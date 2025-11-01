Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits

Le concept ? Elle crée l’idée, pose l’outline, et laisse trois autres femmes écrire les textes, tandis que son nom demeurera — en première place — sur la couverture. Une manœuvre que certains voient comme une légitimation assumée du « team-writing », ou un pied de nez aux accusations de « ghost-writing » dont elle a été l’objet.

Le nouveau modèle d’écriture

Selon un article du média suédois Omni, Läckberg « publiera dix livres l’an prochain, mais n’en aura pas écrit un seul ». Elle cite en référence l’Américain James Patterson, qui « rédige un plan détaillé, puis dispose d’une équipe d’auteurs qui écrivent l’histoire elle-même ».

Le projet est publié via son éditeur, Bokförlaget Forum, en partenariat avec les romancières Lisa Bjerre, Anna Bågstam et Malin Karim. L’écriture se déroule comme un writers’ room, rappelle une annonce presse : ateliers, brainstorming collectif, puis répartition des récits.

Ainsi, Läckberg adopte un rôle de showrunner littéraire : gardienne de l’idée, passante de témoin sur la phrase, indexée sur sa marque plutôt que sur l’acte d’écrire.

Mais qu'en penser ?

Pour tout amateur de polar suédois, la démarche peut paraître soit une innovation bienvenue, soit une trahison du pacte auteur-lecteur. Une grande voix critique — celle du magazine Vi — s’interroge : « Pourquoi tout le monde se moque-t-il de Camilla Läckberg ? » et note son passage de l’autrice unique à une « marque-ombrelle ».

Certaines voix s’amusent, d’autres froncent les sourcils : l’idée que le nom soit plus important que l’écriture elle-même dérange. Mais Läckberg, elle, assume : « Si les gens croient déjà que c’est ainsi que je procède, alors autant le faire vraiment. »

Le ton est léger, presque moqueur : en fin de compte, elle reprend les accusations de ghost-writing à son compte. Au sein des milieux éditoriaux, on observe aussi une curiosité professionnelle : le modèle « séries audio » est en plein essor, et l’idée d’un auteur-producteur pilotant un collectif n’est plus strictement marginale. Läckberg s’engouffre dans cette brèche.

Entre production de masse et légitimité littéraire

Le geste est tout sauf anodin pour une autrice qui, depuis 2003, a vendu des millions d’exemplaires et dominé le marché suédois du polar. Son passage à un mode « idée + exécution confiée » brouille les frontières traditionnelles de l’auteur-romancier.

D’un côté, c’est un révélateur de l’ère numérique et audio : récits brefs, diffusion digitale, rythme soutenu. De l’autre, c’est un signal pour le contrat littéraire : que signifie “écrit par...” quand l'ouvrage ne doit pas une ligne au nom phare ?

Certains critiques soulignent que ce modèle affaiblit la notion d’auteur-individu, tandis que d’autres y voient une évolution logique de la littérature comme produit coordonné. Ce qui reste, c’est la marque “Camilla Läckberg“ comme garantie commerciale — et le paradoxe qu’un nom puisse vendre dix livres qu’il n’a pas réellement écrits.

En creux, l’initiative pose la question : le public lira-t-il différemment lorsqu’il sait que l’auteur désigné n’est pas l’écrivain effectif ? Et les trois co-auteures seront-elles créditées à parts égales, ou invisibilités derrière la star de la couverture ? L’enjeu ne se limite pas à la technique d’écriture, mais touche à la reconnaissance de la main dans l’œuvre.

Quel avenir pour l’auteur vedette ?

Pour les lecteurs, l’expérience s’annonce hybride : dire « j’ai lu un Camilla Läckberg » ne signifiera plus forcément « j’ai lu un livre écrit de sa main ». Pourtant, l’autrice anticipe le geste en miroir : elle ne cesse de diversifier ses activités (TV, podcasts, séries) et semble se positionner comme créatrice-orchestre plus que romancière solitaire.

Pour le monde du livre, cette manœuvre indique que le « branding auteur » se greffe désormais sur des processus « à la production audiovisuelle ». Est-ce une dilution de la littérature au profit de la marque ? Ou une ouverture vers de nouvelles formes ?

En tout cas, la prochaine sortie prévue au printemps 2026 — dix livres audio pilotés par Läckberg — sera à surveiller. Lecteurs, soyez attentifs : l’étiquette littéraire ne suffit peut-être plus à garantir l’écriture.

Et l’on se surprend à sourire : dans une ère où l’on crie « tout numérique ! », Camilla Läckberg semble dire : « Si vous voulez mon nom, prenez-le : je donne l’idée, vous écrivez. »

Une pratique déjà bien rodée

L’expérience de Camilla Läckberg n’est pas une exception : elle s’inscrit dans une tradition bien établie de « marques-auteurs ». À Hollywood, on parlerait de franchises ; dans l’édition, le principe est le même : un nom reconnu, une idée, et des mains anonymes pour faire tourner la machine.

Le cas le plus célèbre reste celui de James Patterson, qu’elle cite en exemple, véritable usine à best-sellers. L’Américain publie jusqu’à quinze romans par an, chacun coécrit avec un ou plusieurs collaborateurs. Patterson fournit le plan détaillé, relit, restructure ; ses partenaires rédigent. Il l’a admis sans détour au New York Times en janvier 2010 : « J’apporte l’idée, la structure, et je réécris ce qu’ils écrivent. » Résultat : son nom, géant sur la couverture, efface presque celui du coauteur.

Même logique pour Tom Clancy, dont les séries Jack Ryan et Op-Center continuent d’être publiées après sa mort : le nom reste, les auteurs changent. De son vivant déjà, Clancy chapeautait des équipes, validait les intrigues et laissait d’autres écrire — une version militarisée du writers’ room.

Plus discret, le cas de V.C. Andrews pousse la logique à l’extrême : décédée en 1986, l’autrice a été depuis « remplacée » depuis par Andrew Neiderman, plume officielle, mais invisible, chargé de prolonger la saga familiale sous son nom.

Et que dire des Danielle Steel, Clive Cussler ou Nora Roberts, entourés d’assistants, documentalistes et éditeurs de l’ombre ? Dans ces fabriques littéraires, la frontière entre auteur et producteur se brouille. Conclusion... dans l'air du temps et dans la logique commerciale, Camilla Läckberg assume à visage découvert une pratique déjà bien en vigueur : l’industrialisation élégante du roman populaire, où la signature devient un label, et l’écriture… un travail d’équipe.

Tant que les lecteurs s'y retrouvent (et se retrouvent à la caisse, plutôt), les éditeurs cautionneront sans problème cette méthode. Fait-on autre chose que prolonger le plaisir, mercantile, en publiant un nouvel album d'Asterix tous les deux ans ? Avec plus d'un demi-million d'exemplaires écoulés des dernières aventures en Lusitanie, Hachette ne s'en plaindra pas.

