Beaux-livres : les éditeurs belges célèbrent Noël avant l’heure

« Recevoir ou offrir un beau-livre lors des fêtes, c’est bien plus qu’un cadeau : c’est une expérience esthétique et sensorielle, un moment de partage et de découverte », rappellent les organisateurs dans leur communiqué.

Le beau-livre, un art de vivre à la belge

L’opération met à l’honneur la diversité du catalogue des éditeurs francophones, entre patrimoine, art, photographie, gastronomie ou nature. Chaque jour du mois de novembre, un ouvrage est présenté comme on ouvrirait une case du calendrier : une manière poétique et ludique d’attiser la curiosité des lecteurs avant les fêtes.

Premier titre dévoilé, Le Noël parfait de Martine (éditions Racine) donne le ton : un livre qui « ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais à émouvoir, rassembler, faire sourire ». Son autrice, Gaëlle Garcia Diaz, y partage recettes, idées déco et souvenirs d’enfance dans une atmosphère chaleureuse et intime.

Une vitrine pour la création francophone

Derrière cette opération, on retrouve deux piliers de la scène éditoriale belge. L’ADEB regroupe plus de quatre-vingts éditeurs, distributeurs et diffuseurs professionnels, défendant les intérêts du secteur en Belgique et à l’étranger.

De leur côté, Les Éditeurs singuliers réunissent cinquante-huit maisons de création, de la littérature au roman graphique en passant par les sciences humaines. Ensemble, ils souhaitent rappeler le rôle culturel du livre dans un monde saturé d’écrans. « À l’heure où la désinformation et l’illettrisme progressent, l’importance de la lecture comme rempart à l’ignorance semble une évidence », souligne le communiqué.

Un message collectif pour les fêtes

À travers cette campagne, les éditeurs entendent aussi sensibiliser les lecteurs à l’achat local. Soutenir les maisons belges, c’est encourager des artisans du livre qui continuent à produire, parfois à contre-courant, des ouvrages soignés et exigeants.

« Le beau-livre devient une fenêtre ouverte sur le monde, une véritable célébration du savoir, de l’art et de la beauté », résume la lettre d’accompagnement. Un message simple, mais fédérateur : redécouvrir le plaisir du papier, du geste et du regard — et offrir un peu de beauté à glisser sous le sapin.

