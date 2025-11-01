La Turquie épinglée pour avoir interdit jusqu'à la lecture de Don Quichotte en prison

Les faits ­ — simples en apparence, mais lourds de sens ­ — traduisent une autre bataille culturelle, dans laquelle les murs de la prison deviennent les limites d’un horizon littéraire refusé.

Le cas jugé à Strasbourg

Dans l’affaire Aktaş and Others, plusieurs prisonniers se sont plaints d’avoir été privés d’ouvrages ou de journaux : notamment des livres de Abdullah Öcalan (« Democratic Nation »), des revues comme Yeni Yaşam, ou encore des romans jugés « obscènes ». L’ECHR relève que la Turquie « n’a pas apporté de justification suffisante » à ces restrictions.

L’arrêt rappelle que l’accès à des publications constitue une dimension de la liberté d’expression, même en prison, et que l’argument sécuritaire ne suffit pas s’il reste vague. En pratique, des détenus à l’île d’İmralı ou dans des établissements du type F ont vu des ouvrages refusés au motif qu’ils renfermaient « propagande terroriste » ou « contenu obscène ».

Pourquoi ce jugement ?

Le tribunal a estimé que les autorités turques s’étaient contentées d’appeler à des motifs généraux — « sécurité », « propagande » — sans examiner le contenu des textes ni donner de motivation individuelle. Selon la jurisprudence qu’il confirme, un tel recul n’est admissible que s’il répond à une nécessité pressante dans une société démocratique.

Il s’agit moins d’un cas isolé que d’un signe dans une longue série de condamnations à l’encontre de la Turquie pour atteinte à l’article 10 — liberté d’expression — y compris concernant des livres saisis ou interdits (via Ifex)

Prison, livres et pouvoir : sacré triptyque

Pourquoi les autorités pénitentiaires craignent-elles tant les livres ? Parce qu’ils portent des idées, déclenchent des conversations, ouvrent des fenêtres — y compris hors du cadre imposé. Quand la prison est pensée comme simple lieu de réclusion, toute ouverture fait frémir.

Ce jugement révèle aussi un paradoxe : l’enfermement physique peut devenir une métaphore de la censure intellectuelle. L’État turc non seulement prive certaines publications aux détenus, mais garde ainsi le contrôle de l’accès à la pensée — et ce contrôle est jugé illégal par Strasbourg.

Sur le plan littéraire, le cas est frappant : parmi les œuvres refusées, on trouve tant des essais politiques que des romans grand public — ce qui démontre que ce n’est pas seulement la « radicalité » qui est visée, mais tout ce qui chamboulerait l’ordre. Prenez le refus d’un exemplaire espagnol de Don Quixote dans une prison à Silivri ­ — un classique universel, condamné pour… être dans une autre langue.

Réactions et coulisses

À Ankara, cette décision suscitera sans doute des crispations — mais peu de changement visible, tant les autorités ont souvent invoqué des motifs de sécurité nationale ou de terrorisme. Pour la société civile turque comme pour des organismes internationaux, ce jugement apparaît comme un nouvel avertissement : la culture et la lecture ne sont pas hors champ de la politique.

Dans un entretien à la presse turque, un militant des droits de l’homme évoque le rôle des livres comme « armes silencieuses », et la peur que leur circulation suscite au sein du système carcéral. (entrevue non publiée ici)

En Europe, les défenseurs de la liberté d’expression saluent un arrêt important : la décision de la CEDH souligne l'importance de protéger la liberté d'expression, y compris en milieu carcéral, et constitue un précédent important pour les droits des prisonniers en Turquie et dans toute l'Europe.

Comme souvent dans ce type de jugement, Strasbourg a assorti sa décision d’une indemnisation symbolique : la Turquie devra verser des dommages et intérêts aux requérants, en réparation du préjudice moral. Mais reste à voir si Ankara appliquera réellement la décision — le versement de l’indemnité est une chose, la remise effective des textes en est une autre.

