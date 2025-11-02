Punisher : une nouvelle série explosive dès février 2026

Sur son site, l’éditeur ne cache pas l’enthousiasme : « Parce que vous l’avez réclamé — Frank Castle revient dans une nouvelle série régulière ! ». La série Punisher #1 est attendue pour février 2026.

À Lucca, Marvel a précisé l’équipe artistique et confirmé la continuité avec Red Band.

Dans le sillage du succès gorgé de sang de Punisher, Percy « emmènera Frank Castle vers un territoire plus sombre » dans cette série au long cours.

Ce que l’on sait déjà

Première info concrète : la date. ICv2 avance le 25 février 2026 pour Punisher #1, assorti d’une couverture signée David Marquez. Deuxième élément : la tonalité. Après la relance très explicite de Red Band (polybag, avertissements de contenu), GamesRadar présentait le projet de Percy comme l’un des retours « les plus violents de l’histoire du Punisher » — une ligne éditoriale qui devrait irriguer l’ongoing tout en l’ouvrant au grand public.

Enfin, le contexte : l’annonce a été révélée sur place à Lucca Comics & Games, puis relayée par la presse spécialisée (Bleeding Cool, ComicBookMovie, etc.), avec confirmation du duo Percy/Soares et de la transition naturelle depuis Red Band.

Un calibrage « série » pour un mythe rugueux

Sur le plan éditorial, ce passage à une régulière stabilise Frank Castle après des années d’allers-retours (reboots, détours mythologiques, logos contestés). Confier le personnage au même scénariste qui l’a relancé récemment évite la rupture de ton et installe une vision : vengeance urbaine, rythmes secs, violence pensée — bref, le Punisher « canal historique », mais piloté avec l’outillage narratif d’aujourd’hui.

La présence de Soares (encré par Oren Junior) laisse espérer un trait nerveux, propice aux montées de tension. Et, publication après publication, l’ongoing redonne à Castle ce qu’il préfère : du temps — pour s’acharner, douter, repartir.

Et maintenant ?

On s'assoit et on attend. La fenêtre de février, choisie par Marvel, positionne Punisher au cœur du semestre. Reste à voir comment Percy articulera l’héritage Red Band et la nécessité d’ouvrir la porte aux nouveaux lecteurs. Une chose est sûre : avec une équipe créative identifiée et un lancement cadré, Frank Castle n’a pas fini de faire parler la poudre… sur la durée.

