouve dans ses restaurants les échos de ses correspondances avec Hervé This, de son amitié avec Chilly Gonzales ou encore de ses hommages à Buren et Natsume Sôseki.

Mais au-delà des influences, c’est sa philosophie qui prévaut : une exigence de sincérité et d’émotion. « L’épreuve de l’homme ne consiste pas dans la façon dont il réalise ce qu’il a décidé de faire, mais dans la façon dont il réalise le rôle que le destin lui a assigné », écrivait Jan Patocka. Pierre Gagnaire, lui, a choisi celui d’un cuisinier-poète, dont la quête incessante d’harmonie fait de chaque plat un acte d’amour et d’art.

“Donner un supplément d'âme“

Élu en 2015 « plus grand chef étoilé du monde », Pierre Gagnaire cumule aujourd’hui treize étoiles Michelin à la tête d’une dizaine de restaurants internationaux. Son livre se déploie en dix leçons qui révèlent l’essence de son art : maîtrise technique, équilibre des saveurs et sens de la présentation.

Il y explore la créativité — réinventer les classiques sans trahir leur âme —, partage ses recettes emblématiques et livre ses tours de main. Enfin, l’esprit Gagnaire invite à une cuisine inspirée par l’émotion, la transmission et le plaisir d’un héritage culinaire vivant.

En cuisine avec Pierre Gagnaire, son dernier ouvrage, inaugure la collection « Masterclass » des éditions Denoël. À travers dix leçons, le chef aux treize étoiles Michelin partage les fondements de son art : équilibre des saveurs, créativité, émotion et transmission.

« Je veux donner un supplément d’âme à un produit », affirme-t-il. Fruit d’un long entretien avec le journaliste Jacky Durand, l’ouvrage dévoile les secrets d’un cuisinier audacieux et exigeant, à la fois artisan et poète. Entre techniques, recettes emblématiques et réflexions sur le plaisir de cuisiner, ce livre se veut une initiation à l’esprit Gagnaire : une cuisine libre, sincère et profondément humaine.

Pierre Gagnaire est un chef étoilé qui possède des restaurants dans le monde entier, et qui s’est retrouvé avec une toque sur la tête dès l’âge de 5 ans.

Pour célébrer sa présidence du Festival du Livre Gourmand, il invente pour Kidsono une Madeleine de Chef.fes : le toast croustillant d’œufs marguerite... et explique comment le faire avec lui.

Pour prolonger le plaisir, retrouvez 12 recettes de célèbres cheff.fes, originaires des quatre coins du monde dans le livre Madeleines de chef.fes de Eve-Marie Bouché, illustré par Lucia Calfapierta (Editions Gallimard Jeunesse), réalisé à partir du podcast de Kidsono. Dès 7 ans et à partager en famille et à découvrir avec le QR Code ci-dessous :

