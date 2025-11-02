Buck Rogers de retour : un ambitieux reboot pour héros culte en SF (enfin !)

Après des décennies de tentatives, l’une des licornes de la SF prépare son retour — et ce retour est peut-être plus ambitieux qu’on ne l’imagine. Comme le rapporte Deadline, « Legendary confie à Zeb Wells l’écriture d’une adaptation cinématographique », ce qui marque un tournant concret. The Wrap détaille que « le scénariste de Deadpool & Wolverine, Zeb Wells, a été chargé d’écrire la nouvelle version de… “Buck Rogers” pour Legendary ».

Bref, l’annonce n’est plus un simple murmure : Legendary passe à l’étape script et franchit le pas. Buck Rogers est un vétéran de la SF : introduit dans la nouvelle Armageddon 2419 A.D. de Philip Francis Nowlan (1928), puis dans la bande-dessinée et la radio, il a façonné les codes du futurisme populaire.

La science-fiction « vintage » connaît un regain d’intérêt. Et Legendary, après Dune et d’autres projets ambitieux, cherche à exploiter un patrimoine déjà riche — tout en le modernisant. Le choix de Wells suggère un ton à la fois respectueux et certes plus « punchy ». Reste à savoir comment le film équilibrera hommage et mise à jour.

Des conflits juridiques à répétition

Le retour de Buck Rogers ne va pas sans arrière-plan. En février 2021, la société héritière de Philip Nowlan, la Nowlan Family Trust, a envoyé une mise en demeure à Legendary, affirmant détenir les droits du personnage après l’annonce d’un reboot TV. En effet, les ayants droit de Buck Rogers avaient adressé une lettre de mise en demeure à Legendary.

La Dille Family Trust avait déjà un long dossier sur les droits, plaidant que le système judiciaire est saturé et que des individus mal intentionnés tenteront de voler leurs précieuses propriétés intellectuelles dès qu’ils en auront l’occasion. Finalement, l’accord est intervenu en mars 2019 : « La Dille Family Trust a conclu un accord amiable avec la Nowlan Family Trust, lui cédant les droits sur Buck Rogers. »

Le différend entre Skydance et Legendary

L’aventure Buck Rogers n’a pas seulement opposé des héritiers : deux poids lourds d’Hollywood s’y sont également affrontés. En 2021, Deadline révélait que Skydance Media, qui développait alors une adaptation concurrente du héros pulp, contestait les droits revendiqués par Legendary Entertainment, affirmant que le personnage appartenait au domaine public.

À LIRE — Une bataille juridique s’engage autour d’adaptations de Buck Rogers

Legendary, soutenu par la Dille Family Trust (descendants des premiers éditeurs de la bande dessinée), affirmait détenir les autorisations légales nécessaires : « Nous avons obtenu les droits dont nous avons besoin pour aller de l’avant avec notre projet », déclarait un porte-parole. Skydance, de son côté, préparait une mini-série télévisée coproduite par George Clooney et Grant Heslov, estimant que « le concept originel de Philip Nowlan, publié en 1928, n’est plus protégé ».

Le conflit tenait à une nuance juridique : si le roman Armageddon 2419 A.D. est effectivement tombé dans le domaine public aux États-Unis, les adaptations en bande dessinée, radio et télévision — toutes postérieures — restaient sous la tutelle de la Dille Trust. Ainsi, les deux sociétés affirment détenir des droits différents : l’une sur le texte original, l’autre sur l’iconographie et le nom commercial.

Après plusieurs mois de négociations, Skydance a finalement abandonné son projet, tandis que Legendary consolidait ses droits d’exploitation cinématographique auprès des ayants droit. Aucun procès n’a été intenté et un accord confidentiel aurait été conclu à l’amiable à la fin de 2022, ouvrant la voie au développement aujourd’hui officialisé. Cette trêve marque la fin d’un casse-tête juridique vieux de près d’un siècle — et le véritable décollage du Buck Rogers de Legendary.

En somme : après des années de guerre de droits, un terrain juridique dégagé permet aujourd’hui à Legendary de se lancer sereinement.

Avec Zeb Wells aux commandes, Buck Rogers rouvre sa trajectoire. Le personnage ayant survécu à l’ère pulp, au téléfilm des années 1970 et à divers essais d’adaptation, il peut aujourd’hui aspirer à un film grand public avec un goût rétro-futuriste. Le plus grand défi : rester fidèle à l’esprit d’origine tout en le rendant pertinent pour un public contemporain.

Si l’annonce donne envie, l’exécution sera à surveiller de près. Sinon, on reviendra aux classiques :

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com