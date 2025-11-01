Au Texas, ChatGPT chargé de censurer les livres des bibliothèques

Dans les banlieues de Houston, au district de Pearland Independent School District, le conseil scolaire a décidé de consulter un outil automatisé — notamment ChatGPT — pour aider à évaluer une liste d’environ 1400 titres proposée pour achat. Car sous couvert de conformité, plusieurs écoles texanes confient à l’IA le tri de leurs livres — un glissement inquiétant pour la liberté de lire.

Le vice-président du conseil, Kris Schoeffler, s’inquiétait de devoir voter sans avoir passé en revue tous les livres : « J’ai quelques réticences à voter pour quelque chose que je n’ai pas examiné. » L’intelligence artificielle a alors identifié 57 ouvrages comme potentiellement non conformes à la SB 13 — parmi eux, une adaptation graphique de Lord of the Flies, plusieurs livres sur des tueurs en série, et quelques titres contenant le mot « queer ».

Quand la technologie contrôle

Les districts de Katy Independent School District, Leander Independent School District et New Braunfels Independent School District ont confirmé l’usage d’outils automatisés ou externes pour trier les collections.

La SB 13 impose notamment que les conseils approuvent ou rejettent les listes de nouveaux ouvrages après un délai d’observation publique, et instaure un droit d’accès parental au catalogue.

Les partisans de ce dispositif voient l’IA comme un instrument pragmatique, face à un afflux massif de titres à examiner. Sean Maika, surintendant du North East Independent School District à San Antonio, souligne : « Si cela peut alléger la charge des bibliothécaires et enseignants — car ils doivent consacrer du temps aux apprentissages de nos élèves, pas à déterminer ce qu’un livre est ou n’est pas. »

ROULE MA POULE – Pour un élevage de volaille réussi, l'IA conseille les bonbons

Pour les districts engagés, c’est aussi l’opportunité de mieux répondre aux exigences de conformité imposées par la loi, estime Txftrp même si ce n'est pas la solution.

Les critiques montent

Mais l’usage d’IA pour filtrer des livres ne va pas sans oppositions. Laney Hawes, militante de Texas Freedom to Read Project, s’alarme : « Les livres et les récits concernent toute l’expérience humaine. N’est‐ce pas là l’essence des livres ? »

Une bibliothécaire du Texas ajoute que la machine « c’est tout simplement frustrant… Nous avons une maîtrise dans ce domaine et l’on supposait généralement que nous pouvions être dignes de confiance », rapporte Houston Chronicles.

Le blog d’analyse de la bibliothèque scolaire texane précise que l’IA « n’est pas capable d’examiner les éléments thématiques des livres, se fondant uniquement sur titres ou données préalablement entrées dans un système IA ».

Autrement dit : le risque de faux-positifs est réel. Une IA a ainsi signalé à Pearland plusieurs livres de football après avoir détecté « quelques échanges dans les vestiaires à connotation sexuelle » et de la nudité masculine — même si, une fois vérifié, rien de tel ne figurait dans l’ouvrage.

Ce que cela signifie pour la littérature scolaire

Sur le plan littéraire, cette automatisation place la lecture scolaire sous le prisme d’une conformité algorithmique : ce n’est plus seulement la qualité du texte ou sa valeur littéraire qui prime, mais sa conformité à des critères codifiés. La vérification d'un catalogue contrôlé par la machine remplace peu à peu la bibliothèque élaborée avec soin par des humains.

Pour les élèves, l’enjeu est double : d’un côté, l’accès à des œuvres diversifiées peut se réduire. De l’autre, le trio intelligence algorithmique/comité parental/conseil scolaire redéfinit l’écosystème de la lecture éducative. Le monde de l’édition scolaire et des bibliothécaires voit là un changement de paradigme : du geste professionnel de sélection vers une logique d’alerte et de tri automatisé.

Cette pratique soulève une question centrale : l’intelligence artificielle peut‐elle vraiment juger la valeur d’un livre ? Et si non, quelle place reste-t-il pour le jugement humain, l’expertise bibliothécaire, l’intuition littéraire ?

Pour la littérature jeunesse et scolaire, il s’agit peut-être d’un avertissement : la scène numérique introduit de nouveaux filtres, parfois invisibles, qui peuvent redéfinir ce qu’est un livre admissible...

INSOLITE – Quand l’IA invente des livres... que les lecteurs réclament en bibliothèque

À l’heure où la SB 13 vient bouleverser les procédures, restons attentifs : ce n’est pas seulement la liste des titres qui change, mais le « qui décide » et « sur quelle base ». Pour les lecteurs, et pour les auteurs, il s’agira de suivre l’évolution de cette frontière entre bibliothèque ouverte et salle de contrôle numérique.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com